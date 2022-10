Cerchi itinerari gravel nella bergamasca? Hai trovato pane per i tuoi denti

Ci sono destinazioni che in sella ad una bici gravel si scoprono in tutta la loro bellezza. Tra queste ci la Val Seriana e la Val di Scalve, scrigni di bellezza racchiusi in un territorio a torto sottovalutato. La val Seriana è la valle che si snoda da Bergamo verso nord-est per circa 60 km lungo il corso del fiume Serio. Insieme alla valle al confine con la Valcamonica, alla Val Borlezza e alla sponda bergamasca del lago di Iseo sono un autentico parco giochi per le gravel. Una buona traccia .gpx (come quelle che ti suggeriamo di seguito) sarà il viatico per la scoperta di strade sterrate, sentieri, mulattiere, single track, salite e discese entusiasmanti, tra boschi, pascoli e panorami super.

Di seguito ti proponiamo 3 percorsi gravel , che si possono fare anche con una MTB leggera: itinerari ancora poco noti, un po’ sfidanti e molto appaganti e divertenti. I 3 circuiti hanno caratteristiche diverse tra loro, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed anche ciclistico. Affrontarli tutti e tre è una sfida con se stessi e con gli altri, per aggiudicarsi il brevetto Gravity Gravel e ambire ai numerosi premi messi a disposizione dall'APT (leggi sotto). Non importa in quale ordine li si affronta, non importa nemmeno il senso di percorrenza: quello che conta è lo spirito di voler vivere un’avventura e condividerla con gli altri.

01 1. GRAVITY GRAVEL LAGHI - 65,5 km - 1520 mt up

Dall’orologio planetario di Clusone, si pedala ai piedi del Monte Polenta, respirando i campi del mais rostrato rosso fino a Rovetta. Si attraversano i 128 metri del Ponte Vecchio, il primo ponte europeo in cemento armato a struttura leggera costruito in Europa, che ricorda l’iconico Bixby Creek Bridge della California. A Cerete Alto una ripida scorciatoia porta all’antico mulino di Cerete Basso. La sponda destra del torrente Borlezza cela un segmento gravel molto piacevole fino al bivio per il Santuario della Madonna della Torre, commissionato da Carlo Magno nell’801, per proteggere la sua cacciata dei Longobardi.

Il Lago di Gaiano è una perla nascosta, il più piccolo lago di bassa quota della Lombardia e si scopre abbassandosi sul manubrio tra le frasche. Più conosciuto certamente il Lago di Iseo. Per i geologi, la sponda Bergamasca è un’enciclopedia a cielo aperto, con affioramenti simbolo delle Prealpi, come le argilliti di Riva di Solto. La strada asfaltata tra Riva di Solto e Lovere imita le sponde del lago per darci l’illusione di poter pedalare sull’acqua. Pareti ripide a sinistra e acque del lago a destra, spesso separate solo da un muretto in cemento. Da Lovere, iscritto al club dei “borghi più belli d’Italia”, si sale su strade ripide e direttissime. Si può riprendere il fiato, voltandosi indietro ed ammirare il lago, mentre guadagniamo quota. Perché questa fatica? Per le viste mozzafiato e prolungate lungo la strada panoramica tra Ceratello e Bossico, posta a 900 metri di quota. La strada asfaltata principale ci riporta in Valle Borlezza dove si riprende la via secondaria della mattina.

02 2. GRAVITY GRAVEL VAL DI SCALVE - 71 km - 2170 mt up

Da Onore la Val di Res, sulla sponda destra del torrente Gera, permette di raggiungere l’abitato di Castione della Presolana, lontano dal traffico tra malghe e baite apparentemente fuori dal tempo. La salita alternativa fino al Passo della Presolana (1297 mt), passante nel centro vivo di Dorga, solletica le pareti massicce e imponenti della Regina delle Orobie. La “sponda”, strada ripida e famosa per le tappe ed i murales del Giro d’Italia, tra cui anche il celebre passaggio di borraccia tra Bartali e Coppi, ci proietta in Val di Scalve. Dal Dezzo, si sale fino ad Azzone, dove si entra nella Riserva Naturale Regionale "Boschi del Giovetto di Paline". I boschi fitti di “pagher”, abete rosso, sono il regno della formica rufa, alla quale è pure dedicata una scultura impressionante di Mattia Trotta. All’ombra di questo suggestivo parco, si trovano anche l’antica segheria Furfì, ed un percorso geomorfologico che rivela le azioni dei ghiacciai ancora visibili sui versanti che delineano le Valli Bergamasche. Una discesa ripida e divertente chiude l’anello nel parco.

