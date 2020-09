Benedetto sia Vaz Tè, Benedetta sia Wild Bandana

(Guzzo, vero nome) senza particolare fretta ha aspettato il momento giusto per il grande passo, che come vedremo è stato per davvero molto grande. Talmente grande che il mixtape,

Alessandro (Guzzo, vero nome) senza particolare fretta ha aspettato il momento giusto per il grande passo, che come vedremo è stato per davvero molto grande. Talmente grande che il mixtape, VT2M , è il sequel di un mixtape che non c'è mai stato. «Sono passato direttamente al secondo capitolo, talmente alto era il livello» mi ha raccontato Vaz Tè al telefono.

Alessandro (Guzzo, vero nome) senza particolare fretta ha aspettato il momento giusto per il grande passo, che come vedremo è stato per davvero molto grande. Talmente grande che il mixtape, VT2M , è il sequel di un mixtape che non c'è mai stato. «Sono passato direttamente al secondo capitolo, talmente alto era il livello» mi ha raccontato Vaz Tè al telefono.