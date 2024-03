Questi momenti di slackline di Jaan Roose ti lasceranno a bocca aperta

Le avventure di Jaan Roose lo hanno portato in Paesi di tutto il mondo. Di recente, ha fatto la storia di Lusail City, in Qatar, con la sua passeggiata Sparkline tra le Katara Towers.

Roose non ha nulla di ordinario. Ha iniziato a praticare lo slacklining all'età di 18 anni e il suo talento non solo lo ha reso tre volte campione del mondo di questo sport emergente, ma lo ha anche fatto apparire in film e TV come stuntman e persino far parte di una troupe teatrale per un tour di Madonna.

Uno dei sogni di Roose è quello di installare una slackline in Antartide. Ma prima di lanciarsi in nuove avventure, ecco alcuni dei progetti che ha intrapreso finora, tutti non adatti ai deboli di cuore per la loro complessità e pericolosità.

01 Valaste, Estonia, 2024

Jaan festeggia il suo ultimo successo

Il progetto: attraversare la cascata di Valaste, la più alta dell'Estonia, è stata un'impresa unica nel suo genere.

Roose e il suo team hanno attrezzato una highline attraverso la cascata di Valaste prima di scivolare, con i calzini, attraverso le cascate ghiacciate. L'impresa è l'ultima della serie di record raggiunti da Roose con la slackline.

Valaste si trova nell'omonimo villaggio del comune di Toila, nella contea di Ida-Viru, e vanta un salto di circa 30 metri, che la rende la cascata più alta della regione baltica. Il percorso di Roose si è snodato lungo una linea posta a un'altezza di 50 metri dal suolo.

Attraversare la linea con temperature gelide

Riuscire a portare a termine l'impresa ha comportato sfide uniche, ha spiegato Roose: "Non si tratta solo di camminare lentamente su una slackline, ma di scivolare, dove anche la forza dell'attrito gioca un ruolo importante. Devi scivolare bene perché se mi blocco, cado e scivolo contro il palo".

Le condizioni che Roose ha dovuto affrontare erano straordinarie: un angolo di 13 gradi, superfici scivolose e temperature da brivido. Per combattere il freddo, Roose ha indossato cinque strati di calze e calzature, una precauzione necessaria perché ha notato che ogni scivolata avrebbe consumato uno strato.

02 Lusail City, Qatar, 2023

Il progetto: una camminata di 150 metri su una slackline attraverso due punti di un unico edificio

Le Katara Towers di Lusail City, in Qatar, sono una meraviglia architettonica. Ispirato alle spade a scimitarra presenti nello stemma del Qatar, l'edificio ospita due hotel di lusso: il Raffles Doha e il Fairmont Doha. Ogni hotel ha la sua imponente torre a forma di scimitarra che si fronteggia. Roose ha attraversato i 150 metri di distanza tra le due torri al primo tentativo.

Così facendo, ha creato una novità mondiale: la camminata LED Sparkline più lunga del mondo. La slackline, larga 2,5 centimetri, è stata collegata a una linea di luci a LED per rendere il tentativo ancora più spettacolare, visto che si è svolto proprio quando la notte è finita e l'alba è sorta a Lusail. Sparkline è ora la camminata urbana più alta di Roose, con un'altezza di oltre 185 metri.

Questo è stata l'impresa più difficile per Roose © Volodya Voronin/Red Bull Content Pool

A quell'altezza Roose ha dovuto affrontare raffiche di vento, mentre il caldo e l'umidità si sono fatti sentire nonostante fosse ancora presto.

"Sapevo che era un rischio che dovevo correre. Qualsiasi cosa che valga la pena di essere realizzata comporta una buona dose di sfide e sono orgoglioso di averla portata a termine".

"Questa linea è stata la più difficile che abbia mai fatto. Le luci LED calde e il loro peso aggiuntivo hanno anche cambiato il modo in cui la linea ha interagito con me e con il mio peso corporeo. È come fare skateboard su un grosso e pesante tronco d'albero piuttosto che su una tavola leggera".

03 Nkadorru Murto, Kenya, 2023

Il progetto: fare slacklining su una linea di 580 metri tra le iconiche formazioni rocciose conosciute come Nkadorru Murto nella contea di Samburu, in Kenya.

