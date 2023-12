72 ore con Johann Zarco: Il vincitore risorto della MotoGP™

Questa edizione della nostra serie "72 ore con" non è mai stata pensata per parlare della vittoria in una gara di MotoGP™, ma piuttosto per analizzare ciò che spinge un pilota a continuare a competere ai massimi livelli nonostante non abbia mai ottenuto una successo nella classe regina del motociclismo in sei anni di tentativi. Tutto questo è però cambiato il 21 ottobre a Phillip Island, appena fuori dalla costa di Melbourne in Australia, quando Johann Zarco ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP™ nel modo migliore possibile: con una serie di sorpassi decisivi inanellati in sequenza nel corso degli ultimissimi km di gara.

Ha conquistato la prima posizione per due decimi di secondo, con una lunghezza pari a quella della sua Ducati Desmosedici a separarlo dal pilota in seconda posizione. Una vittoria che ogni pilota sogna. Un momento cruciale. Che cambia la vita. Estasi pura. Un sogno realizzato.

Ma non è proprio così che il francese, primo vincitore della Red Bull MotoGP Rookies Cup, due volte consecutive campione del mondo della Moto2™ e, fino a quel momento, 19 volte sul podio della MotoGP™, ha descritto le sensazioni provate dopo avere conquistato il più importante premio che si possa ottenere in un weekend del Motomondiale.

La tanto attesa vittoria in Australia è arrivata dopo una dura battaglia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool La vittoria, dopo sette anni trascorsi in MotoGP™, ha avuto un sapore dolce © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Quando sei più giovane, pensi che ottenere una vittoria nel Campionato del Mondo - non solo nella MotoGP™ - o addirittura diventare campione del mondo ti cambierà la vita, perché sarai ricco e tutto sarà più facile. Ma per come è andata la mia carriera, non ho ottenuto questo risultato. Sicuramente ho una vita migliore, finanziariamente più ricca, ma non abbastanza da non dover più lavorare e vivere su un'isola".

Questa conversazione è avvenuta a Valencia, dove siamo stati per seguire Zarco nell'ultima gara della stagione 2023. Si è trattato di un fine settimana particolarmente significativo per lui, in quanto è stata la sua ultima gara con la squadra Prima Pramac Racing Ducati. Zarco ha avvertito di avere fatto il suo tempo con il marchio italiano e l'anno prossimo passerà al team indipendente LCR Honda. Per chi non lo sapesse, passerà da una delle migliori moto della griglia a una delle più difficili da guidare.

Le sue possibilità di conquistare l'inafferrabile prima vittoria nella classe regina si sarebbero assottigliate di parecchio, se quest'anno non avesse portato a termine il lavoro con la Ducati. Qualora il GP d'Australia non fosse mai avvenuto, Zarco sarebbe stato detentore dello sfortunato titolo di pilota con il maggior numero di podi della storia della MotoGP™ senza una sola vittoria: un titolo che nessun pilota di moto desidera.

La lotta per il titolo della MotoGP™ è arrivata al capolinea a Valencia e la sfida è stata tra il compagno di squadra di Zarco, Jorge Martín , e il pilota della Ducati ufficiale, Pecco Bagnaia. Sebbene si sia trattato di un'uscita speciale per il francese, il suo fine settimana è stato più tranquillo del previsto date le circostanze. Dopo tre mesi di gare nel caldo torrido di vari circuiti asiatici, i 15°C della Spagna orientale hanno fatto sì che il nativo di Cannes si aggirasse all'interno della sua Hospitality vestito come se stesse per avventurarsi in una spedizione antartica.

Riflettendo sui cambiamenti avvenuti da quel giorno down under, dice: "Quando diciamo 'Johann Zarco, vincitore della MotoGP™', mi sento molto orgoglioso. Faccio parte di questo gruppo di vincitori e ne sono molto felice. Diciamo che ha toccato l'ego. Ma non è la stessa sensazione di quando l'ho fatto davvero e ho tagliato il traguardo. Non si trattava di ego in questo momento: non ero orgoglioso, ero più felice e sollevato. Ora posso respirare di più ed essere soddisfatto per questo. Spiegandolo in modo più 'statistico', è una sensazione di orgoglio".

Questa sensazione di controllare tutto è una scarica di adrenalina che è difficile trovare in qualsiasi altra cosa. Ecco perché continui a farlo Johann Zarco

L'aspetto divertente di questi risultati e vittorie - e della natura umana, si potrebbe dire - è che la vittoria non è "abbastanza". Non lo è mai stato. È il modo in cui qualcuno vince. O almeno, per la maggior parte delle persone all'esterno questo è un fattore determinante per la validità del risultato. Hanno vinto in condizioni di bagnato? Ah, questo è più "facile". Alcuni dei favoriti non sono riusciti ad arrivare al traguardo? Beh, dovresti provare a vincere con loro in gara alla bandiera a scacchi! Si sono semplicemente allontanati in lontananza? Che noia! Gli appassionati di sport sono volubili.

