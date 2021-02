Omar di Felice: in bici fino ai piedi del gigante Everest

Sperimenta nuovi limiti, per raggiungerli e farli propri, facendoli diventare partenze per altri traguardi, ancora più impossibili. È la motivazione che spinge Omar di Felice , ultraciclista che viaggia per i 40. Lui il freddo lo ha sempre cercato, desiderato, percorso. Dopo aver affrontato varie esperienze che l’hanno portato dal Canada all’Alaska, da Capo Nord all’Islanda, e dopo essere stato il primo ad attraversare il deserto del Gobi in inverno, con la nuova impresa punta in alto. Anzi, il più alto campo base del mondo, quello dell’Everest.

Da Kathmandu, Omar pedalerà verso nord-ovest sino alla suggestiva regione del Mustang. Di Felice ha spiegato sui social che i primi trecento, quattrocento chilometri, per quanto difficili saranno su strade percorribili. Il problema arriverà quando si inizierà a salire verso Kora La Pass, 4660 metri, Annapurna e Thorung La, 5416 metri. Da qui, infatti, si giungerà al Campo Base del Tilicho Lake, 4919 metri, e poi verso il Campo Base dell’Everest. Tutto senza supporto, in autosufficienza.

L’impresa non sarà facile: i 1300 chilometri e 40 mila metri di dislivello pianificati saranno tutti percorsi su quote superiori tra i 3000 e i 5000 metri di dislivello, con le difficoltà dello sterrato e dei passaggi tecnici tipici dei sentieri di montagna con temperature che possono raggiungere i -35 gradi. Lo raggiungiamo per una chiacchierata pochi giorni prima della partenza prevista per il 6 febbraio, intento ad allenarsi e preparare i bagagli. Ecco cosa ci ha raccontato.

Omar di Felice © Luigi Sestili 01 / 07

Ciao Omar, come sono le sensazioni prima della partenza?

Mi sento bene. Di solito prima della partenza c’è sempre quella sensazione contrastante, da una parte l’adrenalina e l’eccitazione prima della partenza, dall’altra un po’ di agitazione dovuta ad una sfida nuova e le sue incognite. Ma nel complesso sto benone.

Come mai hai scelto il Nepal e cosa ti ha guidato nella scelta del percorso?

L’anno scorso avevo aperto il Deserto dei Gobi in Mongolia, che è stata la mia prima invernale in Asia. Quello che mi ha molto colpito di quel viaggio, al di là dell’esperienza estrema, è stata l’umanità del popolo mongolo, un popolo straordinario. Con lo sguardo sempre volto ad est e la mappa sotto gli occhi, mi è caduto l’occhio sull’Himalaya e il Nepal, facendo un bel giro e concludendo nel posto più iconico, ai piedi della montagna più alta del mondo. Il percorso è molto ambito da avventurieri e alpinisti, e i punti da vedere sono noti. La strada è tutta battuta e pedalabile a parte qualche scalinata e qualche strappo soprattutto da Lukla a Namche Bazaar, la parte più impervia. È vero che al di là dell’essere un viaggio, è prima di tutto un’impresa sportiva, e quindi l’ho concepita la più impegnativa possibile.

Ci parli del percorso che affronterai in 3 settimane?

L’arrivo al Campo Base dell’Everest sarà solamente la fine di un percorso in cui le difficoltà saranno ben altre e molto più elevate dell’ultima lunga ascesa. Dopo la partenza da Kathmandu mi dirigerò verso Pokhara per arrivare quindi a Jomsom. Entrerò nell’area del Mustang, pedalando costantemente a quote tra 3.000 e 4.000 metri e affronterò la lunga salita al Kora La Pass 4660 m. raggiungendo il confine con la Cina. Da li scenderò attraverso sentieri e strade non battute verso sud per affrontare, quindi, il percorso dell’Annapurna trail e salendo al Thorung La Pass 5416 m. Questo sarà, probabilmente, il passaggio più difficile viste le condizioni invernali. Per esempio sull’Annapurna, un passo che in inverno non percorre quasi nessuno. Io mi aiuterò con ramponi e scarponi per oltrepassarlo. Sarò l’unico lì in quei giorni.

