72 ore con Jack Miller: il pilota più autentico della MotoGP™

"Siamo alle prese con la griglia di partenza più folta di sempre, e il numero di piloti ogni anno diventa maggiore. Per un pilota è sempre più stressante".

Questa è l'opinione di Jack Miller sullo stato attuale delle corse in MotoGP™. A soli 28 anni è uno degli "anziani" di questo sport, avendo corso nella classe regina del motociclismo dal 2015. Nonostante sia solo un giovane cucciolo per il mondo non sportivo, è saggio ben oltre quello che i suoi anni non dicano e, nelle 72 ore che abbiamo trascorso con lui al Gran Premio della Thailandia a Buriram, ci ha fornito alcune nuove prospettive su una vita passata a domare bestie da 300 CV.

Parlando con lui è facile dimenticare che oggi sia uno dei nomi più importanti di questo sport. È la superstar Down Under dopo il ritiro di Casey Stoner nel 2012. Un pilota che ha sconvolto lo status quo saltando la classe intermedia Moto2™ e passando direttamente dalla Moto3™ alla MotoGP™. Dal suo debutto ha conquistato quattro vittorie e un totale di 23 podi, sempre mantenendo il suo carattere rock'n'roll, schietto e divertente che gli ha permesso di raccogliere legioni di fan di "Jackass" sparsi in tutto il mondo.

Gli atleti al giorno d'oggi sono spesso troppo cauti nell'esporre la propria personalità per paura di risultare "poco simpatici agli sponsor", ma l'onestà con cui Miller si pone è il motivo per cui sia così popolare tra i fan della MotoGP™.

"Siamo i motociclisti 'sporchi'", dice. "Molti piloti si fanno prendere dalla smania di essere grandi superstar, dicendo 'Non posso fare questo, non posso fare quello' e cercando di separarsi. Ma in fin dei conti è proprio questo che ha reso i motociclisti così diversi dagli altri sport motoristici nel corso delle generazioni".

Miller in azione al Gran Premio di Thailandia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Tutti possono guidare un'auto, ma non tutti possono guidare una moto", dice Miller, quando gli viene chiesto della reputazione di rudezza dei motociclisti. "Non è che non lavoriamo duramente, anzi, probabilmente ci alleniamo più duramente della maggior parte degli altri atleti di sport motoristici, perché queste moto sono animali assoluti. Ma noi siamo questi, idioti che vengono pagati per domare animali da 300 cavalli!".

È un uomo della vecchia scuola. Nell'estate del 2021, un collega ha ricordato che un giorno, dopo aver fatto colazione, camminava per la strada principale di La Massana, in Andorra, e ha sentito il classico di Bon Jovi "Wanted Dead Or Alive" venire verso di lui, sempre più forte, insieme al rumore del motore di una Harley Davidson. Era proprio Miller, in giro per la domenica: abbigliamento casual, il suo ormai iconico casco con la bandiera australiana e la scritta "THRILLER" sul retro, e un "G'day mate" urlato mentre passava. Leggenda.

Questo è Jack Miller. La sua personalità lo ha reso uno dei piloti preferiti dai fan di tutto il mondo, ma è anche ciò che potrebbe averlo frenato all'inizio della sua carriera.

Miller ha ricevuto il biglietto d'oro alla fine del 2014. Era arrivato secondo alle spalle di Alex Márquez nel Campionato del Mondo Moto3™ nel gran finale di Valencia, in Spagna, nonostante avesse vinto la gara. La sua gara, combinata con un'espressione furiosa mentre era in cima al podio, è rimasta impressa nella memoria di molti. Nonostante l'ego ferito in quel momento, l'australiano aveva un biglietto di sola andata per un posto che il suo rivale per il titolo avrebbe raggiunto solamente dopo altri cinque anni: un posto in MotoGP™. Tuttavia, bisogna sempre fare attenzione a ciò che si desidera. Quello che all'apparenza poteva sembrare solamente un sogno sul punto di realizzarsi ha rischiato di trasformarsi, per certi versi, in un monito per le future generazioni di giovani piloti.