Si affronta ora la Sponda in salita, ricordando le imprese dei ciclisti del passato, oppure chi su queste strade è diventato grande, come il Campione di casa Paolo Savoldelli. Appena prima di scollinare nuovamente al Passo della Presolana, si devia fino al Salto degli Sposi. La vista clamorosa e ampia è dominata dal Pizzo Camino. Qui si scopre la leggenda di una coppia di artisti Polacchi, lui musicista lei pittrice, che nell’800 donarono al loro amore l’eternità di un salto nel vuoto. La strada piacevolmente sterrata ed in leggera discesa porta fino ai prati di Castelo Orsetto, ai piedi delle piste da Sci del comprensorio del Monte Pora. Da qui la strada riporta a Dorga e scende nuovamente verso Clusone.

03 3. GRAVITY GRAVEL VAL SERIANA 85 km - 2190 mt up (Variante più easy: 76 km – 1640 mt)

La ciclabile della Valle Seriana segue il tracciato della vecchia linea ferroviaria, sbeffeggiando la strada provinciale trafficata e industriosa, riparandosi prima nella Pineta di Clusone, poi tra le fattorie e da Ponte Nossa sulle sponde del fiume Serio. Si tratta di una ciclabile quasi completamente asfaltata, a parte un tratto di sterrato piacevole. Da Cene, si sale lungo la Valle Rossa, dapprima su asfalto e poi deviando su sterrato e cemento nel bosco, lungo una strada frequentata da boscaioli.

Dal Passo una discesa ampia su strada porta fino all’abitato di Ranzanico, dal quale si inerpica la salita alla Forcella di Ranzanico. Il panorama silenzioso sulle Val Cavallina ed il Lago di Endine accompagnano la scalata su asfalto ruvido. Dalla Forcella inizia un lungo traverso fatto di saliscendi e anche tratti dolci e pedalabili che aggirano il monte Sparavera. L’antica via della Lana, ampliata nel 1500 per facilitare il transito della pregiata lana della Val Gandino è uno skate-park per biciclette gravel, con vedute su lago Iseo ed Endine, pascoli ampli, baite in pietra, cavalli, mucche e roccoli verticali. La Malga Lunga, roccaforte partigiana ed oggi rifugio-museo, ci riporta sull’asfalto. Una bellissima discesa attraverso la Valle Piana riporta a Casnigo.

Da Colzate si può riprendere la ciclabile e tornare a Clusone, oppure salire fino all’unico Santuario in Italia dedicato a San Patrizio, patrono d’Irlanda. I suoi affreschi e la sua posizione aggrappata a rocce scure a strapiombo vale la fatica. Si prosegue fino alla località Barbata, bolla di natura silenziosa al cospetto del severo monte Alben. Qui una mulattiera, e per un breve tratto single-track da affrontare a piedi tra i caratteristici tabiotti di caccia portano in Val del Riso, dove si imbocca nuovamente la ciclabile della Val Seriana, direzione Clusone.

Tutte le descrizioni dei percorsi gravel in Val Seriana e Val di Scalve, insieme alle tracce .gpx, li trovi su www.valseriana.eu/gravel/

Come ottenere il brevetto Gravity Gravel (e premi tecnici)

Studia i percorsi e scarica le tracce .gpx. Pedala e per i più social condividete le tue foto più belle con l’hashtag #gravelvalseriana e #valdiscalve taggando @valseriana_e_scalve). Invia alla mail turismo@valseriana.eu il link a Strava /Komoot/Relive o qualsiasi piattaforma di registrazione dove è possibile verificare l’avvenuto circuito. Entra di diritto nelle classifiche dell’albo d’oro che verrà aggiornato di anno in anno. Fatto questo puoi ritirare presso l’ufficio Promoserio a Ponte Nossa i gadgets tecnici marchiati Gravity Gravel. In più c'è il concorso che a fine anno premierà la foto/post più creativo sul percorso. Partecipa all’estrazione finale tra chi ha concluso tutti e tre i circuiti entro l’anno solare e vinci premi tecnici.