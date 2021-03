Nel 2019 si è imposto l'arduo compito di scalare in soli sette mesi tutte le 14 montagne da 8.000 m del mondo . All'epoca il record di scalata su queste vette era di poco inferiore agli otto anni: lui lo ha completato in soli sei mesi e sei giorni.

La tua storia è stata accolta in tutto il mondo come uno spiraglio di speranza in tempi piuttosto cupi. Quanto sei fiero quindi del fatto che un team di scalatori nepalesi abbia potuto restituire un po' di speranza a tante persone che ne hanno bisogno?

