Pur avendo iniziato a giocare a basket all'età di 17 anni - dopo essere cresciuto come fanatico del calcio tra sei fratelli in Camerun - Pascal Siakam si è fatto strada come temuto power forward, giocando un ruolo cruciale a Toronto per la prima vittoria del titolo NBA dei Raptors , nel 2019.

Alto 2,1 m, a quanto pare era destinato a diventare un sacerdote cattolico dopo essere stato iscritto in seminario da suo padre, ma a 16 anni, l’invito ad un camp dell’associazione Basketball Without Borders in Sud Africa ha cambiato il suo futuro per sempre. Da quel momento, Siakam ha ottenuto una borsa di studio per una scuola privata in Texas, e ha poi giocato a basket alla New Mexico State, prima di essere scelto 27esimo dai Raptors nel primo round del Draft NBA 2016 .

È stato nominato MVP delle finali della D-League NBA nel 2017 prima ancora di potersi mettere alla prova sul campo con la squadra d'élite dei Raptors, nella NBA vera e propria. Dopo essere diventato un giocatore importante della panchina nella stagione 2017-18, Siakam ha fatto un grande passo avanti aggiudicandosi il titolo di Most Improved Player della NBA nel 2019 , quando Toronto si è gettata alla carica per il suo primo titolo.

Dal seminario in Camerun all'NBA, Pascal Siakam è una vera stella nascente © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

L'ormai caratteristico "spin" di Siakam ha fatto progredire il suo gioco e lo ha aiutato a segnare 32 punti da solo nella partita di apertura delle finali NBA del 2019 contro i Golden State Warriors, regalando ai Raptors una preziosa vittoria di apertura sul campo casalingo che li ha preparati alla storica vittoria del campionato.

Durante la medesima stagione, Siakam ha anche ricevuto il Community Assist Award dell'NBA per il suo lavoro con l'organizzazione Right To Play, con le scuole locali, gli enti di beneficenza e quello stesso programma Basketball Without Borders della lega che gli ha dato la sua prima possibilità. Continuate a leggere l’intervista qui sotto per scoprire di più su questo incredibile giocatore e sulla sua altrettanto incredibile storia.

Il basket non è stato il tuo primo amore, bensì il calcio. In che ruolo giocavi? Eri bravo?

Ero un attaccante. Il calcio è davvero importante in Africa, ed è stato il primo sport che ho davvero amato – e che amo ancora. Ero abbastanza bravo. Penso che probabilmente avrei giocato professionalmente se fossi rimasto lì.

È corretto dire che eri il meno interessato al basket tra i tuoi fratelli?

I miei fratelli sono tutti più grandi di me, e hanno iniziato a giocare a basket prima che iniziasse a interessarmi davvero. Immagino che dato che loro facevano quello, io mi sono interessato più ad altre cose, fino a quando non ho partecipato al camp di Basketball Without Boarders.

Quando hai giocato per la prima volta in una squadra di basket? E cosa è “scattato” a quel punto?

Ho giocato per la prima volta in una squadra vera e propria all'età di 17 anni, dopo essermi unito a Basketball Without Borders. Ho ottenuto la possibilità di frequentare una scuola privata negli Stati Uniti, e quello è stato l'inizio di tutto.

Puoi parlarci di come stavi per diventare un prete cattolico? Come è successo?

Sono entrato in un seminario per diventare sacerdote all'età di 11 anni. Dopo essere andato a Basketball Without Borders e aver viaggiato negli Stati Uniti per andare a scuola, mio padre ha pensato che fosse un'opportunità migliore per il mio futuro, perché tramite il basket avrei potuto ottenere una borsa di studio per il college. La mia istruzione e quella dei miei fratelli è sempre stata la cosa più importante per i miei genitori.

2,1m di altezza e braccia da vendere: Siakam è fatto su misura per l'NBA © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

Quanto è importante per te la tua famiglia? Mi sembra di capire che siano stati cruciali nella scelta del numero 43...

La mia famiglia è la cosa più importante per me. Mi sento davvero fortunato ad avere la famiglia che ho. Mio padre è morto, ma i miei tre fratelli, le mie due sorelle e naturalmente mia madre sono le persone più importanti della mia vita, e il nostro rapporto è molto importante.

Con il numero 43 ho voluto onorare la mia famiglia. Il quattro è per mio padre e i miei fratelli Boris, Christian e James, e il tre per mia madre e le mie sorelle Raissa e Vanessa. Prima di ogni partita batto il petto quattro volte, poi altre tre, e poi indico Dio.

Credo che l'Africa abbia la quantità maggiore di talenti non ancora scoperti Pascal Siakam

Nel basket, il massimo è diventare un campione NBA, quindi quanto è stata speciale quella stagione dei Raptors?

È stato incredibile! Chiaramente ogni giocatore vuole vincere un campionato, ma è stato davvero speciale vincere per Toronto e per tutto il Canada. Portare a casa e alla nostra squadra quel primo trofeo - anche quei ragazzi sono diventati miei fratelli per la vita. Ne abbiamo passate tante insieme, ed è stato fantastico concludere la stagione come i migliori al mondo. Sono anche grato di aver vinto un campionato all'inizio della mia carriera: mi fa desiderare di ottenere ancora di più.

A livello personale, quanto è stato speciale entrare a far parte dell'All Star Team?

Sono incredibilmente grato e orgoglioso di ogni riconoscimento e risultato. Lavoro veramente tanto per migliorare e dare il contributo a una squadra vincente, quindi è bello raggiungere il successo.

Dall'Africa sono arrivati dei giocatori fantastici nell’NBA. Ti sembra che ci siano ancora molti talenti nascosti nel continente, e speri di poter ispirare altri ad arrivare sempre più in alto?

Certo. Credo che l'Africa possegga la quantità maggiore di talenti non ancora scoperti. Sono orgoglioso di essere un giocatore africano, e spero di essere d’esempio per i nuovi talenti emergenti del Camerun e di tutto il continente. Ho avuto la fortuna di vincere un campionato a Toronto, e spero che la visibilità concessami dall’essere un campione NBA ispiri molti altri.

E tornando alla tua carriera, siamo ancora agli inizi, quindi cos'altro ti resta da ottenere nel gioco?

Vincere più campionati e avere un impatto significativo tramite la mia fondazione in Canada e in Africa.