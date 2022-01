Non sono stati anni proprio rosei per Wayne Santana . Tra un trasferimento a Milano tormentato dall'emergenza sanitaria e una burrascosa fine della relazione con la fidanzata, il rapper della Dark Polo Gang stava seriamente pensando di mollare la musica.

Poi però in qualche modo si è ritrovato, cambiando semplicemente approccio alle cose. Un nuovo sound gli ha acceso qualcosa, e da lì è nata una valanga che pian piano si ingrandita scendendo a valle. Il risultato si chiama Succo di Zenzero Vol. 2 , sequel dell'omonimo disco solista del 2016 che già all'epoca lo aveva contraddistinto dai suo colleghi della Triplo Sette .

«Sono sceso a controllare che sia tutto a posto» mi confida Umberto (il suo vero nome, mentre Violo è il cognome) ispezionando la sala dove farà la cena tra pochi amici il giorno prima della release. «Sono uno molto attento ai dettagli».

Quindi sei un tipo meticoloso?

Sì, abbastanza. Anche se non sembra, lo sono. Mi piace che le cose vengano esattamente come ce le ho in testa.

Beh, comunque Succo di Zenzero Vol. 2 è un sequel importante.

Importante ma anche preso alla leggera. Ho fatto questa cosa con lo stesso approccio del primo. Mi volevo divertire. Nelle cose ora ci metto molta precisione ma è importante mantenere l'approccio giusto. Se non ti carichi di pressioni e aspettative la riesci a vivere tipo "facciamo 'sta roba freschi e non ce ne frega un po' di niente". Dopo 6 anni l'approccio è quello.

Non sei stato sempre così, però.

Il discorso è che quando lavori in una roba di gruppo è difficile poi esprimersi al 100%. A partire dal livello produttivo. Crescendo mi sono imposto di superare le lacune e sperimentare su di me cose che non ho fatto mai. Credo che Dark Polo Gang, Triplo 7 sono anche un modo di essere, di approcciare le cose. Nel mio slang è rimasto molto quel modo diretto di esprimersi, di pensare. Anche nelle canzoni più "love". Musicalmente Succo di Zenzero non è mai stato in linea con quello che è la Dark, ma neanche nel 2016. Qui ho sperimentato nuovi sound, è la mia particolarità che mi contraddistingue anche nel gruppo.

Come mai un sequel di un disco che comunque è diverso musicalmente dal primo ma anche distante nello spazio, tipo 6 anni?

Perché hanno tante sfaccettature, quelle che ti permettono di passare da tracce cattive a roba chill. Questo disco l'ho interpretato come le Montagne Russe, che alternano sbalzi di umore forti. Ho capito che nell'ultimo periodo ho vissuto forti up and down, quindi se dovevo cominciare a racchiudere tutte queste cose in 5 dischi raggruppati secondo lo stesso mood, alla fine non mi rappresentava. La mia forza alla fine è quella dei Succo di Zenzero: un mescolone di roba autentica che mi contraddistingue per la mia follia. Ho sperimentato ma comunque ho sempre mantenuto anche la mia parte oscura. Non ho tradito niente e nessuno, né quando sperimento, né quando faccio una roba che ho già fatto.

È più un album o un mixtape, a questo punto?

Io penso sia semplicemente un disco. Oggi qual è la differenza tra album e mixtape? È un po' come dire DVD e videocassetta. È ragionato come un mixtape ma proiettato come un album. L'approccio musicale, i featuring, l'idea finale che volevamo, sono tutte cose mixtape. Per come abbiamo pensato invece l'immaginario, è un disco. Perché oggi la differenza è minima, un tempo il mixtape era gratis e l'album lo compravi. La musica digitale ha limato questa differenza.

Così come la differenza tra rap e pop.

Ma sì, anche lì una questione di mood e approccio. Finché sei credibile, finché rimani col tuo approccio, il tuo modo di dire le cose che si sente che è tuo, puoi fare quello che vuoi. Quello è trap. Riuscire a mescolarsi con tante cose. Se ci fai caso il trap passa da Lamborghini al cibo, fa riferimento a tantissime cose.

Il periodo turbolento di cui parlavi prima ha a che fare con la fine della tua relazione?

Sì, le prime tracce che ho scritto sono quelle più personali, appena dopo la rottura. Roxanne e Dancefloor. Nasce tutto dal fatto che stavo smettendo di scrivere, perché mi ero un po' stufato. È stato un periodo brutto, poi è arrivata anche l'emergenza sanitaria. Ero quasi sul punto di dire basta. Poi ho rotto questa relazione, da Milano stavo tornando a Roma ma nel tragitto mi sono fermato a Parma. Lì ho conosciuto Luigi [produttore di Dancefloor, ndr] e mi è subito partito qualcosa. Sentivo che il beat era fortissimo ma non lo sentivo mio in quel momento. Ero ancora in para, non sapevo ancora se volessi continuare.

