Alessandra Rizzo sta vivendo un gran bel momento: ha appena firmato con la Hateful Music, nuovo roster di artisti che Emis Killa e Zanna hanno messo insieme con Sony, e poi ha finalmente trovato il suo suono giusto. Un bel risultato, se contiamo che Spaccherei , il nuovo singolo di rinascita, è il terzo in assoluto a uscire nella sua giovane carriera.

Nata nel 2002 a Campobasso, ormai Rizzo si è ambientata perfettamente nella giungla milanese. E ora non cerca altro che il giusto riconoscimento per la sua musica, ma senza farsi prendere dalla voglia di pubblicare tutto subito. Certe volte è meglio fare meno, ma farlo meglio. E capirlo a 19 anni non è da tutti.

Dove ti trovi?

Sono nella mia cameretta a Milano. Mi sono trasferita qui a dicembre. Ormai è qualche mese che vivo in città.

Come ti stai trovando?

Bene. C'è da dire che venendo da una realtà diversa ci ho messo un attimo ad ambientarmi. Però ora sta andando bene. Ogni tanto sento nostalgia del Molise, infatti mi fa sempre piacere tornare giù. Però sto notando che ci metto sempre un po' di tempo a riabituarmi ai ritmi quando torno giù. Non faccio in tempo ad ambientarmi che già devo tornare a Milano.

Milano però ti sta aiutando, dal punto di vista della carriera.

Assolutamente, da quel punto di vista. Se non fossi venuta qui sarebbe tutto diverso. Mi sono trasferita apposta per seguire la musica più da vicino.

Come ti trovi nell'ambiente Hateful Music?

Molto bene, devo dire. Con loro ci siamo conosciuti tramite i miei produttori, The Caesars. Un giorno uno di loro mi propone di far ascoltare un po' dei miei pezzi a Zanna, che è il manager di Emis Killa. E così, proprio solo per avere un feedback, ho accettato: erano anche dei provini vecchi, tra l'altro. Zanna però mi ha contattato e da lì abbiamo iniziato a collaborare. Mi trovo molto bene, sin dall'inizio. Loro poi non hanno molti artisti, quindi evidentemente avranno visto qualcosa in me, e questo mi fa piacere.

Con i Ceasars lavoravo già da fine 2019. Abbiamo fatto uscire un paio di singoli indipendenti nel 2020, poi siamo entrati nella famiglia Hateful ma continuiamo a lavorare insieme.

Qual è il tuo background musicale?

Mi sono appassionata alla musica subito perché mia madre è pianista, insegna pianoforte. Avendo un piano a casa, da piccola la mia cosa preferita era chiudermi in una stanza e suonare il piano, anche se poi non sapevo farlo. A tre anni ho iniziato a prendere lezioni di danza e sostanzialmente non ho mai smesso di ballare. Grazie alla danza ho scoperto vari generi musicali, dalla classica all'hip hop. Verso i 5 o 6 anni ho scoperto che mi piaceva anche tanto cantare, quindi coi miei genitori abbiamo deciso di concentrarci più sul canto che sul ballo. Ho preso lezioni per un annetto, però i miei non potevano permettersi di pagarmi i corsi, quindi per un paio d'anni ho lasciato le lezioni di danza. Da lì l'avvicinamento alla musica è stato definitivo.

Quanti singoli sono usciti finora?

Ne sono usciti 3, però il mio primo vero singolo in cui mi ritrovo pienamente è quest'ultimo: Spaccherei. Qui per la prima volta ho capito il tono, ho capito come incastrare l'elettronica dei miei produttori e i miei testi da ragazzina triste e arrabbiata [ride]. Abbiamo trovato un suono che secondo noi è il nostro. Ovviamente i nuovi singoli che usciranno aiuteranno sia noi che il pubblico a capire ancora meglio la direzione.

Stai pensando anche a un album?

Stiamo pensando anche a un album ma senza pressa. Prima voglio vedere come andranno i singoli e più in là ci penseremo. Più che altro mi sono accorta che coi primi due singoli non bisogna avere fretta. Non è che li rinnego, ma tra il nuovo e prima c'è un abisso, quindi è meglio non avere fretta. Aspettare e vedere anche un po' le canzoni che resistono al tempo. Non vedrei l'ora di fare uscire tutte le canzoni che ho, però sto imparando a stare tranquilla e non avere ansia. Perché sono mega ansiosa. Meglio fare le cose fatte bene con calma e con la testa.