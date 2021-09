Oggi invece è lì, spaparanzato su una Lamborghini che snocciola sporche (cioè le controrime in sottofondo) come se fosse Offset dei Migos. Ed è proprio al trio di Atlanta che Valerio Apice (vero nome) si è ispirato per il suo nuovo singolo WEOM, che non soltanto è il suono di lui che sfreccia per le viuzze di Napoli ma è anche il primo capitolo della sua nuova avventura insieme a Sony Music. Un inno alle macchinone, alla velocità ma anche alla spensieratezza dopo un periodo (diciamo 2018-2020) che è stato un po' un dito nel naso per il nostro guaglione.