È come se Noyz Narcos avesse scelto il 2022 per fare un po' il punto della situazione della sua vita. Prima un documentario, Dope Boys Alphabet , che passa in rassegna gli ultimi 20 anni della sua vita, con una quantità assurda di materiale video che parte dai tempi del Truceklan e arriva praticamente a oggi.

Poi un album, Virus , che con la tipica, scioccante ironia provocatoria mette a nudo le contraddizioni di un mondo malato su più layer d'interpretazione. E di un'industria discografica sempre più incolore, mutaforma e pronta a cannibalizzare tutto, anche se stessa, pur di portare a casa le cosiddette certificazioni. "La classifica la famo in strada, fuck FIMI" rappa Emanuele nel pezzo finale del disco, come a volersi togliere dalla scarpa un passato major da cui oggi festeggia l'indipendenza. Lo chiamo verso pranzo il lunedì dopo l'uscita del disco. Mi risponde bello pimpante, apparentemente immune a quello che dicono sul Blue Monday.

Hai festeggiato per bene lo scorso weekend?

Non come avrei voluto, per colpa delle restrizioni. Vista la situazione generale abbiamo evitato di creare agglomerati. Abbiamo giusto fatto una cena tra intimi. Anche per questo il disco si chiama Virus, con tutta la sottile ironia che ne deriva.

Quattro anni tra un album e l'altro comunque non sono pochi.

No, non sono pochi ma bisogna anche distanziare un po' le uscite. Tra un album e l'altro deve per forza intercorrere del tempo. Sia per diversificarli, sia per farli metabolizzare bene. Se li fai uscire troppo serrati uno con l'altro perdono anche un pochino di identità. Un album non è un mixtape, è un viaggio che non può richiedere meno di un anno o due dal successivo.

Eppure nella scena rap, ultimamente, sembra che se non pubblichi sei sparito per sempre. Tu non hai mai avuto questo tipo di FOMO?

No, anche perché ci sono stati anni in cui lo spazio tra un album e l'altro è stato minore. Non ho sofferto questa cosa perché comunque, anche se non ho l'uscita dell'album, spesso sono presente negli album degli altri. Prima del 2020, poi, suonavo parecchio in giro. Quindi l'attenzione su di te ce l'hai sempre. Non è una cosa di cui ho mai sofferto particolarmente.

Per come hai strutturato l'album e il documentario, sembra che hai scelto il 2022 per fare il punto sulla tua vita e carriera.

Diciamo che poteva benissimo essere il 2021 l'anno di uscita. È stata una bella lotta contro il tempo, le regole, le uscite degli altri. È molto che lavoro a questo album, quindi poteva tranquillamente uscire nel 2021. Poi per fortuna abbiamo fatto bene a rimandare. Primo perché negli ultimi mesi dell'anno scorso è uscita una caterva di roba nel rap italiano, ci saremmo scontrati troppo con altri colleghi. Era chiaro sin dall'inizio che album e documentario dovessero uscire insieme, uno a ridosso dell'altro. Prima il documentario, poi il disco. Perché il primo è una sintesi di un lungo percorso, che ti prepara diciamo al secondo. Come quando nelle serie TV c'è il momento spiegone sulle puntate precedenti.

È assurda la quantità di filmati dell'epoca in Dope Boys Alphabet. È come se filmandoti 20 anni fa sapessi già che con quel materiale un giorno ci avresti fatto un documentario.

Qui ci sono diverse teorie al riguardo. Io me la spiego in diverse maniere. Prima di tutto, quello che facevo io con i miei amici non era così comune per la nostra generazione. Non erano tra le cose più comuni fare rap, fare i graffiti, andare sullo skate. Invece adesso sembrano la base per tutti quanti. Quindi, questa cosa all'epoca meritava di essere documentata un pochino. Se vai a guardare in giro nella cinematografia italiana, nei video o documentari c'è davvero poco di documentato di quegli anni. Skate, hip hop, eccetera: tutta questa corrente qui ha poche testimonianze video in Italia. Perché la facevano poche persone.