Poi però abbiamo cominciato a mettere roba dentro ed è stato figo. Siamo partiti da quello sfogo che dovevo fare per poi ritrovare tutta quella parte Wayne ego. Quando dico "ego" intendo anche tutte quelle tracce prese bene per bilanciare l'album. Siamo partiti dalle cose personali per metterci a nudo, per esigenza. E poi piano piano si è ricostruito tutto, anche perché ho cambiato atteggiamento: ho iniziato una dieta, sono tornato in palestra e in studio per 4 ore al giorno. Siamo passati da mega rockstar a "OK, se vogliamo continuare dobbiamo prenderla più come un lavoro".

È cambiato anche il tuo approccio all'amore? Fuck Love è un titolo abbastanza provocatorio.

Quel pezzo lo prendo molto Dark Polo Gang, molto funny. Non tipo duro e cattivo. Alla fine ho fatto bene, ho scelto i miei amici, ho scelto la musica, la mia gang e la mia famiglia, anziché perdermi in altre cazzate. È un pezzo molto meno intimo di un pezzo come Roxanne. Lì invece sento che ho parlato di qualcosa di profondo, che non riuscivo a esprimere.

A proposito di gang. Ormai i fan sono contentissimi di questa amicizia ritrovata con Side Baby. Pensi che un domani potrà tornare nella Dark Polo?

Sai, le cose sono andate avanti ed è giusto che si riparta personalmente. Io Side l'ho rivisto dopo che fosse tornato in buoni rapporti con Tony. Perché ognuno di noi ha dovuto trovare il suo tempo e il momento giusto per riparlarci. Che poi, è stata una rottura talmente causata dal nulla che sono state più le voci ad aver fatto male che quello che poi è realmente successo tra di noi. Il nulla. Io non do niente per escluso, ma non credo ci sia più bisogno di certificare le cose. Siamo tutti grandi da poter dire "facciamo una roba insieme" e se un giorno ci sarà la possibilità potremo rifare un disco tutti insieme. Chi lo sa. Questo è il bello. Non lo possiamo sapere.

Ci sono degli altri feat. più classici, come Tony e Pyrex , ma altri ancora più inusuali come Sangiovanni e Fred de Palma.

Perché come ti dicevo abbiamo sperimentato nuove sonorità, anche robe sparafleshiose. Anche sulle collaborazioni il mood è stato quello: cerchiamo di essere unconventional, cerchiamo di trovare il meglio ma non per forza quello che la gente vuole e cerca. Cerchiamo il meglio ma il nuovo, qualcosa che ci liberi. Ho tanto rispetto per tutti i featuring, ci sta anche che la gente non possa capirne alcuni. Preferisco che la gente si faccia domande e ascolti, piuttosto che dare per scontato che sia tutto bello. Dal mio punto di vista sarebbe noioso, non dico sbagliato. Noioso. Ogni tanto serve quella botta di dire "come sarebbe se". A volte mi sembra che giochiamo sempre tutti le carte facili.

Poi, è chiaro deve anche piacere. Ma serve anche godersi l'esperienza delle cose. Se vedi in studio Fred de Palma impari soltanto, perché è un professionista, un talento. Eravamo tutti carichissimi, hanno tutti dato il meglio perché hanno anche percepito il mio entusiasmo. Sento tutte belle strofe, me le canto.

Questo l'ho notato anche io. Sono tracce di carattere. Tokio Drift con Taxi B è epica. Il tipo si sgola davvero.

Grazie bro. Io ho fatto questo pezzo e gliel'ho mandato. Gli ho detto, bro, ho fatto sto ritornello: ci devi salire sopra. Lui è venuto in studio mega carico. Abbiamo creato sì un bangerone pazzo ma anche una traccia vera. Non sento quella roba un po' asettica del feat. Abbiamo entrambi dato il massimo per cercare di trovare un innesto e alla fine dici "cazzo, è un banger". Ma anche con DrefGold, ci siamo divisi i ritornelli. Non ho mai messo dei limiti del tipo "io sono io e devo fare il mio progetto".

Tu ora comunque sei fisso a Milano?

Sì, io mi ero trasferito a Milano 2 anni fa poi quando mi sono lasciato sono tornato a Roma. nel frattempo ho registrato a Parma, a Pistoia, in vari posti. Avevo comunque comprato casa 2 anni fa a Milano, ho rimesso a posto una carrozzeria, ma nel frattempo tra tutte le cose successe ci abbiamo messo un anno e mezzo a finire i lavori. Ora sono tornato e mi sento più autonomo e tranquillo. Forse a Milano ci devi venire con la testa più quadrata. È una città che se la prendi sottomano ti taglia le gambe subito. Però c'è sempre tempo per recuperare. Ora sono più tranquillo perché ho un team personale e sono molto più libero. Anche lì è una questione di approccio.