Comunque vada, i Tauro Boys restano figli di Roma

Erano più o meno 8 mesi che i Tauro Boys non mettevano il nasino fuori, almeno discograficamente parlando. L'occasione per tornare non poteva che arrivare ora che Maximilian, Prince e Pava sono distanti fra loro, segregati come chiunque nelle loro case e per questo molto più inclini a comunicare, a interagire con l'esterno.

Ma "Schiava di Roma", appunto il comeback, non è un capriccio dell'ultimo minuto. La sua origine si perde negli hard disk di Prince, che circa 8 mesi fa l'ha concepita come mezzo inno e mezza critica verso un'italianità manicheista, che "Ce la faremo" e ma che contemporaneamente "Non funziona nulla, governo ladro". Col tempo, e con l'apporto di Pava, Maxi e del lockdown, il pezzo è cresciuto fino a prendere le sembianze di un inno distopico. Una riflessione sul rapporto conflittuale fra uomo e natura, ma anche su Roma, dove i ragazzi non vivono più ma dove resterà in aeternum il loro cuoricino.

Dimmi la tua giornata tipo, Pava.

Eh, dopo anni mi sono rimesso a fare sport in camera, in mezzo metro. Sport, vabbè, mi costringo a fare le flessioni. La noia mi ha spinto a fare questo. Poi mangio in continuazione, leggo, altra cosa che non facevo da un po’.

Anche il singolo è nato nel lockdown?

No, la nascita vera e propria risale a 7/8 mesi fa. È una traccia che abbiamo ripreso un mesetto fa, ma che comunque avevamo già in programma di far uscire. Poi, ovviamente, visto tutto quello che è successo, il lockdown, eccetera, abbiamo pensato: “Droppiamola subito.” Ci sembrava davvero il caso. È stato Arduino (Prince) a lavorarci per primo, poi ci abbiamo messo mano nei mesi successivi anche io e Maximilian. Comunque non è nata ora.

Eppure, sembra.

Sì, è nato come un inno di carica ma allo stesso anche di critica. Nel senso, sappiamo che la situazione è pesante ma ce la faremo. Noi italiani tendiamo sempre a lamentarci, però alla fine cerchiamo sempre di andare avanti. Col tempo però, l’effetto lockdown ha scatenato in noi un pensiero che riguarda la natura. In tutto questo lockdown, l’uomo ha fatto molti passi indietro, si è chiuso in casa, e la natura sta facendo un grosso respiro come non faceva da tanto. È questo il lato positivo che ci è piaciuto molto.

Anche nel video avete giocato un po’ sul lato iper-tecnologico e su quello naturale.

Esatto, la riflessione è quella: il rapporto fra uomo e natura, che comunque è sempre stato conflittuale. Perché l’una torni a respirare, c’è bisogno che l’altro si chiuda in casa, in massa.

Come avete fatto a girarlo?

Non è stato facile, perché io sono a Roma mentre gli altri stanno a Milano. Non siamo neanche tutti insieme. Però con l’aiuto del nostro mitico manager Luca siamo riusciti a mettere tutto insieme. Utilizzando di base i nostri telefoni e Skype siamo riusciti a girare un video. Poi c’è stato tutto il lavoro di montaggio, ma ognuno ha ovviamente usato quello che aveva a casa. La parte della natura è più render e 3D, primo perché ci piace tutta quell’estetica, secondo perché nella natura non ci possiamo proprio andare ora. La lupa infatti se noti è mezza bionica, con dei glitch e degli impianti sintetici. Come a simboleggiare che la natura si riprende il suo spazio.

E, chiaramente, i bambini che allatta stavolta sono tre, non due.

Chiaro, siamo noi tre, figli di Roma, figli della Lupa. Per quanto ci siamo trasferiti a Milano, io da poco e gli altri da più tempo, siamo sempre figli di Roma. E in un certo senso anche molto mammoni, siamo sempre molto felici di tornare.

Infatti, gli altri stanno sentendo un po’ la mancanza?