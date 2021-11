Touché: i soldi non sono tutto

Amine Amagour, per gli amici Touché , è un ragazzo di Padova nato nel 2003. Fino all'anno scorso nessuno lo conosceva nella scena rap. Poi un bel giorno del 2020 è uscito Seba La Pute , dissing a una persona non precisata che ha fatto un torto non precisato ad Amine e i suoi amici, e in un lampo era sulla bocca di tutti.

Il merito è anche del Remix del suddetto pezzo insieme a Massimo Pericolo e Barracano . In questo senso, una bella mano alla fama di Amine è anche data dall'occhio vispo dei ragazzi di Pluggers, che per l'occasione hanno mobilitato anche Crookers ai beat. La stessa formazione, a parte Barracano, dispiegata anche in Guadagni , uno dei pezzi di punta del primo album di Amine: Il Minorenne + Bastardo .

E come nel più classico dei topos del rap, la musica sta contribuendo non solo a togliere dai guai Amine, ma gli sta anche prospettando un bel futuro. A sentirlo parlare, il ragazzo, che tra l'altro da qualche settimana è ufficialmente maggiorenne (+ bastardo), ha le idee belle chiare.

Sei a Milano?

Sì, sono qui per un po' ancora. Ho il posto dove stare, quindi non è un problema per me fare avanti e indietro da Padova. È un anno ormai che sono qui. Ma ora mi sto spostando di nuovo a Padova, perché ho la famiglia lì. Una volta finito di registrare l'album in studio e beccato le persone che dovevo beccare, posso tornare alla mia città.

Ritorni con malinconia?

No, anzi, vado a Padova perché devo stare lì. C'è la mia famiglia, i miei amici, le mie cose, i miei progetti futuri.

Nel disco parli sempre della lontananza dalla tua famiglia. Lontani quanto?

Mio padre sta a Padova, quindi la distanza è quella tra Padova e Milano. Diverso è per mia madre, che ora come ora sta in Germania. Il mio obiettivo numero 1 è comprare una casa ai miei ora.

Quindi non sei poi così "bastardo" come nel titolo.

Ma va. Quando dico che sono il Minorenne + Bastardo non dico che sono un infame, ma uno che sta facendo tutto da solo, uno che sta spaccando con le sue sole forze. Essere bastardo mi ha aiutato e mi sta ancora aiutando.

Da quanto lavori al disco?

Ti dico in totale sincerità: tutto il disco è stato fatto negli ultimi due mesi. Anzi, forse nell'ultimo mese prima dell'uscita. Tutte le tracce focus dell'album, tutte le tracce vere - tipo Focus, All In, Pull Up, - le ideone sono state fatte all'ultimo. Le altre sono state scartate. Non perché avessi una scadenza. O meglio, l'unica scadenza me l'ero posta io: l'album doveva uscire entro il mio 18esimo compleanno. Altrimenti anche il titolo avrebbe avuto poco senso. Tutte le idee sono arrivate spontaneamente nell'ultimo mese.

Cosa vuoi che passi di te?

Voglio che le persone capiscano subito che sto dicendo la verità. In ogni rima, ogni parola. Questo voglio trasmettere alle persone: che sono sincero sempre. Il rap è nato così, sincerità. Devi essere real in ogni cosa, devi raccontarti al microfono fottendotene di qualsiasi cosa. Oggi come oggi ci sono diversi tipi di di rap. Se dici una cosa fake diventi un fake.

Come ti ha scoperto Pluggers, la stessa etichetta di Massimo Pericolo?

Due giorni dopo che è uscito il dissing Seba La Pute mi hanno chiamato. Penso che all'inizio volessero che entrassi in squadra con loro, ma è una mia riflessione. Mi hanno proposto questo remix con Massimo Pericolo e ho accettato. È stato tutto molto rapido. Chiamata: "Vuoi farlo?" e io: "Sì". Due giorni dopo mi mandano la versione remixata col beat di Crookers, un biglietto del treno e abbiamo girato il video. Ora mi danno sempre una mano, ma i dischi li pubblico per i fatti miei.

Ma chi è Seba La Pute?

Non posso dirti molto. È un ragazzo che ha fatto un gravissimo torto a un mio amico. E per colpa sua questo mio amico ha pagato caro l'infamata. Allora mi sono vendicato io al posto suo. Perché ha fatto un torto al mio migliore amico.

Essere minorenne è mai stato un ostacolo?

Frate, io me ne sono sempre sbattuto il cazzo. Ti dico, un anno fa ho fatto un'udienza col giudice, perché ho avuto dei guai in passato. Ha parlato un'ora con mio padre, un'ora con mia madre, ma sono bastati 20 minuti di chiacchierata con me per convincerlo che quello che stavo facendo era giusto. Era l'inizio, non c'era sicurezza che quello che sto facendo nella musica potesse funzionare. Neanche oggi c'è, ma è già più consolidata la situazione. Gli ho spiegato che volevo andarmene a Milano per un po', per fare musica e stare lontano dai guai. Un po' si è immedesimato nella mia situazione e si è convinto. E aveva ragione a fidarsi di me: questa cosa mi sta tenendo alla larga dai guai.