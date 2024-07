Dallo slacklining fino alla grandezza: l'epico viaggio di Jaan Roose

C'è una linea sottile tra l'ambizione e la follia e Jaan Roose l'ha percorsa, letteralmente. L'atleta estone ha superato il labile confine che separa l'ordinario dallo straordinario grazie alle sue incredibili imprese nello slacklining. Che si tratti di eseguire doppi backflip, vincere tre campionati mondiali o illuminare lo skyline di Dubai camminando sulla scintillante LED Sparkline, Roose ha davvero fatto dell'equilibrio la sua carriera. Ha trasformato questo sport con i suoi progetti visionari e i suoi straordinari record .

Pioniere nel mondo dello slacklining creativo, Jaan Roose sta progettando qualcosa di veramente spettacolare. Continua a leggere per scoprire di più su questa entusiasmante impresa e per conoscere meglio l'atleta dello slacklining.

Sento dentro di me una volontà primordiale di fare qualcosa di molto bello Jaan Roose

01 Un passo verso lo slacklining

Roose durante il progetto Highline Mangistau in Kazakistan © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

Chi avrebbe mai detto che stare in equilibrio su un filo potesse essere una professione? Roose non lo sapeva di certo quando ha iniziato a praticare lo slacklining all'età di 18 anni. Quello che è iniziato come un hobby si è lentamente evoluto in una passione prima e in una vera e propria carriera poi.

Nato e cresciuto nel villaggio di Matsuri, in Estonia, il suo interesse nei confronti di questa particolare disciplina sportiva si è acceso quando si è classificato secondo nel concorso video King of Slackline nel 2010. Con una gamba rotta a seguito di una caduta durante un allenamento di parkour, Roose ha presentato dei video in cui eseguiva dei trick su una slackline allestita a casa sua. "Ho iniziato mentre avevo una gamba ingessata per aver provato a fare parkour. Sono stato male, ho vomitato, ho cercato di curarmi e sono andato avanti", ricorda. "Ho iniziato a caricare i video e ho sentito fluire dentro di me una sorta di elettricità".

Quella vittoria inaspettata gli ha dato la spinta sufficiente per dedicarsi allo slacklining a livello professionale, intraprendendo un percorso che l'ha reso l'atleta che è oggi.

02 Come Jaan Roose si è avvicinato allo slacklining

Nei primi anni di slacklining, Roose si esercitava dopo la scuola cercando di padroneggiare i segreti di questo sport. A volte questo significava anche saltare la scuola. Anche se non era l'ideale, voleva dare il meglio di sé. Spiega: "Non che non andare a scuola fosse positivo, ma avevo deciso che se avessi usato quel tempo per la gara da disputare in quella settimana avrei sicuramente ottenuto un risultato migliore: sapevo che avrei fatto e provato tutto se non fossi andato a scuola per qualche giorno. Era il mio modo per essere certo che avrei dato il massimo".

Crescendo con poche restrizioni, ha sviluppato una personalità curiosa. "Mi lasciavano spesso libero, chiedendomi di tornare per poco e di tanto in tanto solo per dimostrare che fossi ancora tutto intero: nessuno pretendeva molto da me", ricorda Roose.

Poiché aveva la libertà di vagare e creare, passava innumerevoli ore a esplorare foreste, ad arrampicarsi e a costruire oggetti. "A quanto pare, anche i miei genitori erano in un'età tale per cui erano più coinvolti nel lavoro. Sapevano che ogni giorno sarebbe stato simile all'altro ed erano sicuri che non mi sarebbe successo nulla: questo mi ha dato la libertà di fare le cose da solo, di prendere oggetti e strumenti da mio padre. Di andare a costruire qualcosa e di passare molto tempo da solo".

Con lo slacklining non voglio copiare stile o trucchi di qualcun altro Jaan Roose

03 Uno slackliner solitario e uno studente solitario

Come avrete capito, Roose ama fare le cose da solo. "Non ho bisogno di avere amici con me, li ho al mio fianco quando cerco di fare qualcosa di pericoloso. È meglio farlo con qualcuno accanto a te", aggiunge. "Credo che la solitudine ti dia maggiore concentrazione: meno persone, meno pettegolezzi. Ci sono vantaggi e svantaggi".

Jaan trova la pace nella solitudine. Non ha bisogno di un amico per rendere le cose più divertenti o motivanti. "Questo mio modo di essere mi ha aiutato anche con lo slacklining. Ho dovuto farlo relativamente da solo. All'inizio abbiamo iniziato a farlo con gli amici, ma a casa mi allenavo comunque da solo e non mi annoiavo. Anzi, mi dava più concentrazione".

Ammette di essere introverso, ma di essersi adattato quando necessario: "Soprattutto quando ero più giovane, non ero pronto a comunicare improvvisamente con gli estranei. Non sono abituato a chiamare altri per ogni singola cosa, ma nonostante questo, alla fine, ho viaggiato e visto il mondo".

