Per chi si chiedesse se Nello Taver ci è o ci fa, basti sapere che il ragazzo risponde al telefono con un «Associazione Cattolica Giovani Ragazzi, buongiorno». Non recita nessun personaggio, quindi, è proprio un simpatico guascone nei video su YouTube come nella vita di tutti i giorni, senza distinzione.

Da qualche tempo, però, i video meme e la gestione di una pizzeria a Casalnuovo di Napoli non bastano più a Vincenzo (di cognome Siciliano): si è messo anche a registrare musica. Prima semplici freestyle, poi singoli autoprodotti e ora finalmente un primo, provocatorio EP: Sto Salvando L'Hip Hop Italiano . Tanto umorismo dark ma anche critica cruda e tagliente come era il rap una volta e oggi è sempre meno. A questo punto, quello che dice il titolo dell'EP forse non è così lontano dalla realtà. Chissà.

L'hip hop italiano quindi andava salvato?

Il titolo ovviamente è una provocazione. Però a livello contenutistico da un po' di anni a questa parte ci voleva di nuovo questa wave di black humor attuale ma non troppo esagerata. Non mi piace dire che è politicamente scorretta, perché è strano da sentire, sembra che fai il figo. Però un po' di questo contenuto più cattivello e realistico ci voleva per me.

Sì, un po' il Fabri Fibra degli inizi.

Sì, come Fibra secondo me ci sta. Faccio anche io un Mister Simpatia dove spacco tutto e poi gradualmente mi calmo. Il prossimo disco sarà tutto a tema Gesù come quello di Kanye West [ride].

Con lo stesso budget di quello di Kanye però.

Sì, se non sbaglio ho 7-8 euro in più. Però ne vado fiero di questa cosa: questo è un EP indipendente, autoprodotto, non abbiamo manco la distribuzione. Siamo io e fratm Alberi Alti, Angioletto e vari amici.

Eppure so che hai ricevuto proposte major.

Sì, alcune proposte di distribuzione ci sono state. Ma le ho rifiutate perché voglio dimostrare a me stesso che cosa riesco a fare da solo, senza nessuno. E anche perché questo EP un po' lo dovevo alle persone che mi seguono. Per come è stato fatto: non dico a cazzo di cane però è spensierato e a cuor leggero. Il fatto di non aver dovuto rendere conto a nessuno mi ha dato una spensieratezza che si sente anche nell'EP. Piuttosto che sentire quello, gestire quell'altro, no: abbiamo registrato, lo facciamo uscire e vediamo che succede.

Sì, una spensieratezza che non senti molto negli emergenti pubblicati dalle major.

Esatto, non voglio dire che ho preso ispirazione, però prendiamo Lil Wayne. Inizialmente negli album era pieno d'ansia, ma quando usciva il mixtape spaccava tutto. Perché non doveva pensare a niente. Era solo lui, il microfono, il foglio e la penna: vai, spacchiamo tutto.

Che effetto ti ha fatto uscire con un EP del genere, con un titolo simile, a una settimana esatta dal disco di Salmo ?

In realtà inizialmente doveva proprio uscire lo stesso giorno di Salmo, il 1 ottobre. Poi abbiamo avuto dei ritardi ma già prima che Salmo lo annunciasse. Non do tanto peso alla cosa di Salmo, anzi è figo che sono uscito solo io il 7 sera. Gli va solo bene a Salmo, l'avrei completamente oscurato [ride]. Bella Salmo, un bacione.

Ma è vero che ti sei tatuato per promuovere l'EP?

Sì, ma non posso dirti cosa. Il video uscirà molto presto.

Comunque si vede che ora stai facendo le cose più seriamente con la musica. Dove vuoi arrivare?

Il mio obiettivo è quello di fare live. Non live prettamente musicali, ma concerti in cui faccio mezzo show, mezzo meme, mezzo concerto. Non proprio stand up ma stronzate che ho già in mente, dove coinvolgo la gente. Faccio un pezzo, due pezzi, poi fermo tutto, faccio salire due sul palco e li faccio sfidare a carta sasso forbice. Chi vince continua con me sul palco. Cose così. Ci voleva comunque un EP: prima avevo 5 freestyle su YouTube. Non è che li potevo portare live.

A parte Tarantelle sono tutti inediti, no? Però hai cambiato il beat a Tarantelle.

Sì, Angioletto ha cambiato il beat. Ne ha fatto uno più spagnoleggiante. Mezzo tunz tunz, mezzo tarantella spagnola. L'altro era un type beat preso da YouTube. Non potevamo usarlo. Volevamo anche mettere Happy Hippo freestyle, ci abbiamo lavorato pure un botto. Ma l'abbiamo poi escluso perché non era possibile ricreare la stessa, spontanea spensieratezza di quando avevamo registrato il video. Ciò non vuol dire che non arriverà in futuro.

La hit la stai cercando o ce l'hai nel cassetto?

Quella che può funzionare di più nel disco è Erasmus. Perché ha un testo e una musica facilmente comprensibili da molti. In molti si possono immedesimare. Ed è anche quella su cui c'era più hype all'inizio.

Io voto per Scassi Il Cazzo.

Anche quella è molto bella. Molto attuale. Ma poi con questo EP voglio uscire anche da uno scassamento di cazzo che è molto italiano: quello per cui se sei youtuber devi fare quello e basta. Non puoi fare altro. Non puoi essere streamer, rapper. Uno può e deve poter fare il cazzo che vuole. E più persone fanno musica e meglio è per il mondo, soprattutto in un periodo del cazzo come questo, in cui i concerti ancora non sono aperti completamente. È un bene soprattutto che un sacco di persone facciano musica lontano dalle major, che facciano il cazzo che vogliono. Voglio dimostrare alle persone che mi seguono che, guagliò, se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti.