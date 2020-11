L'ispirazione sembra sempre colpire quando meno te lo aspetti. La creatività può arrivare da una canzone, da una passeggiata nel bosco o, per Jill Kintner , a volte basta la bici giusta. La scorsa estate Jill ha messo le mani sulla nuova Norco Sight , provando per la prima volta le ruote 29er, che l'hanno catapultata direttamente in paradiso.

Jill ha immediatamente notato una differenza palpabile nella sua guida, amplificando sia la sua velocità sia il controllo su questa agile nuova bici da trail. Quando la cinque volte regina di Crankworx afferma di sentirsi a suo agio, significa molto. Incapace di scrollarsi di dosso l'impressione iniziale, ha contattato il suo buon amico e film maker Clay Porter per aiutarla a catturare quella sensazione per MTB Raw .

Gustatevi i risultati del loro lavoro nel video player in alto e continuate a leggere qui sotto per approfondire il lavoro svolto da Jill Kintner e Clay Porter per questo video di MTB Raw.

Kintner mette positività in ogni cosa che fa © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Motivazione

"Mi sentivo come se fossi salita a un nuovo livello con questa bici e volevo catturare questa sensazione", dice Kintner, ex atleta olimpionica in BMX, discesista di Coppa del Mondo MTB e ora protagonista del Crankworx World Tour. "Nel complesso, l'obiettivo non era niente di eccezionale, semplicemente mostrare il riding duro e puro, quello che speravo di fare."

Ovviamente è utile avere un regista di sport d'azione di livello mondiale nella rubrica del telefono se si vuole girare un video al volo. Porter ha diretto e prodotto film con i migliori atleti dell'industria ciclistica negli ultimi 17 anni. Anche le carriere di Kintner e Porter sono state parallele, trovando entrambe il successo nel settore delle due ruote a pedali.

"È stato emozionante vedere la sua evoluzione come atleta e riflettere come mi sono evoluto anch'io, ma in modo diverso", spiega Porter.

La bellezza del filmare questo progetto è la sua semplicità © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Riprese semplici e di basso profilo

Con Porter in squadra, Kintner ha riunito il resto del suo dream team. Ha reclutato suo marito Bryn Atkinson - che è anche un biker di alto livello, già protagonista di un episodio della serie MTB RAW - per le foto, così la squadra era al completo.

"Come atleta, raramente hai voce in capitolo nella produzione e poiché eravamo solo Clay, Bryn e io, l'atmosfera era di basso profilo, rilassata e cordiale", dice Kintner.

Clay Porter al lavoro © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

A parte un piccolo progetto cinematografico quando Porter iniziò la sua carriera negli anni 2000, la coppia non aveva mai lavorato insieme. Da tempo c'era l'idea di collaborare e produrre qualcosa di incredibile. E Porter non ha avuto bisogno di essere convinto per salire a bordo.

"Con questo tipo di progetti, siamo tutti impegnati per realizzare qualcosa di cui andare fieri, ma alla fine è anche una scusa per passare del tempo con le persone che ti piacciono", dice Porter.

Riprese a Bellingham

MTB Raw è stato girato interamente sui sentieri locali di Bellingham, nello stato di Washington, un'area piena di fitte foreste e gloriosi singletrack. Kintner ha studiato per bene dove andare in bici, dando la priorità ai singletrack, poiché era lì che poteva aprire la manetta. Aveva anche una visione chiara per il montaggio. Sarebbe stato senza fronzoli e interamente concentrato su un fattore cruciale: la velocità.

"Sono i miei percorsi preferiti e alcuni dei più veloci che puoi trovare a Bellingham", spiega Kintner.

Kintner a fuoco sui singletrack di Bellingham © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Il processo creativo di Porter

Porter ha pensato a vari modi per aggiungere un tocco cinematografico al tema ricorrente della serie MTB Raw - mostrare il puro stile di guida di un atleta - senza esagerare.

"Avevo l'idea che dopo aver premuto Play, sarebbe immediatamente partito un video che creasse suspense e catturasse visivamente il pubblico", spiega Porter.

Porter era ansioso di aggiungere un tocco cinematografico alle riprese © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter ha sperimentato effetti come l'iper slow-motion e la rotazione della telecamera mentre Jill volava oltre il campo visivo. Di conseguenza, la tensione si accumula istante dopo istante.

"La guida di Jill è così precisa che molte cose non vengono notate alla prima visione. Lo slow-motion consente al pubblico di cogliere tutto", dice Porter.

"Lui [Porter] lo ha eseguito alla perfezione. L'effetto di rotazione offre allo spettatore la possibilità di respirare e di passare a un nuovo momento", aggiunge Kintner.

Il lavoro di post-produzione

La vera ciliegina sulla torta è arrivata dal processo di post-produzione. Porter ha lavorato a stretto contatto con il sound designer Keith White per esaltare i suoni del riding - la bici in movimento, gli pneumatici che impattano sul terreno morbido, e il sottile sibilo di Jill che vola tra le felci - per comunicare l'idea di velocità in modo viscerale. Kintner si è anche interessata attivamente al processo di post-produzione e Porter ha apprezzato il suo contributo.

"È stato bello vedere quanto si è dedicata al montaggio. È stata coinvolta sin dall'inizio e ha fatto le sue ricerche quando si doveva girare. Quando si è trattato del processo di post-produzione, di qualsiasi atleta con cui ho lavorato, è stata la più critica nei confronti della sua guida, è stato fantastico vedere il suo livello di precisione", spiega Porter.

Kintner ha collaborato attivamente a ogni fase del progetto © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

La necessità di ispirare

Con gli eventi e l'opportunità di gareggiare e girare pesantemente sconvolti dalla situazione sanitaria globale, Kintner ha apprezzato l'opportunità di immergersi in un progetto di questa natura. Ha riportato inaspettatamente a galla lo spirito agonistico. L'attesa per la fine delle riprese ha generato lo stesso tipo di eccitante pressione per dare il massimo.

"I risultati in gara vanno e vengono, ma i video hanno un impatto duraturo. Volevo creare qualcosa di permanente per ispirare le persone".

Personalmente mi entusiasma e mi ispira molto guardare altre donne che girano ad alto livello Jill Kintner Mountainbike Downhill

Sebbene nell'ultimo decennio l'industria ciclistica sia progredita in modo significativo per il pubblico femminile, la produzione video ha ancora ampi margini di crescita. Kintner spera che le atlete come lei possano riempire il vuoto in modo proattivo creando contenuti in grado di spronare la prossima generazione di ragazze.