In una via del tutto parallela, Junior K si chiude anche in studio a perfezionare le sue skills da fonico e produttore, fino a conquistarsi la fiducia e la stima artistica di Sfera e compagnia. E bisogna dire che le sue idee in fatto di musica sono sempre state chiare. «La trap è un'evoluzione del rap con melodie più orecchiabili » racconta nel 2018 a Repubblica. «Ha influenzato il pop e ne è stata influenzata. Per questo è esplosa, grazie a questa maggiore musicalità pop, che rende i pezzi più "cantati", godibili da un pubblico più ampio. Il punto focale è il ritornello, studiato con cura per essere subito riconoscibile».