Io sono un po' un'eccezione, perché la mia generazione non era abituata a documentare le cose come oggi. Non c'erano telefonini o device per registrare o catturare immagini, e portarsi dietro una videocamera era una cosa scomoda, un aggeggio ingombrante che richiedeva sempre una borsetta. Io ho sempre avuto videocamere dietro, sia digitali che vecchie 16 millimetri analogiche. Sai, andavamo in skate con gli amici. Loro erano più forti di me, io un po' più scarso, quindi mi portavo dietro la camera per filmare nell'eventualità di fare un giorno un bel video di skate. I primi filmati sono tipo del '94. Probabilmente nella mia testa immaginavo un mini-film o un documentario un giorno.

Molti di questi filmati li avrai rivisti dopo 20 anni: ti è venuta nostalgia rivedendoli?

Sì, da morire. Ma poi, non essendo io una persona molto ordinata, tutti questi video erano un insieme spezzettato di mille cose in mille cassettine. Non c'era un filo logico nelle cassette. Magari c'è una sequenza in studio, poi subito dopo eravamo al parco, poi dopo al Foro Italico a skateare. Tante cose non me le ricordavo proprio, tante cose manco mi ricordavo di averle girate. È saltato fuori di tutto, tantissimi ricordi. È stata una ricerca durata parecchio.

Rivedendoti dopo tanti anni, ti sei visto cambiato oppure lo stesso ma con qualche anno in più?

Tante cose mi fa strano come siano rimaste quelle, dal modo di vedere, di parlare. Su molte cose la pensavo diversamente. Anche rivedendomi mi rendo conto di cose che oggi non so se direi con la stessa convinzione. Tanti pensieri su tante cose sono cambiati. Penso sia normale.

Di sicuro hai ancora questa parte impegnata, più seria, accanto magari a quella più frivola, quella che nel documentario si concede delle meritate Air Jordan.

Prima era tutto molto più frivolo, meno serio. L'approccio al lavoro era completamente diverso rispetto a quello di adesso. Chiaramente, prima non era nemmeno un lavoro fare musica. Era un hobby tra due milioni di lavori diversi che facevo. Anni fa il rapper mica era un lavoro. Ti chiedevano: "Che fai?" e tu: "Faccio musica" e loro: "Sì. OK. E poi?" Perché non era possibile fare solo quello.

Di sicuro non ti saresti mai immaginato di avere Raekwon e Cam'ron in un tuo album un giorno.

Ma va, figurati. Mai e poi mai avrei immaginato di avere artisti come loro in un mio disco. E pensa che sono stati la prima scelta: abbiamo contattato loro e al primo colpo ci hanno detto di sì. Conta che Raekwon e Cam'ron sono sicuramente nella mia top 5 degli artisti preferiti.

Sarà un caso che Greg Willen abbia come audio tag "Non dormire", che poi è il tuo primo album su cui appare la prima Verano Zombie?

Non lo so, ma questo suo claim del Non Dormire è anche un po' uno dei motivi per i quali mi sono appassionato al personaggio. Già avevo parlato con lui su un'eventuale collaborazione nel mio nuovo album. Alla fine abbiamo dato una rinfrescata a Verano Zombie con un terzo episodio che ci è sembrato subito l'idea migliore. Lui poi è un grande fan del Truceklan. Ha fatto un ottimo lavoro sulla base, senza stravolgere il senso originale.

Tra l'altro, con questo album non sei più ufficialmente in major.

Sì, ho cambiato etichetta. Non per qualche motivo in particolare, è stata una scelta dettata da altre ragioni. Credo che, col tempo, arrivati a un certo punto del percorso e con un certo tipo di notorietà, sia sempre più possibile andare in una direzione più indipendente rispetto al bisogno di major di un emergente.

Quando ti sei reso conto di aver raggiunto quel famoso livello di notorietà?

Ci sono diversi segnali che ti fanno rendere conto di questa cosa. Può essere dato da un aumento dei numeri che fai nei live, o nel digitale. Oppure dal fatto che negli ultimi 2 anni senza concerti sono sbucati fuori tantissimi nuovi fan che probabilmente non mi hanno mai visto suonare. Cosa che a me sembra assurda, perché sono 25 anni che suono. Mi manca tantissimo. Non ce la faccio più: se non s'inventano qualche altra storia, spero di poter tornare su un palco in primavera.