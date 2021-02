Perché è la traduzione di Magic Music, una playlist su Spotify che ho da anni. È senza genere, semplicemente musica che amo, e che puntualmente aggiorno. È stato da sempre il mio modo per classificare e racchiudere la musica che amo, quindi mi è sembrato giusto farlo anche per il disco, prendendo in prestito il nome. Però essendo un disco in italiano andava tradotto il titolo. Musica magica non mi piaceva, ma Magica Musica mi sembrava unico, come un incantesimo.