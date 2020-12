Nel più classico degli "errare humanum est", il grosso del lavoro non sta tanto nel capire di aver sbagliato, quanto nella mossa successiva all'errore. C'è da dire che la maggior parte delle persone non si sarebbe mai accorta dell'errore in una partecipazione a Sanremo (e il conseguente successo), eppure per Mudimbi qualcosa non tornava.

La parte de Il Mago recitata nell'omonimo pezzo sul palco dell'Ariston nel 2018 era solo una delle mille facce del progetto Mudimbi. Ma l'improvvisa popolarità rischiava di relegare per sempre il rapper a quella mascherina ben definita. Così facendo, forse Mudimbi avrebbe avuto accesso al grande pubblico, cachet stellari, vita smeralda, ma dall'altro lato della medaglia avrebbe fatto ciao ciao con la manina alla sua "libertà" artistica tanto sudata. Al pensiero, il rapper marchigiano è rabbrividito.

E così: cambio di rotta. Meglio ritornare indietro di qualche passo piuttosto che proseguire una strada scintillante che però non era la sua. A tre anni di distanza dal puccioso bambino nella copertina del primo Michel , Mudimbi ci mostra lo stesso bambino, più cresciuto e attento, nell'artwork del secondo disco, Miguel : un'opera tutta incentrata sulla voce e registrata nello stesso Studio Mobile dove di solito registriamo anche i Red Bull 64 Bars .

Cosa hai fatto negli ultimi due anni?

Mi sono spostato a Milano, e durante lo spostamento ho iniziato a lavorare al disco. Quindi parliamo di fine 2018. La prima metà del 2019 ho finito di scrivere, produrre e registrare l'album, tra l'altro proprio nello Studio Mobile di Red Bull. Nel frattempo ho iniziato a organizzarmi girando i video che piano piano sono usciti e stanno uscendo. Quindi, mi sono dedicato abbastanza alla musica. Però mi sono anche molto, molto, molto dedicato a me stesso. In solitudine, non su una montagna perché comunque stavo a Milano. Però non mi sono dato alla bella vita perché volevo rimettermi un pochino a fuoco.

Come ti aveva lasciato l'esperienza di Sanremo 2018?

Molto bene nel momento in cui l'ho vissuta, e nei momenti subito dopo. Poi alla lunga ho iniziato a vedere che non era perfettamente in linea con quello che volevo: ciò che stava succedendo, le proposte che stavano arrivando, le ospitate in TV. Sentivo che stavano o rischiavano di farmi perdere un pochino la bussola. Dovevo ritrovare la strada di quello che voglio fare davvero. Dopo Sanremo arriva un po' tutto, quindi devi essere bravo o a scegliere o a tirare il freno a mano e ricalcolare la traiettoria, come ho fatto io.

Non era il tuo mondo, quello di Sanremo?

Più che altro è che Sanremo è una grande lente d'ingrandimento. Tutti quanti ti conoscono per quello che porti a Sanremo. E quello che ho portato io era una sfaccettatura del mio mondo, una piccola parte. Però giustamente sono stato fotografato, etichettato per quella piccola parte. Mi sono reso conto che se non mi sentivo onesto con me stesso a puntare solo su quello, perché era quello che aveva sfondato, forse era meglio tornare qualche passo indietro, nel "piccolo", e riniziare a fare tutta la trafila.

Questo tornare indietro ha comportato anche il ritorno da indipendente. In termini di release.

Sì, quella è stata la naturale conseguenza. Quella non è una cosa che ho cercato: ho cercato la libertà nel creare il disco, e la naturale conseguenza è stata firmare con Artist First, una indipendente. Non saprei dirti cosa sarebbe successo se avessi presentato questo disco a una major. Però onestamente mi premeva essere onesto nei miei confronti e nei confronti di chi voleva spingere il progetto insieme a me.

È stato interamente registrato nello Studio Mobile di Red Bull?

Le voci sono state registrate tutte lì. Le produzioni invece sono state fatte in una prima fase sul tavolo della mia cucina con la mia scheda audio, e poi invece sono state rilavorate coi Fire Flowerz, che hanno seguito tutto il lato produttivo. Tutto ciò che senti è un ricalcare quello che è stato fatto con la voce, che è sempre presente. Per spiegarla meglio: i provini di sola voce, con i beat e tutto realizzati con le sole voci senza strumenti, sono tuttora all'interno dei pezzi veri. Sono stati soltanto rinforzati da dei sample. Anche perché un colpo di cassa fatto con la mia bocca non spinge quanto uno vero.

Michel è diventato Miguel, e anche il bambino in copertina è cresciuto rispetto al disco prima.

Eh, sto facendo questo piccolo percorso di crescita insieme alla mia musica. Sia io che la musica. Dal momento che non sapevo cosa fare dopo Michel, a livello di titolo e grafica, trovare un'altra idea così efficace come mettere il tuo nome e mettere una foto di te da bambino è dura. E allora ho pensato: restiamo in zona, perché tanto l'album è sempre di Mudimbi, sono sempre io. Gli argomenti e i punto di vista sono sempre i miei. Non potendolo chiamare Michel 2 La Vendetta allora ho optato per Miguel, una diversa versione del nome senza un motivo. Potevo scegliere Michele, perché attualmente c'è gente che ancora mi chiama così, oppure Michael. Però erano troppo scontati, quindi Miguel.

Il nome che è sempre tipo il tuo, il bambino in copertina che sei sempre tu: sei nostalgico oppure hai un ego marcato?

Probabilmente entrambe. L'ego credo che ci sia. A prescindere che uno lo voglia riconoscere o meno, in generale chi fa musica dovrà ammettere di essere un po' egocentrico, se vuole essere sincero. C'è poi chi la porta all'esasperazione, e chi no. Però c'è anche un lato nostalgico, perché sono molto in contatto con il famoso bambino che c'è sempre in tutti noi. In più ci vedo anche un parallelismo tra come io stia crescendo da artista—perché nonostante abbia iniziato a scrivere e a cantare a 14 anni, ho iniziato a farlo di lavoro a 30 anni e sono ancora al secondo disco—e da uomo. Mi piace pensare che entrambe le mie parti stiano crescendo su binari paralleli, seppur differenti.

Hai nostalgia anche della tua vita precedente? Di quando facevi il meccanico?

Assolutamente no. Non ho nostalgia e mi sorprende sempre ogni volta che me lo chiedo/chiedono. In effetti mi manca, nel senso che non ce l'ho, la comodità del posto fisso. Una volta che ho timbrato il cartellino e ho staccato, non penso più al lavoro e non me lo porto a casa. Lo stipendio arriva tutti i mesi sempre uguale. Invece ovviamente la situazione è totalmente ribaltata. Però c'è anche la libertà che mi fa dire: "Anche se sto peggio a volte, comunque sia sto sempre meglio di come mi sentivo incastrato prima". Poi è un mio personalissimo punto di vista. Niente in contrario con il lavoro da dipendente, sia chiaro. Ognuno deve trovare quello che lo fa stare in equilibrio, che lo fa stare meglio.

Ma quindi la meccanica era più un mestiere che una passione.