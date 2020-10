Come Kanye, anche Sina ha avuto il suo Love Lockdown

C'è da dire che per essere un EP , l'esordio discografico di Sina è parecchio lungo. 11 tracce totali, con feat. che vanno da Mecna (che tra l'altro ha firmato la copertina) a Priestess , in un complessivo mood che regala uno spaccato un po' più sognante e bello di quello che in realtà ricordiamo tutti come una bella noia, cioè il periodo di quarantena in primavera.

E come primo grande passo, Enrico Silanos (Alghero, 1995) è decisamente soddisfatto, tanto da scomodare il vecchio caro Kanye West per dare un'accezione romantica alla famosa Fase 1, quasi con un pizzico di tono da memoir: My Love Lockdown (Midnight Sun) .

Vivi a Milano ormai?

Sì, sono arrivato a gennaio. Ho passato un mesetto da un amico cercando nel frattempo una sistemazione. E poi l'ho trovata, giusto in tempo per il lockdown.

Che culo, eh?

Guarda, col senno di poi mi ha fatto bene. Sono uno dei pochissimi che può dire che questa situazione ha aiutato. Non mi posso lamentare, ho fatto degli upgrade notevoli. Ho scritto anche più di un disco: le cose che sono uscite sono solo una parte di quello che ho scritto. Poi, sono sempre stato uno produttivo. Il giorno che siamo entrati in casa nuova, la prima cosa è stata allestire lo studio nella stanza del mio coinquilino, il ragazzo che mi registra da quando ho 16 anni. Poi abbiamo a iniziato a pubblicare cose.

E come si è concretizzato questo upgrade?

Il 1 aprile ho pubblicato il terzo singolo della raccolta che sarebbe poi diventata My Love Lockdown. Mi ha scritto Universal e da là abbiamo cominciato a sentirci, fino a concretizzare tutto. È arrivato tutto nel mentre.

La citazione al pezzo di Kanye è chiara, ma non avevi paura che My Love Lockdown potesse intimorire un po' il pubblico dopo i mesi passati?

No, perché la gente comunque anche in lockdown aveva bisogno di musica, di staccare un po' i pensieri brutti. E io faccio musica. E poi ora è una situazione molto più incerta di quando eravamo in lockdown, quindi secondo me non ha tutta questa accezione negativa. Il periodo storico è questo, è una parentesi della vita artistica di tutti, non la si può trascurare, e io non la trascuro. C'è chi l'ha presa male, chi bene, chi ha scoperto cose nuove di sé stesso, chi ha perso molto, chi poco o nulla. Ma in ogni caso, è tutto successo per davvero e non bisogna bloccare la propria espressività artistica.

In molti colleghi, questa clausura ha provocato dischi più rabbiosi. Il tuo invece è più malinconico che altro.

Sì, io non potevo avere rabbia perché avevo il presentimento che stesse per succedere qualcosa di figo, a livello mio personale e lavorativo. Ero molto contento dei pezzi che stavo facendo. Quindi più che tristezza è stato realizzare le cose a mente lucida. Sono io che non mi racconto stronzate e vado dritto al punto: non ero preso male per situazioni mie personali e non era neanche il lockdown a prendermi male, poi chiaro che avrei dovuto cercare lavoro per pagare l'affitto. Rincuorava un pochino sapere che tutto il mondo era nella mia stessa situazione. Se ci hai visto un po' di malinconia, quello forse è proprio un lato della mia scrittura.

Parlando con te al telefono si nota l'accento sardo. Nel disco però è molto più camuffato: ti viene naturale?

Me lo fanno notare in molti. I sardi mi dicono che trasferendomi a Milano ho perso l'accento. Qui mi dicono che si sente un pochino ma si sente: d'altronde sono sardo e ho vissuto 23 anni in Sardegna, vorrei ben vedere. Magari nei pezzi non si sente molto, però se ci fai più attenzione si sente. Non camuffo niente, è un semplice modo di cantare e parlare. Poi ad Alghero la situazione è particolare: foneticamente è molto simile al catalano. È una città molto europea.

Sina © Giulia Bersani

E poi invece, lato grafico, c'è tutta questa infatuazione per gli anime e i manga giapponesi. La copertina, tipo.

La copertina è di Mecna. L'idea sì era di ricalcare l'anima del progetto, che è quella di strizzare l'occhio agli anime degli anni Novanta. Sono degli occhi di donna, quindi riguarda un po' le tematiche del rapporto di coppia che poi ritornano nel disco.

È nata prima la copertina o il featuring con Mecna nel disco?