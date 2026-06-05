Jürgen Klopp si gode un po' di tempo sul campo di allenamento
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Calcio

Jürgen Klopp: perché la gioia è un elemento sottovalutato nello sport

Jürgen Klopp sostiene che l'abilità nel calcio nasca ancora con il divertimento, anche in un'epoca di super-atleti: ecco cosa pensa del calcio, passato e attuale, e dell'importanza di divertirsi.
Di Agnes Aneboda
4 minuti di letturaPublished on
Abbiamo incontrato Jürgen Klopp sul set di Red Bull Ultimate Soccer Challenge - una sfida calcistica costruita per riportare il divertimento nel gioco che vede giocatori di livello mondiale cimentarsi in prove di abilità mai viste prima - per parlare del perché la gioia, la libertà e la positività contano ancora ai massimi livelli dello sport.
Per Klopp, responsabile del calcio globale della Red Bull, il giocatore moderno deve essere più veloce, più forte e pronto a sopportare più pressioni che mai. Ma i migliori giocano ancora come se amassero il gioco e questo, secondo lui, fa la differenza.

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Guarda l'Ultimate Soccer Challenge nel video qui sotto:

Quanto è importante per i giocatori di questo livello divertirsi ancora con il pallone e ti ricordi quei momenti della tua carriera?

Jürgen Klopp: Quando si entra nel calcio professionistico, a volte si tende a dimenticare che si tratta di un gioco. Se si gioca senza divertirsi, senza godersi il gioco, allora il risultato è completamente diverso. È una grande sfida per i giocatori mantenere vivo il bambino che è in loro.

Ho segnato qualche gol e c'è stato anche qualche mondiale. Ero la persona più sorpresa dello stadio quando la palla è entrata, ma mi sono divertito lo stesso. E almeno per qualche secondo ho pensato: "È proprio lì che volevo mettere la palla". Sì, è così. Ho vissuto momenti di grande calcio, la maggior parte dei quali non sono stati visti da nessuno, ma sono stati molto importanti per me, per farmi andare avanti.

E con la mia squadra, nel corso degli anni sono stati segnati gol fantastici, fantastici, in cui pensavo che da un punto di vista biomeccanico fosse impossibile. Ma era comunque possibile, perché i ragazzi sono atleti incredibili e possono fare cose davvero speciali.

Jürgen Klopp sottolinea l'importanza di divertirsi in campo

Jürgen Klopp sottolinea l'importanza di divertirsi in campo

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

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I giocatori sono sottoposti a una pressione enorme... questa è la differenza più grande.
Jürgen Klopp

Guardando l'Ultimate Soccer Challenge della Red Bull, cosa ti ha colpito di più?

Sono stati tutti impressionanti, ma il più impressionante è stato sicuramente il passaggio di Endrick sul tapis roulant, e Richard che ha controllato con il primo tocco e ha segnato. Non pensavo fosse possibile. Penso che ci voglia un po' di fortuna, ma il controllo è stato eccezionale.

Cosa c'è di drammaticamente diverso per i giocatori di oggi rispetto alle generazioni precedenti?

Tutto è diverso. Viviamo in un mondo molto pubblico, che è completamente diverso dal mio passato o dal passato. I giocatori devono affrontare una pressione enorme. Se performi alla grande, tutto va bene. Se invece non ottieni risultati, devi prepararti, allacciare le cinture di sicurezza e assicurarti di avere intorno a te persone in gamba. Questa è la differenza più grande.

Inoltre, il gioco è diventato più veloce, i giocatori sono diventati più forti, possono correre più forte e più velocemente e sono sempre più dei veri super-atleti. Non sono sicuro che in passato fosse sempre così; non era necessario. Quando tutti hanno lo stesso livello, il gioco è ancora molto bello. Ora, per stare al passo con i migliori del mondo, devi essere un super-professionista. E i giocatori con cui ho lavorato, almeno posso dire, lo erano tutti.

Sempre sorridente: Jürgen Klopp è entusiasta dell'estate

Sempre sorridente: Jürgen Klopp è entusiasta dell'estate

© Joerg Mitter

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Non vedo l'ora che arrivi la Coppa del Mondo
Jürgen Klopp

Qual è la tua sensazione su quale paese potrebbe essere il migliore quest'estate e sollevare il trofeo?

Conosco tutte le squadre di calcio migliori, ma so anche che dipende dal torneo, dal percorso che si fa e dalla capacità di crescere insieme come gruppo. Il gruppo più forte con i giocatori più forti arriverà in finale, ma poi incontrerà un'altra squadra simile, se non proprio uguale.

E poi tutti noi ci sediamo su una comoda poltrona e guardiamo questi ragazzi che, dopo un torneo di sei settimane, danno il meglio di sé. Quindi, non so, ma non vedo l'ora che inizi la Coppa del Mondo.

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