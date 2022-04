Nonostante tutto, per Vettosi è sempre "nu good day". È un po' il mantra che ripete il rapper nell'ultimo singolo, che si chiama appunto GOOD DAY : una specie di lettera d'amore a famiglia, amici e quartiere (Secondigliano, Napoli) dove appunto si trova sempre un taglio ottimista, nonostante tutte le difficoltà della vita.

C'è solo da imparare dalla saggezza di un ragazzo, nome Francesco e cognome Vettosi, che in realtà è ancora molto giovane - essendo venuto a questo mondo nel 2003 -e all'attivo ha una manciata di singoli e un solo mixtape, Strada .

Da quanto tempo non uscivi con musica nuova?

Eh, saranno 2 o 3 mesi. Anche di più. Anzi, decisamente di più. È uscito il mixtape e poi il primo singolo nuovo. E conta che il mixtape è uscito l'estate scorsa. Il primo mixtape.

Questo singolo quindi ha una sua importanza.

Questo singolo è stato un po' come resuscitare dal nulla. Dopo un po' di tempo in cui non abbiamo pubblicato nulla, è stato importante tornare ad avere una relazione col pubblico. E poi l'ho fatto parlando di un posto che porto nel cuore. Ma lo faccio in ogni pezzo, diciamo. Ho voluto raccontare me stesso attraverso il mio quartiere. Più che raccontare il quartiere, ho raccontato varie sue dinamiche che poi vanno a definire il mio essere. Come sempre, ho cercato di suscitare emozioni descrivendo quello che vedo.

Vivi ancora a Secondigliano?

Sì, certo. Potrei trasferirmi in futuro, anche solo per trovare altra ispirazione. Ma il quartiere te lo porti dentro per sempre. Il sentimento d'appartenenza rimarrà per sempre e ricorderò sempre a tutti dove sono nato. L'ispirazione però deve nascere da qualunque cosa, soprattutto quando racconti te stesso. Raccontare te stesso ed essere te stesso nei pezzi, se non ti evolvi, ti porta a essere un po' ripetitivo. È molto importante espandersi anche come persona.

Quanto è distante la percezione di Secondigliano dall'esterno rispetto a uno che ci nasce e cresce?

Da fuori puoi pensare tante cose. Quello che ti mostrano i media non è mai del tutto la realtà dei fatti. Potrebbe esserlo a volte ma devi viverci per capire determinate cose. Sono soprattutto i dettagli a fare la differenza. Se sei una persona sensibile alle cose, te ne accorgi se ci vivi. In generale, cambia da persona a persona. Puoi anche vivere qui e non notare niente, non ci fai caso. Oppure sei abituato a vedere determinate cose e ci fai caso. Da piccolo però certe cose non le capisci, ti rendi conto di alcuni aspetti isolo quando sei più grande.

Good Day perché è un pezzo ottimista?

Se ci fai caso, strofe e ritornello sono un po' diversi. Nel ritornello cerco di far capire che, nonostante tutte le cose che ho detto nella strofa, c'è sempre da guadagnarci a capire cosa conta davvero nella vita. Quando dico che vivo solo per la musica e non ho niente da perdere.

Questo singolo è isolato o fa parte di un progetto più grosso?

È isolato, anche perché stiamo lavorando tanto. Quando sappiamo che c'è qualcosa di forte da fare uscire, la facciamo uscire. È un continuo lavoro. Stiamo lavorando in studio e poi capiremo cosa fare.