Quasi un anno fa avevamo incontrato Mara Sattei in una fase molto importante della sua vita e carriera artistica. Dopo qualche esperimento, il suo primo vero singolo Scusa era uscito, con la classica complicità del fratello tha Supreme che la segue sempre nelle produzioni.

Oggi assistiamo a un altro passo importante per Sara Mattei (il vero nome, che consiste nello scambiare semplicemente le iniziali delle due parole): il primo album, Universo . Sempre prodotto dal fratello, sempre originale nei contenuti e sempre molto eterogeneo a partire dai suoni. «Non c'è una logica» mi ha raccontato la cantante romana al telefono. «Ci sono tanti pezzi diversi che nell'insieme fanno me».

Com'è andato questo tuo ultimo anno?

Eh, sono cambiate parecchie cose. È andato bene, abbiamo lavorato tanto. Aver intrapreso questo percorso mi ha fatto crescere su vari punti di vista, sia a livello artistico che personale. Sono molto contenta di come sono andate e stanno andando le cose. Questo album è la cosa più importante, perché sono 3 anni che ci lavoriamo. Poi sono quasi 2 anni che vivo a Milano, sono soddisfatta.

Pian piano stai trovando il tuo suono. Quello che prima di Scusa non avevi ancora trovato.

Diciamo che crescendo ogni artista acquisisce una consapevolezza diversa di quello che vuole. Il gusto cambia, devi sperimentare tantissimo, devi per forza cambiare idea su molte cose. Questa cosa ha sicuramente cambiato me come artista. Oggi ascolto il disco e sono soddisfatta. Anche a livello personale cresci, le esperienze ti cambiano. Volevo che di questo disco si percepissero tutte le parti molto diverse di me, le sfaccettature diverse che si concretizzano anche a livello di sound. Con mio fratello abbiamo lavorato molto su questo. C'è il brano in cassa dritta, quello pop, quello più soft acustico. Ci sono tanti lati di Mara ed è il mio biglietto da visita per le persone che ascoltano. È il mio primo album.

Vero, c'è il pezzo più soul con Giorgia ma ci sono basi decisamente rave come Rischi nel Love.

Esatto, entrambi fanno parte di me. Sono musica che ascolto e che mi piace, non c'è un genere che prediligo. Mi piace di tutto, la musica è talmente vasta che non ha senso fare un solo genere.

In questo senso è molto coraggioso, perché non assecondi neanche per un minuto il trend e il pubblico.

Io e mio fratello abbiamo curato tutto, sia a livello musicale che nei testi. È stata una cosa molto istintiva creare cose diverse tra loro, perché alla fine sono parte di me, di quello che sono, quello che mi piace. Non c'è una logica, ci sono tanti pezzi diversi che nell'insieme fanno me.

Le idee sono tutte tue o c'è stato uno scambio con tuo fratello? Anche per i feat?

C'è decisamente stato uno scambio continuo di idee con lui. A volte sono io a dare l'idea, a volte lui. Sia nella vita che nella musica. È sempre stato un lavoro di squadra. Anche per i feat. ci siamo confrontati e ho scelto le persone per brani specifici. C'è una riflessione dietro, perché dietro ogni pezzo c'è un diverso mood e un concetto che vuoi far passare. Tutti gli artisti che hanno partecipato al disco hanno portato valore al brano. Tanti altri brani sono nati e conclusi con me sola dentro.

Molti di questi pezzi sarebbero perfetti per Sanremo. Ci hai mai pensato?

Sicuramente più in là, nei prossimi anni, Sanremo sarà nei miei piani. È un posto importante per portare la tua musica. Quest'anno il disco però aveva una maggiore importanza personale. Quindi abbiamo deciso di concentrarci su quello. Nei prossimi anni però ci sarà l'occasione.