Ma la prima vittoria di Zarco non è stata oggetto di discussione. Uno dei circuiti più emozionanti del calendario, tutti i principali contendenti ancora in gioco e una frenetica corsa all'ultimo giro.

La vittoria di Zarco è arrivata a poche gare dal suo addio alla Ducati © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Dal punto di vista personale, il gusto sarebbe lo stesso: il piacere di aver vinto", dice. "Ma per le conseguenze di come la gente potrà parlarne in seguito... preferisco vincere in questo modo. Come dicono tutti, è una vera gara!"

"Se sei in gioco, una vittoria è una vittoria. Non importa, devi farlo. Ma per le persone che guardano e basta, questo li fa stare un po' più tranquilli. È meglio così".

I calendari degli sport motoristici che aumentano di anno in anno, in particolare nella MotoGP™ dove ora si corre due volte in un fine settimana tra la Sprint Race del sabato e il Gran Premio vero e proprio della domenica, il mantra del "continuare ad andare avanti" è così costante che spesso sembra che i piloti riescano a malapena ad apprezzare la prima vittoria perché sono già concentrati sulla prossima... se mai dovesse arrivare!

Ecco perché la sensazione di totale soddisfazione che proviamo nei confronti di Zarco è davvero piacevole. E analizzando la sua storia in modo più approfondito, è facile capirne la causa.

Quando abbiamo organizzato questa rubrica, l'obiettivo era quello di scoprire come un pilota possa competere ai vertici delle corse per così tanto tempo e rimanere motivato per quasi sette anni interi dall'ultima volta che ha tagliato il traguardo al primo posto. Perché le corse sono fatte per vincere, giusto?

Il primo podio di Zarco è stato sul suolo di casa, a Le Mans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Zarco ha guidato la sua gara di debutto in MotoGP™ nel 2017 per circa un terzo del Gran Premio prima di cadere. Il suo primo podio è arrivato sotto un'immensa pressione sul suolo di casa, a Le Mans, durante la sua quinta uscita nella serie. Chi avrebbe mai pensato che avrebbe dovuto aspettare 115 weekend di gara per conquistare finalmente il primo posto?

Abbiamo chiesto a Zarco di spiegarci cosa lo abbia spinto a continuare prima di assaporare ancora una volta la vittoria.

"La consapevolezza del motivo per cui faccio tutto ciò è cresciuta nella mia mente e nel mio corpo nel corso degli anni", dice. "È incredibile correre a questa velocità. Capisci così tante cose e devi essere così bravo in tutto per avere il controllo di questa velocità. La sensazione di controllare tutto è una scarica di adrenalina che è difficile trovare in qualsiasi altra cosa. Ecco perché continui a farlo".

Gli anni al vertice hanno dato a Zarco una prospettiva diversa sul successo © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Forse non ha mai conquistato il primo posto in tutto questo tempo, ma è certo che si è già dimostrato in grado di salire sul podio della MotoGP™ e di mancare la vittoria solo per pochi millesimi di secondo. Questo gli ha permesso di entrare nello 0,1% dell'1% dei piloti di moto più veloci al mondo e, con il passare del tempo, questo ha significato qualcosa per lui.

"Se rimani in questo mondo e non vedi quello che succede fuori, puoi diventare pazzo e dimenticare quanto sei veloce", continua. "Poi, quando ti alleni (su un circuito lontano dai weekend della MotoGP™) o incontri piloti di altre categorie, ti rendi conto di quanto sei più veloce".

"Ti rendi conto di avere raggiunto un livello al quale neppure credevi di potere aspirare. Per me, questo mi ha fatto capire che finché mi spingo in MotoGP™ cercando di raggiungere l'obiettivo, sono comunque uno dei piloti più veloci del mondo. Anche se non dovessi effettivamente raggiungere quel traguardo. Questo è una cosa che mi fa sentire bene".

La chiave di volta è quindi la sfida tra i due. Non in senso negativo, ma esattamente al contrario. I corridori non sono tipi da medaglie di partecipazione ma, allo stesso tempo, troppi non danno alla vittoria di una singola gara l'importanza che merita. È molto più difficile di quanto i fan e i concorrenti credano. Pertanto, sarebbe deleterio per la maggior parte dei corridori avere come stella polare la semplice ricerca della vittoria, settimana dopo settimana.

