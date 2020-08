Young Slash vuole essere popolare, come le case

Young Slash e Andrea; artista e personaggio; popolare come le case, popolare come le persone di successo; peccato e virtù: insomma, aleggia sempre questo gioco di opposti nei pezzi del giovane rapper genovese di origini mauriziane, 20 anni, che a estate inoltrata ha pubblicato " Popular ".

Il nuovo disco, pubblicato sempre per la Dogozilla di Don Joe , mette in fila tutte le questioni che per Slash sono importanti, dalla famiglia al quartiere popolare di Utri , con un rispetto più che reverenziale, quasi biblico. Non a caso, come mi ha raccontato, l'unico posto che gli ha aperto le porte quando era in difficoltà è stato proprio una chiesa.

Che fai di bello?

Attualmente sto aspettando il treno per tornare in zona. Ma è in ritardo di un'ora, quindi ho tutto il tempo per chiacchierare. Ero in studio a registrare a Milano , ora sto tornando a Genova.

È un po' scomodo, no? Pensi mai di trasferirti a Milano o tradiresti il quartiere?

Magari un domani sì, potrei trasferirmi. E anche in quel caso non tradirei mai il quartiere, perché ce l'ho sempre con me, al mio fianco e tatuato sul collo. Prima di trasferirmi un domani però devo avere la consapevolezza che tutti i miei cari stiano bene. Devo prima essere tranquillo. Comunque, se ci fai caso, nella copertina di Popular mi sono raffigurato grande fra i palazzi per sottolineare l'importanza che diamo noi al quartiere.

Oltre al doppio significato di popolare, nel disco c'è anche il gioco fra Andrea e il personaggio di Young Slash.

Sì, alla base del disco c'è la volontà di rappresentare me stesso, Andrea, e non soltanto Slash. Ci sono vari concetti, ognuno per una canzone. Ho voluto raccontare quello che vivo e che ho vissuto, il passato in chiesa, le prime canzoni, la prima firma, il primo contratto, il successo e anche il futuro che ho negli occhi. Ho anche dedicato un pezzo a mia madre , perché per me la famiglia è tutto. Nel pezzo mi rivolgo a lei chiedendole scusa per tutti i peccati che ho commesso, per tutte le cose brutte che ho fatto. L'ho fatto per liberarmi di questo peso. È un pezzo molto forte, spero che arrivi anche alle mamme.

Che effetto fa crescere in una chiesa?

È strano, ma quando non hai nessun altro posto dove stare è bello. Io sono cresciuto a Milano, ma il mio fratello gemello pativa molto l'aria, gli venivano dermatiti ed eczemi. Gli serviva aria di mare, così ci siamo trasferiti a Genova all'età di 4 anni. Abbiamo dormito in strada , anche in varie stazioni, finché una parrocchia ci ha aiutato, quella di Voltri, il mio quartiere attuale. Abbiamo vissuto lì un anno, poi ci siamo spostati nelle case popolari quando ci siamo un po' stabilizzati economicamente. Pian piano ho iniziato a rappare, ma il rap l'ho ereditato da mio fratello più grande che mi faceva ascoltare Nas, Tupac, Biggie, Snoop Dogg. Da lì guardando MTV Spit ho cominciato col freestyle fra amici, poi sono arrivate le conoscenze con i rapper di Genova, come Tedua e Izi . Mi hanno formato, dandomi consigli, e ora sono più amici che colleghi.

Anche Don Joe da quando mi ha messo sotto contratto mi ha trasmesso tantissima della sua esperienza. Sono cresciuto tantissimo con lui. Siamo anche andati a girare il video a Ibiza e a suonare in Polonia davanti a 40mila persone. È stato un sogno e lo è tuttora.

Come si fa a essere cristiani e rapper in questo secolo?

Sento di poterti rispondere perché ho fatto anche il chierichetto in passato. Semplicemente, dico quello che mi passa per la testa, non devo fingere di dire una cosa o di essere quello che non sono. Spero che arrivi il messaggio. Il trucco è non mentire , né mentirsi mai. Faccio quello che mi sento, in tutta sincerità.

Ultima domanda: Slash come il chitarrista o il carattere?