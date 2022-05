Ma secondo me esiste anche quella del secondo. Questo qui è un progetto che va a completare il secondo EP dell'anno scorso. Sono 3 tracce inedite in più, quindi non è un vero e proprio album. Non sento la crisi del terzo album per il semplice fatto che non è la stessa pressione che si ha su un album. Non è la stessa cosa. Io tendo comunque a ragionare per collezioni di tracce, non a singoli. Ragiono un po' alla vecchia, forse. L'album racchiude la visione di come vorresti la tua musica fosse. Se uno va avanti a singoli forse vuole spaziare di più. L'album racchiude un'idea, un suono che, per quanto le tracce si differenzino l'una dall'altra, alla fine collega tutto sotto lo stesso concetto.