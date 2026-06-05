Jürgen Klopp: perché la gioia è un elemento sottovalutato nello sport

Quanto è importante per i giocatori di questo livello divertirsi ancora con il pallone e ti ricordi quei momenti della tua carriera?
Quando si entra nel calcio professionistico, a volte si tende a dimenticare che si tratta di un gioco. Se si gioca senza divertirsi, senza godersi il gioco, allora il risultato è completamente diverso. È una grande sfida per i giocatori mantenere vivo il bambino che è in loro.
Ho segnato qualche gol e c'è stato anche qualche mondiale. Ero la persona più sorpresa dello stadio quando la palla è entrata, ma mi sono divertito lo stesso. E almeno per qualche secondo ho pensato: "È proprio lì che volevo mettere la palla". Sì, è così. Ho vissuto momenti di grande calcio, la maggior parte dei quali non sono stati visti da nessuno, ma sono stati molto importanti per me, per farmi andare avanti.
E con la mia squadra, nel corso degli anni sono stati segnati gol fantastici, fantastici, in cui pensavo che da un punto di vista biomeccanico fosse impossibile. Ma era comunque possibile, perché i ragazzi sono atleti incredibili e possono fare cose davvero speciali.
I giocatori sono sottoposti a una pressione enorme... questa è la differenza più grande.
Guardando l'Ultimate Soccer Challenge della Red Bull, cosa ti ha colpito di più?
Sono stati tutti impressionanti, ma il più impressionante è stato sicuramente il passaggio di Endrick sul tapis roulant, e Richard che ha controllato con il primo tocco e ha segnato. Non pensavo fosse possibile. Penso che ci voglia un po' di fortuna, ma il controllo è stato eccezionale.
Cosa c'è di drammaticamente diverso per i giocatori di oggi rispetto alle generazioni precedenti?
Tutto è diverso. Viviamo in un mondo molto pubblico, che è completamente diverso dal mio passato o dal passato. I giocatori devono affrontare una pressione enorme. Se performi alla grande, tutto va bene. Se invece non ottieni risultati, devi prepararti, allacciare le cinture di sicurezza e assicurarti di avere intorno a te persone in gamba. Questa è la differenza più grande.
Inoltre, il gioco è diventato più veloce, i giocatori sono diventati più forti, possono correre più forte e più velocemente e sono sempre più dei veri super-atleti. Non sono sicuro che in passato fosse sempre così; non era necessario. Quando tutti hanno lo stesso livello, il gioco è ancora molto bello. Ora, per stare al passo con i migliori del mondo, devi essere un super-professionista. E i giocatori con cui ho lavorato, almeno posso dire, lo erano tutti.
Non vedo l'ora che arrivi la Coppa del Mondo
Qual è la tua sensazione su quale paese potrebbe essere il migliore quest'estate e sollevare il trofeo?
Conosco tutte le squadre di calcio migliori, ma so anche che dipende dal torneo, dal percorso che si fa e dalla capacità di crescere insieme come gruppo. Il gruppo più forte con i giocatori più forti arriverà in finale, ma poi incontrerà un'altra squadra simile, se non proprio uguale.
E poi tutti noi ci sediamo su una comoda poltrona e guardiamo questi ragazzi che, dopo un torneo di sei settimane, danno il meglio di sé. Quindi, non so, ma non vedo l'ora che inizi la Coppa del Mondo.