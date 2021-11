Non soddisfatto dal primo viaggio interiore, oggi il rapper romano, vero nome William Mezzanotte , prosegue sulla stessa strada, addentrandosi in meandri ancora più bui e profondi. Il nome scelto per il nuovo album è l'esatto contrario speculare di Mood, Doom. Un disco molto più dalle tinte dark ma che, come poi ha scoperto in primis William, si risolve in un lieto fine.