Nel cuore della contea di Samburu si trovano due formazioni rocciose note come Nkadorru Murto. Sono conosciute localmente come il Gatto e il Topo per la loro inquietante somiglianza con un vero gatto e un vero topo.

Roose si è trovato di fronte a una sfida unica nel suo tentativo di realizzare questo progetto. Il Gatto è alto 151 metri e il Topo 195 metri. Ciò significava che la slackline si sarebbe afflosciata e che Roose avrebbe camminato in pendenza.

"Non ho potuto visitare il posto in anticipo per fare i preparativi", ha detto Roose. "È stata la prima volta che è stato utilizzato un elicottero per installare la highline. Senza l'elicottero, l'installazione avrebbe richiesto un'intera settimana invece di un giorno e mezzo".

Una volta montata la linea, si è trattato di aspettare le condizioni meteorologiche giuste. Dopo un'attesa tesa di sei ore, il vento si è calmato e Roose ha iniziato il suo tentativo. Ha lottato con il caldo e con venti trasversali tra i 27 e i 30 km/h, ma dopo poco meno di un'ora è riuscito ad attraversare.

Roose con la montagna del Gatto e del Topo sullo sfondo © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool Pura concentrazione © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool

"Ci siamo avvalsi dell'aiuto delle popolazioni e delle tribù locali che conoscevano meglio le formazioni rocciose e potevano avvertirci di eventuali pericoli. Abbiamo fatto attenzione a non arrivare in cima alla montagna al tramonto, quando la fauna selvatica, come elefanti o leopardi, sarebbe stata attiva".

"Purtroppo, quando abbiamo iniziato il tentativo, c'erano molti insetti che reagivano a qualsiasi fonte di luce. Nella mia stupidità, ho cercato di allontanarli da me mentre mi volavano intorno. In seguito mi sono chiesto perché i miei occhi fossero così gonfi. Ho scoperto che la causa non era la polvere di roccia, ma un piccolo insetto che avevo schiacciato e che poi aveva sparso i suoi succhi sulle mie mani e sui miei occhi".

04 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, 2021

Il progetto: capriole tra i grattacieli Unitic di Sarajevo al tramonto.

A quasi 100 metri di altezza, Roose ha camminato tra due noti grattacieli di Sarajevo, eseguendo acrobazie mozzafiato su una linea lunga 28 metri . Le due torri, soprannominate "Momo e Uzeir" dai personaggi di un programma radiofonico bosniaco degli anni '80, sono tra i punti di riferimento più riconoscibili di Sarajevo.

"Per quanto sia abituato a camminare in altezza, c'è sempre una certa dose di paura", ha detto Roose. "Ma questo è anche il motivo principale per cui lo faccio. Mi piace sfidare me stesso e creare qualcosa di visivamente impressionante".

"L'altro fattore è il meteo. C'era un po' di vento al momento della camminata, il che rende difficile l'esecuzione di alcuni trucchi, ma non si può controllare".

Just a normal day at the office

05 Mangistau, Kazakistan, 2022

Il progetto: una camminata di 500 metri tra due formazioni montuose, sul fondo di quello che un tempo era un antico oceano, il tutto con una temperatura di 50°.

Nel mezzo della zona di Bozzhyra, nella regione di Mangystau, si trovano delle formazioni rocciose di montagna note localmente come "zanne". Su questi pilastri di calcare, Roose ha teso la sua slackline per diventare la prima persona ad attraversarli.

In termini di risultati sportivi, non si è trattato della slackline più lunga mai appesa e nemmeno della più alta (200 metri), ma c'è stata una serie di sfide che hanno reso questo tentativo di lunga linea davvero eccezionale perché Roose e il suo team si trovavano nel mezzo di un paesaggio arido con temperature che si aggiravano attorno ai 50° .

Anche se il sole è stato brutale non è stato quello il problema principale, ma il vento che soffiava sul posto.

Uno slacklining serio! © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Roose tra le "zanne" della valle di Bozzhira © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

"È stato uno dei progetti più difficili e intensi che ho realizzato", ha dichiarato Roose. "Tutto si è svolto nella regione di Mangystau durante l'estate, dove c'è un caldo terribile. Non c'era scampo dal sole cocente. Vivevamo in tende, non c'era copertura mobile, l'insediamento più vicino era a 1,5-2 ore di distanza.

