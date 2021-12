In quanto a errori, Rasty Kilo ammette di aver fatto scuola. Il rapper ostiense classe ' 88 ne ha combinate di tutti i colori nella sua vita. Alcune di queste, tra l'altro, con conseguenze abbastanza spiacevoli come i domiciliari.

Ma da quando si è rimesso a fare musica, Riccardo Puggioni ha ritrovato non solo l'entusiasmo di quando da pischelletto militava con la banda dei Rapcore , ma anche l'orgoglio della donna più importante della sua vita: la mamma Cinzia. E visto che questo ritorno su disco è una delle cose più belle che ha mai fatto finora (merito anche di quel volpone navigato di Night Skinny alle produzioni), pareva giusto fare come ha fatto Kanye con Donda e dedicare alla mamma il disco.

Quanto ci hai messo a scriverlo?

Effettivamente, quello che senti tu l'ho scritto in breve tempo. Qualcosa come 4 mesi. Ho scartato tante tracce da quando ho ricominciato a fare musica, da quando ho firmato il contratto con l'etichetta. Ci sono periodi in cui scrivo tantissimo, anche 2 pezzi al giorno. Alternati a periodi in cui non scrivo un cazzo. Tipo adesso.

Beh, ma ora è uscito l'album. Ci sta fermarsi un attimo.

Esatto. Ma poi da quando è successa tutta 'sta storia dei domiciliari ho ricominciato a scrivere in un'altra ottica. I pezzi che ho scartato sono tantissimi. [The Night] Skinny dice che abbiamo fatto 4 dischi e questo è il quarto. Non è che gli altri pezzi che ho scartato fossero meno belli e non mi piacevano. Semplicemente lì non avevo centrato il punto del disco. Erano sterili: fighi ma sterili. Poi io scrivo molto velocemente. Il pezzo che ho scritto più lentamente sarà Air Force Bianca e l'avrò scritto in 3 ore.

Come scrivi? Type Beat da YouTube e poi ci rappi sopra?

Ecco, ho scritto su miliardi di Type Beat, facevo provini dentro casa. Però, poi, finalizzando il pezzo, quando andavo da Skinny o da Junior K cambiavo tutto da capo. Mi riscrivevo la strofa in studio da Skinny o in albergo e poi la registravo diversa. Non ho un mio vero e proprio studio a casa. Però ho microfono e scheda audio, quindi qualcosina riesco a fare. Tanto che in alcuni pezzi abbiamo tenuto la take che ho registrato da solo a casa. Perché avevano qualcosa che non riuscivo a riprodurre in studio. Poi io registro da seduto, bello comodo. I featuring li faccio tutti così. L'unico posto dove mi sento a mio agio è lo studio di Skinny. Il disco infatti è praticamente prodotto per la maggior parte da lui.

I feat li avete registrati tutti da lui?

Sì, sono venuto a inizio 2021 a Milano e abbiamo fatto più o meno tutto in studio. Tipo quello con Capo Plaza abbiamo registrato la mia parte da Skinny e la sua in un altro studio. Ma eravamo insieme. Plaza ha scritto le sue strofe davanti a me e le ha registrate. Stesso vale per Noyz e Guè. Secondo me non puoi stare 3 giorni su una strofa. Non sono più quei tempi. È una questione molto istintiva.

Skinny comunque è il produttore del disco, però ha lasciato spazio anche ad altri produttori nel disco.

Esatto. Abbiamo voluto fare così per ampliare le sonorità. Ovviamente lui supervisionava tutto, tranne forse il pezzo con Ketama. L'ho scritto 2 anni fa, quindi anche lì la strofa l'ho un po' rivista. Luca [Skinny] ha dato un occhio a tutto. All'inizio stava producendo tutto il disco Skinny, ma a entrambi questa cosa non piaceva molto. Poi ho conosciuto meglio Junior K, mi ci sono trovato molto bene. E alla fine ha finito per produrmi 4 pezzi. Non sono molto facile come persona, per questo registro spesso a casa. Ma se mi trovo bene con qualcuno allora è fatta. Anche i featuring. A parte che sono 5 tra gli artisti che mi piacciono di più: Noyz Narcos e Guè da sempre. Pure Tony, Capo Plaza e Ketama sono tutte persone che conosco bene e che stimo molto.

E il nome dell'album?

Guarda, io sono mega fan del rap. Sono un nerd del rap. Però il panorama attuale un po' mi aveva stufato, il pubblico che molto spesso è ignorante e ti fa scendere le palle a terra. Meno male che Ciro, che non è soltanto il mio manager ma anche un mio amico, ha insistito nel farmi fare questo disco: "Facciamolo come ti pare, ma facciamolo". Due anni fa ho firmato tutto quanto e la prima cosa che ho detto è che l'avrei chiamato Cinzia, come mia madre. Subito Ciro si è gasato, anche Skinny. Ma poi per assurdo molto prima di Donda di Kanye. Anche se sapevo che Kanye lo voleva chiamare così da anni, io non volevo fare un intero album incentrato su mia madre. Volevo dedicarglielo soltanto. Visto che ho fatto tante cazzate nella vita, una cosa buona che ho fatto volevo dedicarla a lei. Tutto qui. Poi, se senti il disco non è concept su mia madre.

Beh, ci sono tracce come Su Mia Madre.

Sì, ma anche lì sto parlando della mia vita. La nomino in alcuni pezzi, ma questa cosa l'ho sempre fatta.

E le piace il disco?

Sì, l'ha sentito e le piace. Ma poi lei quando faccio musica è sempre contenta.