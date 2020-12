Shen e Omi hanno tanta fame

però li hanno fermati appena in tempo, dando al giovane rapper di Garbagnate Milanese e il suo produttore di Arese la possibilità di fare le cose per bene. Con dei video adeguati e magari un bell'esemplare di

è il primo, promettente episodio. Videochiamo Diego (Concari aka Shen, classe 2002) e Jacopo (De Caprio aka Omi, classe 2004) una mattina presto e me li trovo belli pimpanti. Come soltanto chi non ha ancora compiuto 20 anni e ha tanta fame di farsi un nome.

Shen: Sì, c'erano altri pezzi. Tipo roba di 2 anni fa o 3 anni fa che erano cagate immense, cose fatte in cameretta. Erano proprio da vergognarsi. Qualcosa su YouTube c'è ancora di quelle cose, però è meglio non cercare! Non è niente di che.

Omi: Con Diego (Shen) ci siamo beccati e abbiamo iniziato a lavorare all'EP che doveva uscire. Poi lo abbiamo messo un pochino da parte come progetto, perché non ci convinceva tantissimo. Allora abbiamo iniziato questa serie di episodi, per dare l'idea di un racconto, un concetto che procedeva step by step.