"Era buffo che per il progetto fosse stata predisposta un'ambulanza con aria condizionata nel bel mezzo di un deserto remoto, ma nessuno voleva andare a stare al fresco. Erano tutti troppo impegnati".

Il team del progetto ha voluto rispettare l'ambiente per non disturbare la bellezza di Bozzhyra.

"Poiché si trattava di un terreno morbido, per il team era importante preservare l'ambiente così com'era prima di noi", ha detto Roose. "Abbiamo eseguito tutti i fissaggi in modo naturale, senza perforare. Per tre lunghi giorni abbiamo installato la linea alta tra due rocce".

06 Vilnius, Lituania, 2022

La folla non ha dovuto alzare troppo gli occhi al cielo per vedere Roose © Armandas Knezys/Red Bull Content Pool Superman! © Vytautas Dranginis/Red Bull Content Pool

Il progetto: un'esibizione acrobatica su un camion in movimento nel centro di Vilnius.

Roose faceva parte di una serie di atleti che mostravano le loro abilità al Red Bull Racing Showrun nella capitale lituana. Da parte sua, l'estone ha voluto esibirsi di fronte a una grande folla su una slackline installata su un lungo rimorchio da carico trainato da un camion. A rendere difficile l'impresa è stato il fatto che il camion si muoveva nello stesso momento in cui lui cercava di fare slackline e di eseguire dei trick.

"Nessuno aveva mai fatto una cosa del genere e non sapevamo quanto sarebbe stato difficile mantenere l'equilibrio su una linea in movimento", ha detto Roose. "Ho dovuto fare molta attenzione!"

"Abbiamo trovato un rimorchio più lungo del solito. Abbiamo trovato un modo per installare la slackline su di essa, ma non eravamo sicuri che avrebbe funzionato durante il movimento. C'era poco tempo. Di notte, le strade della showrun erano chiuse e abbiamo fatto alcuni tentativi di prova. Durante la performance vera e propria, il camion e il suo rimorchio si sono mossi in una direzione e all'indietro per 800 metri, e non ho perso l'equilibrio".

07 Rotterdam, Olanda, 2022

Il progetto: una highline di 625 metri sul fiume Maas a Rotterdam.

In City Highline a Rotterdam, Roose si è cimentato in uno dei suoi più lunghi tentativi di camminata in linea, un attraversamento del fiume Maas della città passando da un edificio all'altro. La linea su cui camminava era estremamente stretta e in alcuni punti Roose ha dovuto affrontare la linea in salita con una forte pendenza.

"L'aspetto tecnico del progetto è stato difficile", ha detto. "È stata anche la prima grande linea con una pendenza così elevata in cui ho camminato in salita per la maggior parte del tempo".

"Il dislivello era di circa 35 metri, molto elevato se si considera l'affondamento della linea. Ho dovuto sperimentare e allenarmi con una slackline con un angolo molto acuto a casa".

Jaan Roose doing his thing above Rotterdam

08 Tartu, Estonia, 2020

Jaan Roose fa una lunga camminata sulla slackline a Tartu © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool Roose se l'è dovuta vedere anche con la finestra meteo © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool

Il progetto: la più lunga highline tentata in Estonia.

La casa è dove si trova il cuore e per Roose questa camminata su una linea alta tra due edifici in Estonia è valsa la preparazione e la pianificazione. Nella città di Tartu, Roose ha allestito una linea lunga 300 metri dall'edificio per uffici Paju 2 al condominio Tigutorn, dall'altra parte. L'altezza del tentativo era di 60 metri e l'obiettivo era quello di fare la passeggiata di sera, anche se Roose ha fatto una foto all'alba sulla linea che è diventata virale.

Il tentativo serale è stato un grande punto interrogativo, perché pioveva a dirotto e il pubblico si è riunito sul ponte di Võidu per vedermi fare il tentativo.

"Ho aspettato fino all'ultimo momento per partire, quando il tempo si è un po' calmato, ma c'erano dei tuoni in lontananza. Sono riuscito a raggiungere Tigutorn e pochi minuti dopo il vento si è alzato e sono iniziati i tuoni".