Cresciuto in una fattoria di Townsville, nel Queensland, Miller si è mosso in sella a una moto ogni giorno da quando aveva circa otto anni. "Molte persone dicono di aver guidato per tutto il tempo", dice. "Ma io vi dico che andavo in moto ogni singolo giorno, dall'alba al tramonto". Passato dalle moto da cross a quelle da strada all'età di 14 anni, in seguito a un cambiamento dei limiti di età, ha trascorso un anno in Australia a gareggiare prima che la famiglia stravolgesse la propria vita per inseguire il sogno in Germania e in Europa. Erano tutti coinvolti. È stato anche il duro lavoro da parte di tutti che gli ha permesso di raggiungere l'ambita opportunità nel 2015.

Non mancano mai i fan che vogliono una foto con Miller © Matt Dunn

È però Miller il primo ad ammettere che i festeggiamenti per questo risultato siano andati un po' troppo oltre. Si è presentato al primo test pre-stagionale a Sepang, in Malesia, in sovrappeso e completamente impreparato. I vertici di Honda, che lo avevano scelto, erano furiosi. Ma non si può avere Jack Miller come è oggi senza quel periodo di scarsa qualità.

Lui è d'accordo: "Credo sia stata una lezione di vita per me e tutto ciò che mi ha fatto diventare la persona che sono oggi... e mi piace la persona che sono oggi".

"Avrei potuto fare molto meglio, dall'allenamento alla dieta, alle feste o altro, ma è andata così. Non lo cambierei mai, perché mi ha aiutato a superare il problema e ho imparato che non si può guidare una moto del genere quando si è grassi!"

Ogni giorno, ogni anno, sto migliorando Jack Miller

"Molte persone mi chiedono di aiutare dei bambini", spiega. "Sono favorevole a dare indicazioni alle persone, ma alla fine della giornata, se sei abbastanza testardo e dedito o testardo e stupido da guidare una di queste moto, devi imparare a capirlo da solo: è così che deve essere".

Imparare a capire da soli è una delle chiavi per diventare grandi in questo gioco, dopotutto. Anche se si tratta di uno sport di squadra con grandi team che circondano ogni pilota, è solo una persona a premere l'acceleratore quando si spengono le luci della domenica. Miller lo ha imparato a sue spese.

Ma ha perseverato e ha dato i suoi frutti.

La sua prima vittoria in MotoGP™ è arrivata nel 2016 al Gran Premio d'Olanda, una gara in cui la fortuna ha favorito i più coraggiosi grazie al cambiamento delle condizioni meteo a metà gara. È stata una vittoria emozionante, soprattutto dopo che i media lo avevano criticato così ferocemente in seguito alle sue bravate da rookie. Miller si è assicurato di festeggiare secondo il suo stile, portando per la prima volta sul palcoscenico internazionale lo "Shoey" (la famosa bevuta di champagne direttamente dalla scarpa).

Il famoso festeggiamento "Shoey" di Miller © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ha aspettato a lungo prima di salire sul podio. Per la precisione, e nonostante le numerose vittorie sfiorate, ci sono voluti quasi tre anni. Segno che, pur avendo un talento eccezionale (nessuno che arrivi in MotoGP™ è privo di qualsiasi livello di abilità), ci voleva del tempo prima che le cose si mettessero a posto per renderlo un protagonista costante. E qui iniziamo il punto principale di questo articolo: a otto anni dall'inizio della sua carriera nel MotoGP™, Miller non crede assolutamente di avere imparato tutto, anzi continua a migliorare ogni volta che si mette in sella a una moto.

Quest'anno ha segnato un punto di svolta fondamentale nella sua carriera: dopo diverse stagioni in sella alle Ducati, si è accasato in seno alla Red Bull KTM Factory Racing per il 2023 in un passaggio che inizialmente molti media ritenevano "l'inizio della fine", vista l'inconsistenza delle moto KTM nelle ultime stagioni. La casa austriaca ha però dimostrato di essere in crescita, fornendo ai suoi piloti una moto competitiva in grado di lottare regolarmente per podi e vittorie.

