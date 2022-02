C'è stato un momento in cui i Thelonious B erano sicuri di sciogliersi. Avevano scazzato molto male, tipo da arrivare alle mani, e la cosa più sensata per Kirua e Brown sembrava proprio dividersi, prendere ognuno la propria strada. Poi per fortuna i due trap boy romani ci hanno ripensato, l'amicizia ha trionfato e il primo album THB ha potuto vedere la luce nel 2020, con tanto di bacio appassionato in copertina. Come a voler celebrare una ritrovata pace.

Oggi tocca invece al repack, nome in codice THB I , che a differenza del disco padre sfoggia nuovi pezzi, tra cui un remix di VVS & Molly con Sapobully della FSK e una nuova copertina. Chiamo i ragazzi un mercoledì a ora di pranzo. Mi rispondono un po' affannati ma soddisfatti: è una settimana che mangiano interrottamente al fast food.

Il repack era previsto o è arrivato dopo il successo del disco?

Brown: Non era previsto, ma più per il successo del disco è stato perché non abbiamo potuto fare i live. In più, quando è uscito il disco, sembrava che i live si potessero fare. Quindi è come se avessimo consegnato l'essenziale, giusto per farlo uscire in quella data e poi cominciare il tour. Quando ci siamo accorti che i live li avremmo rimandati troppo in là, abbiamo voluto compensare aggiungendo qualcosa in più nel repack.

Kirua: A un certo punto ci siamo banalmente resi conto che le tracce nuove erano super coerenti con quelle uscite prima. Quindi l'idea è stata di completare quel percorso, con copie fisiche e ora finalmente anche un tour. Volevamo che tracce leggendarie come VVS & Molly o On Gang avessero il giusto trattamento. Abbiamo davvero tantissima musica pronta da far uscire, tipo una trentina di tracce in cantiere.

In ogni caso la copertina del repack vede un cambio di rotta rispetto al disco.

B: Di base non ci mettiamo mai a tavolino per arrivare a un'idea. Ci sono delle immagini che ricorrono e su cui riflettiamo molto. La copertina doveva essere una rivisitazione del bacio del primo disco. Solo che era passato così tanto tempo che io e Kirua volevamo scrollarci di dosso quell'immagine, perché quel bacio ha già fatto il suo percorso in digitale, su Spotify e le piattaforme. Per la copia fisica del disco volevamo un'idea nuova. Ed è uscita l'idea di mettere questi bambini un po' inquietanti in fila, come se fosse una foto d'epoca. Però siccome non volevamo metterci noi nella foto, mettendo due teschi tra i bambini tutti avrebbero capito che i teschi siamo noi. È un'immagine iconica. Se la vedessi da Feltrinelli potrebbe tranquillamente essere di un disco rock.

K: Parlando con mia madre, è venuto fuori che abbiamo cercato di rappresentare una situazione comune come la foto di classe. Questo per dire che anche noi come tutti abbiamo vissuto esperienze comunissime. Anche se eravamo un po' diversi dagli altri.

E la copertina del bacio invece com'è nata?

K: Quella è legata a un fatto che ci è successo a me e B[rown]. Dopo che abbiamo fatto uscire On Gang, Lobby, Polka con Rosa Chemical abbiamo litigato pesantemente. Ma tipo che ci siamo menati. Discutere e litigare lo facciamo spesso, però non arriviamo mai alle mani. Lì avevamo deciso di separarci proprio. Poi però abbiamo deciso di continuare il progetto, perché ci sembrava molto più importante di tante cose più futili. Poi questo progetto dura da quando abbiamo 14 anni, dal liceo. Quindi il bacio era il modo più iconico per tornare insieme.

B: E poi anche qui volevamo sembrare anacronistici, quindi non abbiamo usato vestiti. Appena ci è venuto in mente il bacio non abbiamo potuto pensare ad altre copertine. Solo noi, i nostri tatuaggi, il nostro corpo e il bacio. Sapevamo che in qualche modo avrebbe fatto parlare: c'è magari chi ti prende in giro, c'è la ragazza che dice che la eccita, c'è di tutto.

Beh, l'importante è che poi abbiate deciso di continuare insieme.

Sì, ma era scontato. A riguardarle adesso, è scontato. Solo che sul momento, quando vivi le cose, ti sembra un po' tutto assurdo e impossibile.