Rocco Hunt e Geolier cantano di amori tormentati

Ma Che me chiamme a fa? non è che l'ultimo tassello in un mosaico di platino con cui il rapper salernitano, vero nome Rocco Pagliarulo , si sta tappezzando i muri di casa. Prima Sultant'a Mia e ora anche la hit latina A un paso de la Luna feat. Ana Mena , pare che il ragazzo dalla vittoria di Sanremo Giovani nel 2014 abbia fatto passi colossali e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nemmeno di fronte all'ostacolo di una lingua che non è la sua, come lo spagnolo.

C'è anche della gelosia, sì. Perché lui è come se le dicesse: "Se veramente ci tieni, allora perché mi chiami solo di notte? Con te non voglio più giocare". C'è il desiderio di avere quella persona tutta per te, non solo di notte. Sia io che Geolier siamo ragazzi campani, per indole e per DNA siamo abbastanza gelosi. È ovvio.

