Johan "n0tail" Sundstein ci mostra il bootcamp degli OG

Johan "n0tail" Sundstein ha raggiunto il successo relativamente presto nella sua carriera, ma da allora ha portato a casa ben due TI e ha fondato un team fenomenale. Il suo percorso da professionista è iniziato con i Fnatic sotto il nome BigDaddy, poi ha cambiato squadra diverse volte prima di trovare la sua casa negli OG , il team creato assieme al suo compagno di squadra Tal "Fly" Aizik. A questo punto il suo stile e la sua bravura hanno continuato a migliorare, culminando in alcune delle vittorie che hanno segnato la storia della scena competitiva di Dota 2 .

Negli ultimi anni, n0tail si è messo ad esplorare nuovi modi per far crescere l'esport di Dota cercando nuovi talenti da portare sotto il suo stendardo. L'ultimo episodio di Esport Unfold è dedicato proprio a lui: il suo passato, le sue ambizioni e lo splendido bootcamp che ha allestito in Portogallo.

Le origini del mito

"Ho iniziato a giocare da giovanissimo" ha ammesso n0tail mostrandoci delle foto sbiadite dal tempo. Poi il suo hobby è cresciuto a dismisura, fino a diventare la sua vita intera. Nel video racconta quanto sia stata dura iniziare una carriera in un settore che ancora non esisteva. All'inizio guadagnava circa 200 dollari al mese, ma era convinto che il duro lavoro prima o poi lo avrebbe ripagato di tutti gli sforzi fatti. I suoi compagni di squadra sostengono di non aver mai visto tanta passione per il gioco in una persona sola, anche a distanza di anni era sempre il più gasato della stanza.

"Se anche solo una squadra apprezzerà questo posto, per me sarà un successo" - Johan 'n0tail' Sundstein

Spesso viene visto mentre cerca di incoraggiare i suoi team in maniera davvero genuina, tirando su il morale ed enfatizzando quanto sia importante godersi il gioco senza perdere la testa per una sconfitta inaspettata. Questo approccio sembra aver fatto miracoli tra i membri degli OG, e n0tail vuole cercare di esportarlo ad un bacino molto più grande di giocatori di Dota.

Il ritorno alla natura

Nonostante sia uno dei giocatori più ricchi del mondo degli esport, n0tail sembra essere rimasto il ragazzo di una volta. Gli spazi che mostra nel video non rappresentano una ricchezza fine a se stessa, ma sono funzionali agli obiettivi che il bootcamp intende realizzare in Portogallo. La stanza da gaming principale ovviamente contiene tutti gli strumenti che un giocatore professionista può desiderare, ma è ciò che sta intorno a fare la differenza: una stanza dedicata al relax e alle discussioni, un accesso diretto all'aria aperta e infine una zona piscina in cui rinfrescarsi le idee. Secondo lui questa villa offrirà le condizioni migliori agli atleti per allenarsi e bilanciare "la luce del sole, il cibo e il tempo all'aria aperta".

Coltivare il successo

Tutto il progetto del bootcamp ruota attorno all'idea che è possibile aiutare i giocatori a raggiungere il livello successivo. Se questo deve passare per le attività all'aria aperta o la coltivazione dell'orto, ben venga. Nella mente di n0tail presto dovrebbero prendere forma attorno alla villa anche un campo da calcio, un muro da arrampicata e un orto vero e proprio. "Se anche solo una squadra apprezzerà questo posto, per me sarà un successo" ha ammesso guardando i suoi pomodori appena raccolti.

La positività e lo spirito di squadra hanno elevato gli OG sopra gli standard precedenti della scena di Dota. Le capacità di n0tail hanno portato la squadra a vincere due TI, un traguardo reputato quasi impossibile dagli esperti del settore. Ora l'obiettivo è quello di estendere il metodo utilizzato ai nuovi giocatori, e il bootcamp portoghese rappresenta la base perfetta per riuscirci. n0tail è molto orgoglioso di quello che è riuscito a creare, pensa sinceramente che sia "una delle location per LAN party migliori del mondo".