Rilassato prima della partenza della gara al Chang International Circuit © Matt Dunn

"Ogni giorno, ogni anno, miglioro, affronto le diverse situazioni meglio di quanto non abbia mai fatto, capisco le cose meglio di quanto non abbia mai fatto, lavoro in modo più fluido e non spreco energie per stupidaggini".

Noi, come spettatori e fan, siamo così presi dai titoli dei giornali di ogni evento che è facile ignorare i sottili e silenziosi miglioramenti fatti da altri piloti che tra sei mesi, un anno, cinque anni, daranno i loro frutti in modo tale da sembrare, come tanti altri prima di loro, un successo immediato. Accade in tutto il mondo. Siamo talmente distratti dalle grandi novità del momento che ogni volta che arriva un qualcosa di nuovo pensiamo che sia spuntata dal nulla.

Ma Miller vuole fare riferimento a un pilota che è invecchiato come un vino pregiato in un passato non così lontano, qualcuno a cui può guardare per ispirarsi alla longevità della sua carriera: Andrea Dovizioso. L'italiano, membro della Hall of Famer della MotoGP™, ha raggiunto l'apice della sua carriera diversi anni dopo il suo esordio e ha dovuto aspettare più di cinque anni tra la sua prima e la sua seconda vittoria nella classe regina, finendo però per mettere insieme 14 successi totali e chiudendo per tre volte al secondo posto nella classifica piloti.

Miller è noto per il suo carattere rock'n'roll © Lucas Pripfl/Red Bull Ring In fin dei conti c'è un motivo per cui chiamano Márquez l'alieno, perché è fuori dal mondo. Jack Miller

"Penso che ognuno di noi abbia un cervello diverso. Io apprendo le cose molto velocemente, ma mi ci è voluto tutto questo tempo per arrivare al punto in cui sono in MotoGP™", dice Miller.

"Ma guardate la carriera di qualcuno come Dovi [Dovizioso], che ha avuto la moto ufficiale alla Honda, l'ha persa e, dopo un anno trascorso su una moto satellite durante il quale sembrava che la sua carriera fosse in declino, è risorto quando è passato alla Ducati. Nessuno guarda indietro agli inizi della sua carriera e alle difficoltà incontrate nei momenti iniziali, ma ricorda invece quegli anni con la Ducati. Il tutto nonostante la sua carriera in MotoGP™ si sia estesa per un periodo molto lungo".

I piloti che uccidono i Mondiali e gli ultra-talentuosi che arrivano con le stigmate dei predestinati, mostrando una velocità istantanea e conquistando le prime posizioni quasi senza sforzo dal momento del loro arrivo - gli alieni dell'ultimo decennio: Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Márquez - hanno alzato l'asticella, hanno cambiato ciò che ci si aspetta dalla prossima generazione. Tutti devono essere un po' più veloci, cogliere ottimi risultati un po' prima nella loro carriera rispetto alla generazione precedente. E in questo momento è come una pentola a pressione per le stelle del futuro.

Miller è d'accordo: "Tutti sono alla ricerca del prossimo Marc Márquez, che salti fuori e sia subito al top. Il che va bene se c'è il prossimo Marc, ma forse potrebbe esserci anche il prossimo Andrea Dovizioso, qualcuno che ha bisogno di aiuto e di una guida".

"Si tratta di essere sempre alla ricerca di ciò che è nuovo e scintillante e non invece di valorizzare ciò che è buono per il ragazzo che hai in squadra in quel momento".

Ma, come la mia famiglia e i miei amici si annoiano a morte nel sentirmi dire, lo sport e le sue storie sono solo uno specchio della società in generale.

