Italian Gamers: Vincenzo "Rekins" Guastafierro

The Italian Gamers è una rubrica sui pro player italiani: ogni puntata viene dedicata a un profilo diverso che orbita attorno l'ecosistema del gaming competitivo italiano. Oggi è il turno di Vincenzo "Rekins" Guastafierro: ecco tutto quello che dovete sapere su di lui.

The Italian Gamers è una rubrica sui pro player italiani: ogni puntata viene dedicata a un profilo diverso che orbita attorno l'ecosistema del gaming competitivo italiano. Oggi è il turno di Vincenzo "Rekins" Guastafierro: ecco tutto quello che dovete sapere su di lui.

The Italian Gamers è una rubrica sui pro player italiani: ogni puntata viene dedicata a un profilo diverso che orbita attorno l'ecosistema del gaming competitivo italiano. Oggi è il turno di Vincenzo "Rekins" Guastafierro: ecco tutto quello che dovete sapere su di lui.

Ho iniziato a giocare al computer grazie a mio fratello maggiore. Era il 2010 e ho iniziato su Call of Duty, dopodiché mi sono spostato su titoli minori.

Ho iniziato a giocare al computer grazie a mio fratello maggiore. Era il 2010 e ho iniziato su Call of Duty, dopodiché mi sono spostato su titoli minori.

Ho iniziato a giocare al computer grazie a mio fratello maggiore. Era il 2010 e ho iniziato su Call of Duty, dopodiché mi sono spostato su titoli minori.

Gioco preferito che non sia quello praticato per Esport

In questo momento sicuramente Valorant.

In questo momento sicuramente Valorant.

In questo momento sicuramente Valorant.

Una volta durante un torneo rimanemmo in 2vs4 e sbagliando arma lanciai il mio compagno di squadra fuori dalla safe. Lui morì e noi ci giocammo così la top.

Una volta durante un torneo rimanemmo in 2vs4 e sbagliando arma lanciai il mio compagno di squadra fuori dalla safe. Lui morì e noi ci giocammo così la top.

Una volta durante un torneo rimanemmo in 2vs4 e sbagliando arma lanciai il mio compagno di squadra fuori dalla safe. Lui morì e noi ci giocammo così la top.

Come giudichi la scena Esport oggi in Italia?

È un settore molto in crescita e mi rende orgoglioso di farne parte.

È un settore molto in crescita e mi rende orgoglioso di farne parte.

È un settore molto in crescita e mi rende orgoglioso di farne parte.

Come la immagini fra cinque anni?

Quanto e come ti alleni appena prima di un torneo e quando i tornei sono lontani?