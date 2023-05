I migliori mazzi di Iron Lad in Marvel Snap

L'applicazione di Marvel Snap è ormai diventata una delle più utilizzate sui nostri smartphone e i motivi sono evidenti: l'innovativo gioco di Ben Brode è in continuo aggiornamento e riesce a rimanere fresco anche dopo una montagna di partite. Le nuove carte sembrano sempre fortissime quando escono e, infatti, dopo avervi mostrato come utilizzare MODOK qualche settimana fa, abbiamo deciso di spiegarvi il potenziale dell'ultimo arrivato: IRON LAD, un 4/6 in grado di copiare l'effetto della carta in cima al nostro mazzo.

Storia del personaggio

Iron Lad appare per la prima volta nella serie Young Avengers nel 2005 ed ha una storia molto particolare. Il suo personaggio è un adolescente nato nel futuro che era destinato a diventare Kang il conquistatore, un criminale in grado di viaggiare nel tempo. Ma dopo aver scoperto il suo destino, grazie ad un incontro proprio con Kang, decide di cercare in tutti i modi di sovvertirlo e si costruisce un'armatura con i resti di Visione. Questo gli permette di volare e distruggere tutto come Iron Man, ma in aggiunta riesce anche a viaggiare nel tempo e, infatti, torna nel passato (nostro presente) per creare gli Young Avengers.

Altre carte in uscita a Maggio

Prima di guardare i mazzi in cui utilizzare Iron Lad e decidere se vale la pena spendere i 6000 gettoni necessari per acquistarlo, vediamo velocemente quali sono le altre carte in uscita nel mese di Maggio 2023.

Howard the Duck Costo 1, Forza 2 Effetto continuo: Tappa su questa carta per vedere la carta in cima al tuo mazzo. High Evolutionary Costo 4, Forza 7 All’inizio della partita, sblocca il potenziale delle tue carte senza abilità. The Living Tribunal Costo 6, Forza 4 Alla fine della partita, divide la tua forza totale in tutte le location.

I migliori mazzi di Iron Lad

L'abilità di Iron Lad è in grado di copiare l'effetto della carta in cima al mazzo, sembra molto versatile ma potrebbe non venir apprezzata dai giocatori che odiano gli effetti random. In realtà può funzionare bene in una moltitudine di mazzi diversi, ma noi abbiamo scelto le 3 liste che al momento ci sembrano quelle più divertenti ed efficaci. Vediamo quali sono i 3 migliori mazzi di Iron Lad.

Marvel Snap © Marvel

01 Mazzo Iron Lad con Effetto Continuo

Daredevil

Jeff

Lockjaw

Capitain America

Iron Lad

Iron Man

Blue Marvel

Devil Dinosaur

Professor X

Spectrum

She-Hulk

Thanos

Questo mazzo è pieno di risorse interessanti e risposte versatili alle giocate dell'avversario. Nel caso in cui non abbiate a disposizione Jeff e Thanos, potete sostituirli con Armor e Onslaught. Il game plan ovviamente prevede di cercare di pescare un effetto forte con Iron Lad e poi potenziare tutte le carte con Spectrum, proprio come in uno dei mazzi ideali per iniziare Marvel Snap .

02 Mazzo Iron Lad con Zabu

Korg

Quinjet

Zabu

Mystique

Cosmo

Absorbing Man

Darkhawk

Moon Girl

Iron Lad

Rock Slide

White Queen

Devil Dinosaur

Essendo Iron Lad una carta di costo 4, una delle combinazioni migliori e più immediate è ovviamente quella con Zabu. I mazzi incentrati su questa belva cercano di calare più risorse possibili nei 6 turni a disposizione e la presenza di Iron Lad rischia di aumentare drasticamente il power-level di questa strategia.

03 Mazzo Iron Lad con Galactus

Psylocke

Yondu

Wolverine

Electro

Wave

Spider-Man

Iron Lad

Doctor Octopus

Knull

Galactus

America Chavez

Death

Il mazzo combo per eccellenza ottiene un'ottima nuova arma nel suo arsenale. Se avete mai giocato Galactus sapete bene quanto sia potente il suo effetto di quarto o quinto turno. La presenza di Iron Lad vi offre un'opportunità in più per giocare effetti devastanti nei primi turni della partita. Se vi piace far ritirare gli avversari, questo è il mazzo che fa per voi.