Jackson Goldstone conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo DH

Race Tapes From downhill to cross-country, take a wild ride through the 2022 UCI Mountain Bike World Cup season.

Nato in una famiglia di mountain biker in una città famosa in tutto il mondo per i suoi sentieri,

Un esempio calzante, quando ha segnato il titolo assoluto di Coppa del Mondo Junior in casa a Mont-Saint-Anne, in Canada, il tempo vincente di Goldstone di 4m 13.766 lo avrebbe collocato terzo nella gara maschile Elite, quasi 1,5 secondi più veloce del tempo dell'attuale terzo classificato élite, l'australiano Troy Brosnan. Lo stesso Goldstone ha descritto questa corsa come la migliore della sua breve carriera fino ad oggi.

Un esempio calzante, quando ha segnato il titolo assoluto di Coppa del Mondo Junior in casa a Mont-Saint-Anne, in Canada, il tempo vincente di Goldstone di 4m 13.766 lo avrebbe collocato terzo nella gara maschile Elite, quasi 1,5 secondi più veloce del tempo dell'attuale terzo classificato élite, l'australiano Troy Brosnan. Lo stesso Goldstone ha descritto questa corsa come la migliore della sua breve carriera fino ad oggi.

Un esempio calzante, quando ha segnato il titolo assoluto di Coppa del Mondo Junior in casa a Mont-Saint-Anne, in Canada, il tempo vincente di Goldstone di 4m 13.766 lo avrebbe collocato terzo nella gara maschile Elite, quasi 1,5 secondi più veloce del tempo dell'attuale terzo classificato élite, l'australiano Troy Brosnan. Lo stesso Goldstone ha descritto questa corsa come la migliore della sua breve carriera fino ad oggi.

E quel passaggio scoraggiante ai ranghi Elite? Bene, con una vittoria e la maglia di leader della serie conquistata in tre gare, per Goldstone il passaggio non è stato un grosso problema, e questo dopo aver subito un intervento chirurgico all'appendice pochi giorni prima dell'inizio della stagione 2023.

E quel passaggio scoraggiante ai ranghi Elite? Bene, con una vittoria e la maglia di leader della serie conquistata in tre gare, per Goldstone il passaggio non è stato un grosso problema, e questo dopo aver subito un intervento chirurgico all'appendice pochi giorni prima dell'inizio della stagione 2023.

E quel passaggio scoraggiante ai ranghi Elite? Bene, con una vittoria e la maglia di leader della serie conquistata in tre gare, per Goldstone il passaggio non è stato un grosso problema, e questo dopo aver subito un intervento chirurgico all'appendice pochi giorni prima dell'inizio della stagione 2023.

Junior racers Vali Höll and Jackson Goldstone make the daunting transition to the Elite MTB World Cup circuit.