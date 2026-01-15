Jakub Hroneš: scopri lo snowboarder ceco che non indossa mai una giacca

Lo snowboarder ceco Jakub 'Kuba' Hroneš ha la reputazione di andare contro il gelo, letteralmente. Non lo vedrai mai gareggiare con una giacca, nemmeno quando ci sono -30 gradi. " Non vado mai in gara indossando una giacca. Non importa quale sia la temperatura: io gareggerò sempre con una felpa con cappuccio o, meglio ancora, con una maglietta a maniche lunghe", dice.

Il ventunenne ha trasformato l'hobby del fine settimana in una vera e propria carriera, grazie alla passione, alla concentrazione e a un approccio senza paura allo snowboard.

01 Gli inizi della carriera: dagli sci alla tavola da snow

Hroneš è nato il 15 luglio 2004 a Špindlerův Mlýn. Da bambino si è dedicato allo sci alpino, con lo snowboard che era più che altro un hobby del fine settimana. "Fino a tredici anni mi presentavo allo snowpark senza alcun piano ", ricorda. "Conoscevo solo quattro trick e questo mi bastava".

Forse è strano, ma ho sciato più a lungo di quanto abbia praticato snowboard Jakub Hroneš

Nel momento in cui ha deciso di dedicarsi completamente allo snowboard, i risultati sono arrivati quasi istantaneamente. Ha ottenuto una medaglia d'argento al suo primo campionato ceco a Vítkovice e, solo tre anni dopo, ha conquistato il titolo nazionale di slopestyle e ha dominato la serie austriaca Valley Rally.

Il nome di Kuba è già nella storia dello snowboard © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool

02 Le prime competizioni internazionali

Hroneš ha scalato rapidamente le classifiche giovanili. Nel 2021 si è classificato ottavo nello slopestyle ai Campionati Mondiali Junior di Krasnoyarsk, in Russia, dopodiché nell'anno successivo si è piazzato 12° nel Big Air di Leysin, in Svizzera.

La svolta più importante per Hroneš è arrivata però nel 2022 a Vuokatti, in Finlandia, dove ha vinto l'oro nello slopestyle e l'argento nel Big Air. Questi risultati lo hanno consacrato come uno dei nomi emergenti da tenere d'occhio nello snowboard mondiale.

03 La scalata delle classifiche

La stagione 2024-2025 ha confermato che Kuba Hroneš non fosse più solo un talento emergente, ma un membro a tutti gli effetti dell'élite mondiale.

Si è classificato 5° nella Coppa del Mondo di Big Air a Coira, in Svizzera, 4° a Klagenfurt e 9° nello slopestyle ad Aspen.

Guarda la performance di Hroneš alla Coppa del Mondo di Big Air a Coira, in Svizzera:

In questa stagione ha lasciato chiaramente il segno sulla scena internazionale dello snowboard. Il nome di Hroneš ora compare nelle liste di partenza accanto ai migliori rider di questo sport ed è proprio con i migliori che il ceco si batte costantemente per i posti in finale.

04 Un trick che ha riscritto la storia

Il marzo 2024 ha rappresentato una pietra miliare non solo nella sua carriera, ma anche nella storia dello snowboard. Hroneš è stato il primo al mondo a saltare uno switch board slide triple underflip da un rail: un trick che nessuno aveva mai provato prima, né tantomeno padroneggiato.

2 min Kuba Hroneš and his global dominance Snowboarder Kuba Hroneš talks about his journey to the world championship, which he managed "at home" in St. Peter.

Quello che era iniziato come uno scherzo si è trasformato in un momento che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo. Hroneš ha dimostrato di possedere non solo il coraggio, ma anche la precisione tecnica e la voglia di superare i limiti del suo sport.

Il trick che ha riscritto la storia dello snowboard © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Quel trick mi è venuto in mente completamente per caso, quando sono uscito con i ragazzi per fare un giro Jakub Hroneš

05 La sua mentalità e i suoi rituali quotidiani

Alla base dei suoi risultati non c'è solo il talento, ma anche la disciplina quotidiana.

"Faccio una doccia fredda tutte le mattine, che è uno sballo! Mi piace molto quel minuto sotto la doccia ghiacciata. Poi faccio un po' di stretching e cerco di mantenere sempre un atteggiamento positivo ".

