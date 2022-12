L'impresa di Jaan Roose in Kazakistan

Questa avventura ha condotto lo slackliner estone Jaan Roose in un posto nuovo ed incredibile: il confine occidentale del Kazakistan, a soli 160 km dal Mar Caspio. Proprio in quel punto Roose ha allungato la sua slackline, segnando l'ingresso della provincia di Mangystau.

Questa avventura ha condotto lo slackliner estone Jaan Roose in un posto nuovo ed incredibile: il confine occidentale del Kazakistan, a soli 160 km dal Mar Caspio. Proprio in quel punto Roose ha allungato la sua slackline, segnando l'ingresso della provincia di Mangystau.

Questa avventura ha condotto lo slackliner estone Jaan Roose in un posto nuovo ed incredibile: il confine occidentale del Kazakistan, a soli 160 km dal Mar Caspio. Proprio in quel punto Roose ha allungato la sua slackline, segnando l'ingresso della provincia di Mangystau.

Lo slacklining è uno sport che si è diffuso considerevolmente nell'ultimo decennio, in cui l’organizzazione, la pianificazione, la visione e lo sforzo risultano essere componenti fondamentali. Unica regola fondamentale: non lasciare traccia, ossia non danneggiare l’ambiente circostante.

Lo slacklining è uno sport che si è diffuso considerevolmente nell'ultimo decennio, in cui l’organizzazione, la pianificazione, la visione e lo sforzo risultano essere componenti fondamentali. Unica regola fondamentale: non lasciare traccia, ossia non danneggiare l’ambiente circostante.

Lo slacklining è uno sport che si è diffuso considerevolmente nell'ultimo decennio, in cui l’organizzazione, la pianificazione, la visione e lo sforzo risultano essere componenti fondamentali. Unica regola fondamentale: non lasciare traccia, ossia non danneggiare l’ambiente circostante.

"Abbiamo scelto l'approccio più ecologico possibile, in modo da non rovinare la bellezza unica di Bozzhira", ha affermato l'alpinista ed esperto di sicurezza Kirill Belotserkovskiy. "Abbiamo, in seguito, fissato la corda sui lati delle rocce e disposto delle reti di sicurezza. Ci siamo assicurati che la costruzione fosse semplice ed eco-friendly". E aggiunge: “Nessuna roccia è stata sfregiata durante il progetto".

"Abbiamo scelto l'approccio più ecologico possibile, in modo da non rovinare la bellezza unica di Bozzhira", ha affermato l'alpinista ed esperto di sicurezza Kirill Belotserkovskiy. "Abbiamo, in seguito, fissato la corda sui lati delle rocce e disposto delle reti di sicurezza. Ci siamo assicurati che la costruzione fosse semplice ed eco-friendly". E aggiunge: “Nessuna roccia è stata sfregiata durante il progetto".

"Abbiamo scelto l'approccio più ecologico possibile, in modo da non rovinare la bellezza unica di Bozzhira", ha affermato l'alpinista ed esperto di sicurezza Kirill Belotserkovskiy. "Abbiamo, in seguito, fissato la corda sui lati delle rocce e disposto delle reti di sicurezza. Ci siamo assicurati che la costruzione fosse semplice ed eco-friendly". E aggiunge: “Nessuna roccia è stata sfregiata durante il progetto".