Il percorso del nuovo progeto di Omar di Felice: Himalaya winter expedition © Omar di Felice

Dopo aver affrontato il valico transitabile più alto al mondo mi dirigerò al campo base del Tilicho Lake a 4950 m prima di passare nuovamente da Kathmandu. Da qui, dopo aver pedalato fino a Lukla (oltre 200 km di continui e costanti sentieri in salita) inizierà l’ultima ascesa al campo base dell’Everest.

Saranno 1300 km e oltre 40.000 m di dislivello, a quote costantemente sopra i 4000 metri e su sentieri che, se d’estate possono essere relativamente “facili”, in inverno a causa della neve e delle condizioni climatiche (previsti fino a -35°C in quota e fortissimi venti, che uniti all’altitudine aumenteranno esponenzialmente i rischi) potrebbero costringermi ad affrontare passaggi con la bici in spalla e i ramponi sulle scarpe. Sarò per molti giorni a 4000, 5000 metri, col rischio di rimanere bloccato e di passare lì la notte, magari in mezzo a una bufera di neve.

Quali saranno i punti più pericolosi?

Dal punto di vista tecnico scendendo dal Mustang le condizioni saranno più difficili, anche per gestire lo sforzo e la quota, percorrendo percorsi al di sopra dei 3.000 e 4 mila metri di quota, fino ai 5.500 metri del passo Thorung. Insieme al mio coach ho pianificato delle soste strategiche, un piano delle tappe che prevede vari acclimatamenti graduali tra i 3000 e i 4000 metri. Poi è tutto aleatorio: pianificare può essermi utile, come no. Dovrò essere bravo ad interpretare i sintomi del mal di quota e mitigarli in corso d’opera. La sensazione sarà decisiva. Non ho avuto esperienze in altissima quota, ho pedalato fino a 3500 metri, ma non ho mai fatto sforzi prolungati.

Cosa ti porterai dietro?

Il percorso va affrontato off road, quindi avrò con me una mtb, una front in carbonio della Wilier Triestina con gomme chiodate. Sarà allestita con borse da bikepacking per portare pochi vestiti, un po’ di cibo, un sacco a pelo e uno zaino con l’attrezzatura per filmare e fare foto (un drone, un paio di action cam e una camera). Porterò la mia tenda Ferrino, anche se, teoricamente, cercherò riparo e ospitalità in ogni villaggio che incontrerò, oltre ai Lodge (i nostri rifugi di montagna) sparsi su tutto il percorso. Sarà un equipaggiamento minimo che userò nel caso non riuscissi a trovare un riparo per superare la notte. La bici peserà tra 20 i 25 chili, cerco sempre di essere il più leggero possibile, anche perché per molti tratti dovrò portarmi la bici sulle spalle.

Cosa temi di più in questa avventura?

Sinceramente l’incognita che temo di più è la quota, perché non ho mai sperimentato gli effetti, che sono molto soggettivi. Si può andare incontro a edemi polmonari e cerebrali. È la cosa che temo questa volta, molto di più del freddo, che sarà certo provante, ma che ho già affrontato in altre esperienze. Porterò dei farmaci nel caso dovessi riscontrare problemi, il medico che mi segue mi ha istruito sul cosa fare. Naturalmente ho la possibilità di comunicare via satellite. Diciamo che tutto sarà fatto in sicurezza.

Hai affrontato un allenamento specifico?

Oltre al mio solito allenamento endurance in bici, ho fatto anche molti esercizi specifici per abituarmi ad affrontare i percorsi a piedi con pesi sulla schiena e ramponi. Una lunga serie di allenamenti con i pesi per rinforzare il torace e la parte superiore del tronco.

Ti senti pronto?