Roose al lavoro nel Red Bull Athlete Performance Center © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

04 Essere un ribelle come sua madre

Sua madre ha avuto una grande influenza su di lui durante la crescita. Roose ricorda con affetto quando gli portò una scala per provare a fare un filo sopra l'acqua, a 3 metri di altezza. "Mi disse: 'Voglio provare' e io le risposi che non era esattamente così che funzionava".

Il coraggio e la curiosità non sono le uniche caratteristiche che Roose ha ereditato da sua madre. C'è però un'altra qualità che ha ereditato da lei: parlare a voce alta. "Nella mia famiglia mia madre è così, non ha paura di dire o fare qualcosa... Ho visto che a volte, quando gli altri tengono i loro pensieri per sé, lei non lo fa. Non in modo tale da dire semplicemente qualcosa, non in quel senso. Diciamo che tende a vedere le cose da un'altra prospettiva per poi scherzarci su: preferisce prendere le cose con umorismo", spiega.

Gli piace definirsi "ribelle" perché gli piace distinguersi. "Ho dimenticato di dire che sono stato relativamente ribelle anche con gli sport. A scuola avevamo lo sci e l'orienteering, sport molto popolari. Mi disturbava quando mi dicevano cosa fare. Mi disturbava molto. Avevo questa sorta di opposizione alle regole congenita".

"Anche nello slacklining: non voglio copiare lo stile o i trucchi di qualcun altro, voglio sempre rendere le cose personali".

Fare le cose in modo diverso è il suo marchio di fabbrica

Avevo paura di rimanere lì, di fare sempre la stessa cosa, di scomparire dal quadro Jaan Roose

05 Scegliere la libertà al posto della comodità

Per Roose, la paura più grande è quella di perdere la sua libertà. Dice: "Probabilmente avrei più paura di perdere la possibilità e il tempo di fare ciò che voglio. Temo questa limitazione della libertà: non il non potere fare concretamente qualcosa, ma l'avere la libertà decisionale".

Nel 2018, mentre lavorava al Dubai Circus, durante l'epoca del doppio salto mortale, non ha potuto praticare il trucco perché aveva degli obblighi di lavoro. Quando il contratto è terminato, ha preferito la libertà al... posto fisso . Ricorda: "Sapevo che avrei avuto abbastanza per vivere, e in quel momento non avevo quel tipo di obblighi che sarebbero stati in grado di farmi preoccupare".

"Avevo paura di rimanere lì, di fare sempre le stesse cose e di sparire dalla circolazione. Perché sì, è stato bello e comodo fare uno spettacolo fantastico da qualche parte a Dubai, ma dopo un po' credo che ci si abitui a tutto". Non voleva sentirsi troppo a suo agio o bloccato in una routine. E continua: "È vero, avrei probabilmente potuto trovare il modo di fare altre cose a margine, ma sentivo che avrei preferito tornare nella foresta e lavorare su me stesso".

L'assenza di comodità ha plasmato una mentalità basata sul duro lavoro e sulla costanza. Il suo approccio è "Come si può fare?". Gli piace inventare modi per ottenere ciò che vuole.

La carriera di Roose lo ha portato in tutto il mondo © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

06 Giocare con la concentrazione è il suo superpotere

Una delle caratteristiche più incredibili di Roose è la sua incredibile concentrazione. Quando si concentra su qualcosa, è così concentrato che potrebbe non accorgersi di piccole interruzioni. Questo è molto utile quando si sta camminando su un cavo sottile in un ambiente rumoroso, pieno di auto, distrazioni e vento. In quei momenti, la sua concentrazione è al massimo.

Tuttavia, questa concentrazione costante non è sempre l'ideale. Come highliner, deve anche essere consapevole di ciò che lo circonda. Spiega: "Non è il caso di concentrarsi sempre e solo su una cosa: può essere un po' pericoloso. Supponiamo che l'attenzione sia rivolta solo alla slackline e che non si riesca a sentire ciò che sta accadendo nell'ambiente circostante: un drone sta volando vicino a te e forse ti passerà vicino; degli uccelli hanno iniziato a volteggiare intorno alla tua testa. In altre parole, devi cambiare continuamente il focus dell'attenzione, non concentrarti su una sola cosa per troppo tempo".

Roose ha sicuramente imparato l'arte di giocare con la sua concentrazione a seconda delle necessità. E nelle situazioni difficili, si concentra con il lavoro di respirazione. "Respirare mi rende anche un po' più calmo", dice.

07 Sonno, spuntini e slackline

Roose è un nottambulo che ama dormire. La notte è il momento in cui è più produttivo. Crede anche che il riposo sia per i forti: "Ho capito che a volte interrompere l'allenamento significa diventare improvvisamente più forti senza fare nulla".

