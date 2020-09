Vale Lambo si sente tranquillo e agitato Come il Mare

Andiamo dritti al punto, senza troppi fronzoli: Vale Lambo ha fatto proprio un bel disco. E ci ha messo anche un titolo proprio bello, di quelli che nell'ambiente trap non si vedono mai: Come il mare . La spiegazione, mi ha raccontato lo stesso Valerio Apice, riguarda gli ultimi due anni della sua vita, così dolci e burrascosi allo stesso tempo da ricordargli le infinite distese d'acqua che bagnano la sua città, Napoli .

Un grande ritorno, insomma, con feat abbastanza telefonati perché giusti, come quello con Luché , e sorprese potenti, tipo il ritorno col suo socio Lele Blade (loro due + Yung Snapp = Le Scimmie = uno dei gruppi rap più forti d'Italia, per quanto mi riguarda), oppure il pezzo romantico con un sempre romantico Carl Brave .

Cos'è "Come il Mare"?

È come mi sono sentito negli ultimi due anni. È quello che volevo che trasparisse anche dal disco. Mare calmo ma anche mare agitato. In alcuni pezzi, tipo Statt' Zitt, Valentino oppure Cotti feat. Madman sono decisamente in burrasca, agitato. In altri invece c'è una vena romantica che avevo già iniziato in Angelo e poi l'ho sempre portata avanti.

Anche nel pezzo con Lele Blade sei molto romantico.

Sì, Tam è molto romantico, è anche una dedica alla nostra amicizia.

Ma com'è finita con lui? Non esistono più Le Scimmie?

Allora, innanzitutto ti dico che non ci siamo sciolti. Siamo in perfetta amicizia, ma non posso dire altro. C'è qualcosa nell'aria, magari un ritorno insieme, ma non posso dire altro. Abbiamo anche collaborato e continuiamo a farlo, come vedi in Tam, però a nome Le Scimmie non abbiamo fatto più nulla. Lì ci stiamo riflettendo, sul futuro proprio.

Chi è il ragazzo che rappa in inglese nella prima traccia, N'Faccia?

Lui è Fire, un mio amico conosciuto a Londra. La storia della canzone nonostante il romanticismo del matrimonio è abbastanza cruda, quindi sembrava giusto mettere lui a introdurla. Lui poi è giamaicano, cosa che lo rende molto affine a noi del sud. Mi raccontava degli episodi di vita difficile, vita di strada, che erano molto simili a quelli che succedono giù a Napoli. Disagio sociale, insomma.

E che mi dici di Luché?

Beh, Luca è sempre stato uno dei miei idoli, sin dai tempi dei Co' Sang. È una perenne fonte d'ispirazione, per me è come un maestro. Perché quello che ha fatto coi Co' Sang prima e da solo poi merita solo rispetto. E pensa che l'ho conosciuto a Londra, in quei tre anni che sono stato lì. Sono stato a casa sua, mangiavamo insieme, poi lui ha anche una pizzeria là. Stavamo sempre in studio. Da lì ci siamo un po' persi, dovevamo collaborare più volte ma non si è mai concretizzato nulla fino a oggi. Lui voleva fare una roba campionata anni 80, io una roba tipo French Montana sul beat di Kanye West in "Figure it out". E alla fine abbiamo preso un pezzo iconico degli anni 90. Sono molto felice. Ma in generale tutti i featuring che ho fatto sono frutto di una stima artistica reciproca. E poi ovviamente c'è l'amicizia.

Rispetto per i Co' Sang soprattutto perché col rap a Napoli sono stati forse i primi a mostrare un'alternativa valida alla vita di strada.

Sicuramente. Sembra una frase fatta, ma a me ha salvato il rap. Non giudico chi fa altro. L'importante è estraniarsi dalla delinquenza che c'è a Napoli.

Ma è vero che a Napoli il rap ha sostituito il neomelodico?

È vero eccome. A Napoli ormai si respira solo rap. E la cosa non può che rendermi felice. Oddio, mia mamma e mio padre sono di parte, però vedo molte più persone dai 50 in su ascoltare rap al posto dei neomelodici. Molti anziani non solo hanno scoperto ora il rap, ma lo apprezzano pure. Ed è una cosa bellissima. Questo nonostante il fatto che di neomelodici ne escono a migliaia nella sola Napoli. Ma la cosa bella è che il rap sta vincendo, il messaggio sta arrivando e la cultura sta vincendo.

Ti senti spesso dire, come nel pezzo, che ora che sei famoso ti sei dimenticato gli amici, ecc?

Sì, quella è una classica frase slogan che dicono tutti. Si usa così. Quando uno diventa famoso inevitabilmente allontana persone care. Ma non per sua volontà: vuoi per i continui spostamenti, vuoi per il poco tempo, vuoi anche per un pizzico di diffidenza, perché molta gente se ne approfitta, spesso succede che trascuro un po' le persone. Ma non lo faccio per cattiveria. Chi mi conosce però sa che non sono mai scomparso, sto sempre lì.

Vivi sempre a Secondigliano o ti sei trasferito a Milano?

Sto sempre a Secondigliano, ma un giorno dovrò trasferirmi su a Milano, lo so. Per adesso sto qui e voglio far andare bene il disco, poi si vedrà. Non ti nego che mi piacerebbe venire su a Milano. Poi dopo 3 anni di Londra sono già abituato a vivere in una grande città.

Perché hai censurato il vaffanculo nel pezzo con Carl Brave?