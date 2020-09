Mike Lennon è più libero che mai

Negli ultimi due anni, la vita di Duc Loc Michael Vuong è stata stravolta, ma in positivo. Il suo personaggio, Mike Lennon , è rimbalzato un po' ovunque su Internet, fino a varcare la soglia del mondo reale e presentarsi ospite a Radio Deejay o addirittura al telegiornale.

Questo perché la sua caricatura che fa dello stereotipo asiatico, unita alla sua dote spaventosa di showman, attore e rapper, sta funzionando tantissimo. Ma dietro a quella macchietta c'è un ragazzo di Parma che non ha lo stereotipo della "elle" orientale al posto della "erre", non fa altro che produrre musica in studio, e che un giorno se Dio vorrà potrà arredarsi casa grazie alla sua laurea in design d'interni .

Per ora continuano a uscire singoli, da " Libero " (in cui si è liberato almeno per un attimo del suo personaggio) all'ultimo " Faccio Soldi " feat. Myss Keta , in cui è tornato macchietta per affiancarsi a un altro personaggio mica da ridere, con la mascherina e l'occhiale scuro.

Allora, questi millantati soldi nel pezzo li stai facendo?

Ma sì, dai, qualcosina sì. C'è stata qualche difficoltà perché è un pezzo che è stato scritto prima del Covid, con una visione ben diversa. Però insomma sì, siamo in procinto di fare i soldi.

Quindi conoscevi già Myss Keta?

Sì, guarda, il pezzo risale a un anno fa. Poi c'è stato 'sto momento di caos per tutti ma alla fine abbiamo deciso di uscire adesso, all'inizio di questo nuovo percorso. Non volevo prendere parte al marasma di uscite durante il lockdown, che mi sembrava più una corsa al voler esserci. Ho aspettato che tutto si affievolisse. Anche perché mi sono accorto che anche io in quarantena avevo voglia di non stare troppo sui social. Ho cercato di occupare la mente facendo altro.

Eri a Milano?

Eh sì, vivo a Milano da solo, quindi non è stato bellissimo.

Ti sarai arredato casa, non hai studiato design d'interni?

Sì, ho una laurea al Politecnico, ma non ho mai esercitato la professione, ecco. Quella era più una cosa per soddisfare mia mamma. Ha sempre voluto che andassi all'università e che studiassi. Ha sempre messo da parte risparmi per questa cosa, quindi non ho voluto deluderla. Col senno di poi, è una scelta che rifarei mille volte perché la cultura è la base di tutto, che tu faccia arte o musica.

In più ti sei scelto un ambito abbastanza divertente, no?

Mah, in realtà la maggior parte del tempo mi rompevo le palle. Arrivavo in università tardissimo perché facevo musica tutta la notte. Divertente no, tranne alcune lezioni di un professore che ci faceva salire sulla cattedra tipo "L'attimo fuggente". Oppure ci faceva costruire delle macchine con le zucchine e le carote. Era un genio, insegnava design e creatività.

Insomma, il piano è di fare i soldi e poi non dover pagare un designer d'interni per arredarti casa.

A me piacerebbe un casino arredare casa mia, sono appassionato. Però sicuramente ad affiancarsi a un professionista non si sbaglia mai, ecco. Riconosco di essere un musicista per il 95% del mio tempo. Da quando ho 15 anni faccio musica. Sono tutti i giorni in studio. A volte penso che dovrei uscire di più dallo studio per captare più cose, ma è un'abitudine radicata. Alla lunga, a forza di allenarsi si diventa forti, no?

I tuoi pezzi vecchi sono tutti in inglese, come mai hai cambiato a un certo punto?

La cosa dell'inglese non l'ho abbandonata, me la tengo aperta come porta. Ma a una certa, ho capito che quando uscivo dallo studio dovevo confrontarmi con la realtà. La realtà era che quello che volevo comunicare non è arrivato per una semplice barriera linguistica. Non tutti sanno l'inglese bene quanto l'italiano. E poi ci è venuta in mente quest'idea qua, questo progetto del ragazzo asiatico. L'abbiamo portato avanti da 2 anni ed è stata una bella sfida.

Il personaggio di Mike Lennon quindi è una caricatura?

Se ci fai caso, sono uno dei pochi asiatici che si confronta con il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia. Il fatto dell'ironia è nelle mie corde: con le persone che mi stanno vicino, con gli amici, ci prendiamo sempre per il culo. Allora mi sono detto: perché non esaltare anche quelle parti di me? Nessuno pensava che questa sfida potesse durare per due anni e che potesse arrivare a un pochino di persone. In questi due anni sono cresciuto molto. Poi sicuramente nel progetto nuovo cercherò di parlare un po' più di me e un po' meno dello stereotipo asiatico. La mia famiglia, le mie origini, di quello che mi capita nella vita reale. Non sarà più soltanto la caricatura del cinesino, ma anche qualcosa che divida a metà la persona. La parte più carina e quella più oscura, groovy.

Poi tra l'altro, lo stereotipo che dici tu del cinesino nella realtà non riguarda nemmeno le tue origini. La tua famiglia è originaria del Vietnam, giusto?

Sì, esatto. Molti non direbbero mai che sono vietnamita di origini. Dicono sempre tutti cinese o giapponese. Questo anche per un fattore di ignoranza. Non tutti conosciamo i popoli e le culture dell'Asia, per questo sento che sia una storia da raccontare in un modo o nell'altro.

Tra l'altro sei un imitatore nato. Ho visto un video in cui imiti l'accento senegalese ed è assurdo.

Eh sì, perché ho lavorato tanto con ragazzi del Senegal e del Camerun, quindi ho avuto modo di assimilare l'accento. Mi piacerebbe portare avanti un po' la parte dell'imitatore, la parte leggera, però anche quella in cui si ha sempre qualcosa da dire. Poi so di avere varie personalità.

Che lavori facevi prima?