Quando si tratta di cibo, ha un palato unico. Ama l'uvetta nel gelato e i maccheroni. È noto per mescolare insieme cibi diversi. Porridge, uova, salsiccia, senape. Tutto in una sola ciotola.

Roose ascolta spesso la musica durante le esibizioni, anche se ha sentito la stessa canzone 50 volte. La sua preferita è il brano "Makeba" di Jain, che ha utilizzato per le esibizioni fino a quando non è diventato popolare su Instagram.

Si esercita con entusiasmo in situazioni reali. Durante i suoi recenti preparativi per la highline della cascata ghiacciata di Valaste si è allenato di notte a -10°C, uscendo decisamente dalla sua zona di comfort!

08 Lezioni di slacklining

Roose fa slackline nella contea di Samburu, in Kenya © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool

Per Roose si tratta di procedere un po' alla volta, passo dopo passo. Iniziando con una camminata di 30 metri, ha gradualmente spinto i suoi limiti a 50 metri, poi a 100 metri e infine a 200 metri. Il suo approccio metodico lo ha portato infine a camminare per un chilometro intero.

Nel 2023, Roose si è occupato del progetto Kenya a Nkadorru Murto, durante il quale si è ritrovato alle prese con un'infezione agli occhi dovuta alla puntura di un insetto. Questa esperienza ha rivelato che i pericoli maggiori sono spesso inaspettati. Non è solo l'altezza a essere rischiosa, ma anche le minacce invisibili. Ricorda: "Ed è questo il punto, non te ne rendi conto. Non conosci il rischio, quindi non puoi prevederlo. Avrebbe potuto rovinare l'intero progetto se fosse successo un po' prima".

"Non è necessario che io cada perché sia pericoloso". Secondo lui può essere pericoloso anche cadere nell'attrezzatura di sicurezza, e alcuni rischi sono nascosti anche nella slackline stessa. "Questi sono i rischi. È come andare in bicicletta: puoi avere il casco, ma potresti sempre essere colpito dal manubrio".

Pensare in anticipo, pianificare in modo meticoloso e tenere conto della sicurezza è un'abilità che ha affinato nel tempo grazie alle sue esperienze, sia positive che negative.

Si allena anche in modo più intelligente, il che significa scegliere l'attrezzatura migliore, come la slackline giusta. Per il doppio backflip, ne ha sperimentato diverse di differenti dimensioni e ha scoperto che quelle strette funzionavano meglio. Si concentra sull'analisi dei video per migliorare la tecnica, invece di ripetere ciecamente un trick.

09 La psicologia dello slacklining

"Penso che il muro da scalare sia esclusivamente nella mia mente, non ci sono muri fisici. Lo stesso riguarda l'allenamento: un tempo andavo nella foresta per allenarmi e concentrarmi, non avevo bisogno di palestre", spiega Roose. "Ora però, per risparmiare tempo, tengo una serie di slackline proprio vicino a casa mia".

"È come lavorare da casa, anche se questo a volte può significare qualche difficoltà in più nel rimanere concentrati. Non ho bisogno di andare da nessuna parte, ma a volte rischio di farmi distrarre facilmente dalle e-mail e da altre comodità".

10 I grandi sogni di Roose

Roose vive con l'ambizione di fare qualcosa di grande e memorabile. Dice: "Ho tenuto aperte più possibilità perché non so cosa abbia in serbo per me il futuro. Ora mi sto dedicando alla slackline con tutto l'impegno di cui dispongo, ma non mi limito a questo progetto".

Tuttavia, la sua prossima ambiziosa highline è già in fase di realizzazione.

11 Il grande tentativo di record mondiale sullo Stretto di Messina

Il progetto Messina Crossing prevede una camminata in slackline di 3,5 km sullo Stretto di Messina in Italia , una sfida più che altro logistica. L'obiettivo principale di Jaan Roose è quello di completare la camminata, mettendo in mostra non solo le sue capacità ma anche l'abilità tecnica e fisica dell'intero team. Commenta: "Stiamo dimostrando che non si tratta di riunire un gruppo di persone per fare qualcosa di stupido. Stiamo dimostrando che molte persone sono pronte a spingersi oltre per dare vita a questa idea, per fare qualcosa di straordinario e per la prima volta. Sono le persone che fanno parte di questa impresa ad avere la mentalità per fare cose del genere".

L'obiettivo finale di Roose nella vita è fare qualcosa di incredibile. Ricorda a se stesso: "Sembra che io abbia una sorta di volontà primitiva di fare qualcosa di molto bello. Sarebbe fantastico riuscire a fare qualcosa del genere a livello mondiale".

Per lui non si tratta di fama, ma di creare un'eredità. Un obiettivo che sta raggiungendo allo stesso modo in cui cammina lungo le sue slackline: un passo alla volta.