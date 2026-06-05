Jürgen Klopp: perché la gioia è un elemento sottovalutato nello sport

Jürgen Klopp: Quando si entra nel calcio professionistico, a volte si tende a dimenticare che si tratta di un gioco. Se si gioca senza divertirsi, senza godersi il gioco, allora il risultato è completamente diverso. È una grande sfida per i giocatori mantenere vivo il bambino che è in loro.

Ho segnato qualche gol e c'è stato anche qualche mondiale. Ero la persona più sorpresa dello stadio quando la palla è entrata, ma mi sono divertito lo stesso. E almeno per qualche secondo ho pensato: "È proprio lì che volevo mettere la palla". Sì, è così. Ho vissuto momenti di grande calcio, la maggior parte dei quali non sono stati visti da nessuno, ma sono stati molto importanti per me, per farmi andare avanti.

E con la mia squadra, nel corso degli anni sono stati segnati gol fantastici, fantastici, in cui pensavo che da un punto di vista biomeccanico fosse impossibile. Ma era comunque possibile, perché i ragazzi sono atleti incredibili e possono fare cose davvero speciali.