Miller ha sempre tempo per i fan © Philip Platzer/Red Bull Ring

Jack spiega: "È il mondo in cui viviamo oggi. Tutti vogliono tutto, e come se non bastasse lo vogliono subito. Non vogliono essere pazienti, nessuno ha tempo, mentre tutto ciò che abbiamo è il tempo".

A questo punto ti sarai reso conto che, pur essendo sicuramente un tipo rock 'n' roll e un po' old school, Miller ha un lato incredibilmente riflessivo e calcolatore, simile a quello di Dovizioso di cui ha parlato in precedenza. Questo suggerisce che non abbiamo ancora visto il numero 43 al suo meglio.

E se questa propensione per tutto ciò che è "nuovo e scintillante" fosse stata presente anche nel momento in cui Miller è arrivato in top class, l'australiano crede comunque che sarebbe riuscito a rimanere nel giro così a lungo? Oppure è consapevole del fatto che avrebbe potuto rischiare di essere messo prematuramente da parte, con la MotoGP™ che sarebbe quindi stata privata di una delle sue stelle più brillanti? Sicuramente avremmo molte meno risate, dato che in sua assenza non avrebbe visto la luce neppure "DiosMillerAus", la pagina di meme a lui interamente dedicata.

"In fin dei conti, c'è un motivo per cui chiamano Márquez l'alieno: lui è semplicemente fuori dal mondo. Ma in generale c'è uno di questi ragazzi per generazione, come Rossi, Marc o Jorge [Lorenzo]. Poi ci sono gli altri, i battaglieri, che ci mettono un po' ad ingranare ma sono solidi. I Nicky Hayden, Ben Spies...".

Ci interrompiamo qui per pronunciare il nome di Miller. Lui fa una pausa, sorride e risponde:

Miller corre in MotoGP™ dal 2015 © GEPA/Gold & Goose Sarà anche un veterano, ma Miller sente di migliorare con l'età © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Sarò sempre umiliato da questo, perché non ti vedi mai come qualcuno come quei ragazzi. Sono i tuoi idoli. Io penso solo a me stesso. Questa è la cosa più importante in questo sport: non puoi lasciarti sopraffare dal tuo ego, devi tenere i piedi per terra e continuare a lavorare".

La sua migliore prestazione fino ad oggi è stata quella dell'anno scorso in Giappone, una di quelle corse disputate interamente "in the flow zone" durante la quale è riuscito ad andare in fuga sin dal momento in cui si sono spente le luci. Una vittoria da sogno.

Non è ancora riuscito a disputare una gara del genere con la KTM, ma c'è una nuova fonte di motivazione che alimenta il fuoco che spinge a vivere altre giornate simili: si chiama Pip, ed è arrivata poco prima che il campionato partisse per il primo trittico orientale del 2023, a metà settembre.

"Nei miei 28 anni di vita su questo pianeta ho fatto cose fantastiche, cose che pensavo non sarebbero mai accadute, ma ti dico che non c'è niente di paragonabile al toccare e tenere in braccio quella bambina per la prima volta. Niente. Che si tratti di vincere un Gran Premio o di chiudere davanti a tutti una qualifica," dice il papà di Pip.

"C'è un motivo per cui sono stato messo su questa terra ed è quello di essere suo padre e di provvedere alla sua vita".

"Ti dà una prospettiva. Un'altra ragione - non che ne avessi bisogno - per cui sono qui a fare il meglio che posso in questo lavoro. Alla fine si tratta di questo: veniamo pagati per farlo e il tempo a nostra disposizione per farlo e per essere pagati non è molto lungo, e si sta accorciando con quello di cui abbiamo parlato. Quindi, cercare di creare la migliore situazione possibile per provvedere al resto della nostra [sua e di Ruby, sua moglie] e della sua vita sarà sicuramente una grande sfida, ma mi dà una motivazione in più".

Il thriller della MotoGP™ non è ancora finito, si sta solo scaldando per la prossima fase. Non fare la gazza: non sono solamente le cose che luccicano a meritare la tua attenzione, come dice Jackass.