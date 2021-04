Al momento, maggio deve ancora arrivare. Ma sulla hit dell'estate non c'è il minimo dubbio. È Jeans , il nuovo singolo dei Tauro Boys insieme agli Psicologi . C'è pure un video animato, che sui più classici 4 accordi punk rock e su un testo che dire liberatorio è poco ("Ed eravamo bravi, bravissimi / A toglierci i jeans per sentire di esistere") ci mostra il trio e il duo in versione 3D girare per una città bellissima, dove la gente può skateare liberamente, scrivere cose sui muri, giocare ai videogiochi in splendidi attici e le nuvole sono fatte di zucchero filato.

Comunque, chiacchierando con Maxi , Yang Pava e Prince , viene fuori che la collaborazione tra i due gruppi è stata qualcosa di fortemente voluto da loro, ma anche dalle rispettive fan base. Insomma, come dire che un po' ce lo si aspettava. Ed è giusto che sia un pezzo così solare che, tormentone o meno, per noi ha già vinto il trono dell'estate che verrà.

Con gli Psicologi era una collaborazione in programma da tempo?

Prince: Sì, abbastanza. Nel senso che ci siamo conosciuti a vari live qualche anno fa. E tra una cosa e l'altra ci sembrava giusto e naturale farci una canzone insieme. Ormai è un po' che ci conosciamo. Facciamo parte della stessa scena, un sacco di gente lo voleva. E quindi abbiamo fatto una traccia a distanza, di cui però non eravamo contenti. Allora ci siamo visti in studio per farne una nuova.

Quella scritta a distanza non vi convinceva?

Maximilian: In realtà funzionava anche. Il fatto è che non convinceva tutti e 5. Poi comunque sapevamo che era un featuring molto richiesto dalle nostre fanbase, quindi ci siamo impegnati. Era uno dei più desiderati.

Yang Pava: Così ci siamo beccati tutti insieme a Roma e abbiamo registrato.

È incredibile come ognuno abbia fatto la sua strofa e alcune sono romantiche, altre stronzissime.

Prince: Ognuno ha interpretato a modo suo, in maniera molto personale. Era per aggiungere una dimensione di più al pezzo. È fatto di immagini, e ognuno di noi 5 ha dato la propria. Anche io alla fine dico che arriva 'sta ragazza e mi chiude un trick di skate in faccia. E lì uno la può interpretare in vari modi.

Pava: Ma lì è perché ognuno ha scritto la sua parte senza confrontarsi con gli altri. E forse il bello è anche quello. Strofe romantiche alternate a strofe spezzacuori. E il ritornello di Drast è decisamente spezzacuori. Ma non vuol dire che lui nella vita è spezzacuori, anzi.

Prince: A metà della canzone ci siamo resi conto che 2 o 3 di noi avevano usato la parola "jeans". Quindi ci siamo fatti guidare da questa parola chiave.

Il beat mi ricorda tanti inni punk rock dei primi Duemila. Volevate fare la hit dell'estate?

Pava: L'idea era di fare una roba estiva, ma senza pensare alle hit. Drast e Kaneki sono venuti in studio con Winniedeputa, che è il chitarrista che ha scritto la base. Una volta fatta la traccia ognuno ci ha registrato sopra la sua strofa, ma non c'era un mood da seguire. Ognuno ha seguito il suo. Dopodiché, a proposito della hit dell'estate: non è tanto quello, è che in 5 è più facile che venga fuori una traccia così, perché mette d'accordo tutti. È più naturale. Quando tutti devono fare una strofa ti imponi pochi vincoli, ecco.

E una volta che ne hai messi d'accordo 5, ne metti d'accordo 5 milioni.

Prince: Speriamo. E poi comunque è un suono che sta a metà tra il nostro e il loro, degli Psicologi. Quindi una volta che è emerso siamo andati avanti naturalmente. Non è una hit studiata a tavolino. Nelle versioni che abbiamo fatto prima ce n'è una più ballad, una sempre chitarrosa ma molto più scura: questa era quella che ci piaceva di più.

Pava: È sicuramente quella più estiva e happy. Le vibes sono indubbiamente quelle.

Chi è che va in skate tra di voi?

Prince: Io ci andavo. E dato che non ero un campione, lo dico nel pezzo. Non chiudevo proprio i trick. Ho fatto anche snowboard. Ma diciamo che non sono mai stato bravo. Lo facevo quando volevo farmi male, ecco.

E il video?

Pava: Il video di comune accordo abbiamo deciso di farlo animato, in 3D. Abbiamo trovato Max, questo ragazzo americano che ci ha subito chiesto che mood volevamo per il video. E lì noi gli abbiamo detto una roba molto easy, come il mood con cui ci siamo beccati con gli Psicologi a Roma. Siamo in giro a fare cose, poi ovviamente si è basato anche un po' sul testo mettendo degli skate. È una roba molto semplice, molto high school, graffiti e anche molti videogiochi. Che poi è quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi.

Maximilian: E poi da Napoli in poi abbiamo sempre aggiunto elementi 3D nei video, quindi sta cominciando a rappresentarci come cosa. Ci piace ed è una costante che volevamo proseguire. Poi c'è anche che è più faticoso girare i video dal vivo. Continueremo a farli anche girati, ma come soluzione l'animazione 3D piace sempre a tutti.