Zarco ha lasciato clamorosamente il suo posto di pilota del team Red Bull KTM Factory Racing a metà stagione nel 2019, quando la moto era ancora in fase di sviluppo rispetto al pacchetto vincente di oggi.

Ci rivela il motivo per cui ha lasciato: "Avevo troppa paura di perdere le mie capacità di pilota veloce. La base è essere un pilota veloce. Devi tenere la luce accesa per la vittoria, ma goderti tutto il resto per apprezzare il tuo momento. Puoi farlo solo se sei maturo. Alcuni piloti possono essere maturi in questo senso a 22 anni, altri verso i 30".

Ma la maturità può essere tanto benefica quanto la rovina di molte carriere agonistiche, soprattutto per chi ha l'ambizione non solo di vincere, ma di diventare un campione.

"All'epoca capii che per essere un campione è necessaria una mente speciale, una mente egoista. A volte, quando si diventa molto veloci, non è necessario essere così intelligenti e comprensivi di ciò che accade intorno alla propria vita. È raro trovare un campione con una mente aperta. Spesso in questo caso diventi più lento, perché ricevi così tante informazioni che perdi il controllo. Le informazioni sono troppe e non si guida più in modo naturale. Così, quando batto gli altri piloti, loro non hanno dubbi sulle loro capacità e cercano solo altre spiegazioni per i loro risultati".

"Io, invece, sono forse troppo dall'altra parte. Ho ottime capacità, ma a volte penso che queste capacità non siano più sufficienti per vincere o salire sul podio ogni volta. Ecco perché cerco di sviluppare questo lato".

La separazione a metà 2019 con KTM è stata una svolta per la sua carriera © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Avevo troppa paura di perdere le mie capacità di pilota veloce Johann Zarco

All'epoca della sua partenza dalla casa austriaca, molti dissero che era l'inizio della fine della sua carriera. Dopotutto, all'epoca aveva 29 anni. Una sera, a Misano, ha lasciato l'autodromo in bicicletta al tramonto, attraverso il paesaggio desertico delle montagne che circondano il circuito. Non c'è da chiedersi cosa gli sia passato per la testa in quel momento.

Sono molto felice di voltare pagina e di iniziare un nuovo capitolo. Ho fatto il mio tempo con Ducati Johann Zarco

Quel periodo, però, è stato la svolta per Johann Zarco. Nella stagione 2020 è entrato tra le fila della squadra Ducati di terza fascia, mettendo fine alla sua annosa mancanza di podi al terzo round in Repubblica Ceca. Il resto dell'anno è stato così positivo che ha ottenuto la sella Pramac - appena un gradino sotto la squadra ufficiale - per la stagione successiva. Sella sulla quale è rimasto fino all'ultimo appuntamento del 2023 a Valencia conquistando 12 podi e una vittoria. Una vera e propria storia di resurrezione della carriera.

Sarebbe stato il momento perfetto per conquistare una seconda vittoria prima di passare a nuovi orizzonti, ma purtroppo si è trattato solo di un altro secondo posto maturato per poco più di tre decimi. Bagnaia ha dato il meglio di sé per conquistare il titolo di campione assoluto per il secondo anno consecutivo, trionfando in un GP nel quale non era obbligato a vincere data la precedente caduta del suo rivale Jorge Martin . Avrebbe potuto concedere a Zarco un addio da sogno ma, come ben sai, anche Bagnaia è un pilota. E un pilota non rinuncerebbe a una vittoria per nulla al mondo.

Zarco prova per la prima volta la sua Honda LCR 2024 a Valencia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Il veterano francese ha accettato che il suo tempo in sella alla moto più competitiva della categoria è finito, così come (almeno potenzialmente) anche la sua capacità di ottenere un'altra vittoria in MotoGP™ per via del suo nuovo pacchetto. Ma, in ogni caso, non ci sono rimpianti: "Sono molto felice di voltare pagina e di iniziare presto un nuovo capitolo. Ho fatto il mio tempo con Ducati".

Dopo la gara di Valencia ha rivelato di essersi messo sotto pressione nel corso del weekend non per ottenere una seconda vittoria, ma perché voleva arrivare al 2023 con il quinto posto in campionato. Il secondo posto è servito, e il numero 5 entrerà nei box della LCR Honda la prossima stagione come il quinto pilota più veloce del pianeta.

Ma qualcuno può dire che questo sia il vero inizio della fine? Ci viene in mente il suo commento di commiato nell'intervista del giovedì, utilizzato probabilmente per mantenere accesa la luce della vittoria durante tutto questo tempo trascorso senza successi: "Non sapevano che era impossibile, quindi l'hanno fatto".