Jakub Hroneš cerca sempre sensazioni positive, anche lontano dalla tavola © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool

È un fan del... risveglio freddo, a prescindere dalla già citata doccia, ed è per questo che ha questo rapporto particolare con giacche e cappotti invernali quando è in gara. "Riproduco tutte le situazioni nella mia testa. Guardo video di snowboard. La visualizzazione mi aiuta molto. Ho anche fatto ginnastica fin da piccolo, quindi ho l'orientamento pronto. So dove mi trovo in aria ", spiega il ceco.

06 La vita lontano dalla tavola da snow

Sebbene possa sembrare che il lavoro di uno snowboarder si svolga solo in inverno, in realtà è l'esatto contrario. Hroneš non si gode le vacanze estive ma continua ad allenarsi al chiuso e in palestra. "Nello snowboard, il salto negli airbag è il punto di svolta. Di fatto trascorriamo tutta l'estate lì. E per il resto sono in palestra ", dice a proposito del suo allenamento estivo.

Parte dell'allenamento estivo: la Wings for Life World Run a Praga © Lukáš Wagneter for Wings for Life World Run

07 Una vita alla ricerca di equilibrio

"Quando non sono sulla tavola o in palestra, mi piace giocare a golf perché è un ottimo allenamento per la testa. E poi amo la musica, suono il pianoforte, il flauto e il clarinetto da quando ero bambino. La musica mi aiuta a concentrarmi e a mantenere il ritmo ".

Inoltre, studia economia all'Università di New York a Praga, il che lo aiuta a mantenere le distanze dalla mentalità da gara. "È un ottimo modo per staccare la spina e smettere di pensare allo snowboard. Questo mi rende ancora più impaziente di tornare sulla tavola", afferma.

08 Background, motivazione e sogni

Hroneš non dimentica mai il luogo in cui tutto è iniziato: "Ricordo quando avevo sette o otto anni e andavo a fare il caposquadra sullo Snowjam qui a Špindl. Ricordo molto bene la prima volta che ho vinto la mia prima finale di Coppa del Mondo lì. È stata un'esperienza incredibile".

La sua famiglia lo tiene con i piedi per terra e gli dà la certezza che il successo non cambierà la sua persona. "Ho paura che tutto questo mi dia alla testa. Sto tenendo d'occhio la situazione e al momento penso di gestire tutto in modo corretto. La mia famiglia e l'educazione che ho ricevuto da loro hanno giocato un ruolo importante. Spero che un giorno questo sarà il mio grande vantaggio".

Kuba Hroneš si sforza di essere un modello di comportamento © Jan Kasl/Red Bull Content Pool Se una persona inizia a fare snowboard grazie a me, è un successo! Jakub Hroneš

Il suo obiettivo non è solo dare vita a un trick tecnicamente perfetto, ma anche regalare un tocco umano a questo sport. "Il mio obiettivo più grande è arrivare a uno stadio in cui riesca a mantenere un equilibrio tra l'essere uno snowboarder di talento e noto per i suoi trick e un ragazzo forte, una sorta di modello. Se una sola persona dovesse iniziare a fare snowboard grazie a me sarà un successo! ".

09 La creatività non conosce limiti

Hroneš fa molto per promuovere lo snowboard nella Repubblica Ceca. Nel febbraio 2024, ad esempio, ha avuto l'idea di organizzare l'evento Red Bull Full Moon, che ha trasformato il centro di Praga in una street session di snowboard.

Lo spettacolo del Red Bull Full Moon © Jan Kopřiva

Altre foto dell'evento Red Bull Full Moon:

Samuel Jaros © Michal Prouza Kuba Hroneš © Michal Prouza Jakub Hiko © Michal Prouza The town of Holešovice will not forget Red Bull Full Moon © Michal Prouza

10 La creazione di una nuova disciplina dello snowboard

Nel suo ultimo progetto, Hroneš ha dimostrato che lo snowboard non deve limitarsi alla discesa. Infatti, ha creato una nuova disciplina sportiva: andare in salita attraverso gli snowpark e superare gli ostacoli, trainati dall'impianto stesso.

Ho pensato che in salita stavo perdendo un sacco di tempo che avrei invece potuto utilizzare in modo più efficiente Jakub Hroneš

Testa e corpo tra le nuvole, ma piedi ben saldi a terra: il viaggio di Hroneš è iniziato a Špindlerův Mlýn e sta ora attraversando gli snowpark del mondo, fino a portarlo sulle vette più alte. Una cosa è certa: quello di Jakub Hroneš è un nome che varrà la pena seguire a prescindere dall'altezza che vorrà raggiungere.

Quick facts Nato il: 15 luglio 2004 a Špindlerův Mlýn, Repubblica Ceca Nazionalità: Ceca