Per Side Baby il 2021 è stato in tutto e per tutto un comeback. Ritorno con un nuovo album, ritorno con Sick Luke alle produzioni, addirittura ritorno all'amicizia profonda che lo lega a Tony Effe da ben prima dell'avventura Dark Polo Gang . È un ragazzo cresciuto, sicuramente più attento a non commettere errori e con la prospettiva elettrizzante di una figlia in arrivo, a 26 anni suonati.

Per Side Baby il 2021 è stato in tutto e per tutto un comeback. Ritorno con un nuovo album, ritorno con Sick Luke alle produzioni, addirittura ritorno all'amicizia profonda che lo lega a Tony Effe da ben prima dell'avventura Dark Polo Gang . È un ragazzo cresciuto, sicuramente più attento a non commettere errori e con la prospettiva elettrizzante di una figlia in arrivo, a 26 anni suonati.

", il titolo del disco, si riferisce piuttosto alla filosofia di vita più saggia di tutte: essere se stessi, senza prendersi in giro o prendere in giro gli altri raccontando una storia che non è proprio la nostra. Nel rap come in tutto il resto. Chiamo

Ma " Il ritorno del vero ", il titolo del disco, si riferisce piuttosto alla filosofia di vita più saggia di tutte: essere se stessi, senza prendersi in giro o prendere in giro gli altri raccontando una storia che non è proprio la nostra. Nel rap come in tutto il resto. Chiamo Arturo Bruni in arte Side Baby una mattina. Mi risponde pimpante, come chi sta per diventare padre.

Ma " Il ritorno del vero ", il titolo del disco, si riferisce piuttosto alla filosofia di vita più saggia di tutte: essere se stessi, senza prendersi in giro o prendere in giro gli altri raccontando una storia che non è proprio la nostra. Nel rap come in tutto il resto. Chiamo Arturo Bruni in arte Side Baby una mattina. Mi risponde pimpante, come chi sta per diventare padre.

Più che altro non c'è mai stato. Non io ma quello che racconto nelle mie storie è vero. Più che c'era, non c'era parlando di altri, diciamo che questo è il ritorno di Arturo. Non è nemmeno una questione di real nel senso street. È che c'è questa cosa diffusissima del rap di farsi un personaggio e poi nella vita essere un'altra persona. Magari la persona è un nerd che gioca tutto il giorno alla PS5 e poi nel rap fa il Pablo Escobar del quartiere. O anche senza fare il gangster ma il donnaiolo. È molto facile inventarsi una storia finta. Tanto chi va a controllare quello che fai a casa? Io questa cosa non l'ho mai fatta.

Più che altro non c'è mai stato. Non io ma quello che racconto nelle mie storie è vero. Più che c'era, non c'era parlando di altri, diciamo che questo è il ritorno di Arturo. Non è nemmeno una questione di real nel senso street. È che c'è questa cosa diffusissima del rap di farsi un personaggio e poi nella vita essere un'altra persona. Magari la persona è un nerd che gioca tutto il giorno alla PS5 e poi nel rap fa il Pablo Escobar del quartiere. O anche senza fare il gangster ma il donnaiolo. È molto facile inventarsi una storia finta. Tanto chi va a controllare quello che fai a casa? Io questa cosa non l'ho mai fatta.

Più che altro non c'è mai stato. Non io ma quello che racconto nelle mie storie è vero. Più che c'era, non c'era parlando di altri, diciamo che questo è il ritorno di Arturo. Non è nemmeno una questione di real nel senso street. È che c'è questa cosa diffusissima del rap di farsi un personaggio e poi nella vita essere un'altra persona. Magari la persona è un nerd che gioca tutto il giorno alla PS5 e poi nel rap fa il Pablo Escobar del quartiere. O anche senza fare il gangster ma il donnaiolo. È molto facile inventarsi una storia finta. Tanto chi va a controllare quello che fai a casa? Io questa cosa non l'ho mai fatta.