9 partite che hanno definito Jürgen Klopp come allenatore

Jürgen Klopp sta per tornare al calcio con un nuovo ruolo strategico di supervisione della rete di club Red Bull.

Klopp ha avuto un legame speciale con i tifosi di tutti i club che ha gestito: dai primi giorni in cui ha lottato per la promozione - poi conquistata - con il Mainz 05, passando per il periodo trascorso al Borussia Dortmund (dove ha vinto campionati e coppe) e concludendo al Liverpool, dove ha coronato questi successi vincendo Premier League, FA Cup e Champions League.

Lungo il percorso ci sono stati brividi, emozioni e alcune incredibili rimonte. Ecco nove partite che hanno contribuito a definirlo come allenatore e che saranno impossibili da dimenticare per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere presenti.

01 Mainz 05 - Eintracht Trier 3:0, maggio 2004

La filosofia di Klopp è stata sviluppata a Mainz © Moritz Winde/Bongarts/Getty Images

La capacità di Klopp di trasformare le sfavorite in contendenti è emersa per la prima volta al Mainz 05. Dopo aver sfiorato l'impresa, la squadra ha conquistato la promozione in Bundesliga per la prima volta nella sua storia, puntando su quel gioco basato sul pressing alto che sarebbe poi diventato il marchio di fabbrica di Klopp. La promozione, comunque, è stata conquistata nel modo più difficile. Nell'ultima partita della stagione, l'Alemannia Aachen era in vantaggio di due punti nella lotta per l'ultimo posto per la promozione, ma la sconfitta per 1-0 a Karlsruhe ha aperto la porta al Mainz che è passato al terzo posto. Due gol di Michael Thurk e uno di Manuel Friedrich consegnarono al Mainz la vittoria di cui la squadra aveva bisogno, dando il via a una festa sfrenata durata fino a notte fonda. A distanza di due decenni, l'allenatore considera questo risultato come uno dei suoi migliori successi di sempre.

02 Borussia Dortmund - Schalke 3:3, settembre 2008

Klopp passa ad allenare il Dortmund nel 2008. La sua prima esperienza nel derby della Ruhr fu un evento caotico, durante il quale il Dortmund subì tre reti dai propri avversari in neanche un'ora di gioco 3-0 davanti a una folla di 80.000 persone. La positività e l'atteggiamento di Klopp da bordo campo hanno ispirato la sua squadra a una drammatica rimonta che si è conclusa all'89°, con il rigore trasformato da Alex Frei. La rimonta ha messo in evidenza la fiducia che Klopp ha rapidamente instillato nella sua nuova squadra e ha offerto un assaggio di ciò che sarebbe accaduto negli anni a venire.

03 Borussia Dortmund - Bayern Monaco 5:2, maggio 2012

Klopp mette la massima energia in tutto ciò che fa, festeggiamenti inclusi © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Il Dortmund di Klopp ha completato la doppietta nazionale battendo i favoriti di sempre del Bayern Monaco nella finale della DFB-Pokal 2012, davanti a 75.000 tifosi all'Olympiastadion di Berlino. Quel giorno l'approccio tattico di Klopp ha travolto il Bayern: il Dortmund si è difeso in modo compatto e ha attaccato con precisione e velocità. Robert Lewandowski è stato la stella in campo: l'attaccante polacco, ingaggiato da Klopp per soli 4,5 milioni di euro nel 2010, ha messo a segno una tripletta in quella che è stata una vittoria di assoluto prestigio.

04 Norwich City - Liverpool 4:5, gennaio 2016

Klopp è approdato sulla panchina del Liverpool nell'ottobre del 2015, e questa partita ha incarnato in modo esemplare la combinazione di caos, divertimento e passione che ha caratterizzato i suoi primi giorni da allenatore, prima che il Liverpool si trovasse a competere con costanza per il campionato. Una partita folle, traboccante di colpi di scena e capovolgimenti di fronte, si è conclusa con il gol vittoria di Adam Lallana al 95° minuto. Durante i festeggiamenti per la rete decisiva, Klopp ha perso e rotto i suoi occhiali nel bel mezzo del caos. "Ho un secondo paio di occhiali, ma non riesco a trovarli", ha detto. "È davvero difficile cercare gli occhiali senza occhiali!". I festeggiamenti non hanno fatto altro che consolidare il legame con i giocatori e i tifosi e si sono rivelati un'importante pietra miliare nel tentativo di mantenere la promessa di trasformare il Liverpool "da dubbiosi a credenti".

05 Liverpool - Borussia Dortmund 4:3, aprile 2016

Una serata emozionante conclusa con una vittoria contro il suo ex club © John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Giocare contro il suo ex club nei quarti di finale di Europa League sarebbe stato speciale a prescindere per Klopp, ma persino l'allenatore tedesco non avrebbe mai immaginato che sarebbe andata così! In svantaggio per 3-1 prima e per 4-2 poi, il Liverpool sembrava praticamente fuori dai giochi. Ma incitati dal pubblico di casa, i Reds hanno continuato a giocare e i gol di Philippe Coutinho e Mamadou Sakho hanno dato vita a un finale da urlo. Con Anfield che sembrava saltare al ritmo dei tifosi sugli spalti, Dejan Lovren ha segnato di testa nel tempo supplementare completando così quella che - fino ad allora... - era una delle più emozionanti rimonte europee nella storia del club.

06 Liverpool - Barcellona 4:0, maggio 2019

Una delle più grandi rimonte mai viste è entrata nel folklore di Anfield © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Klopp ha vissuto alcuni grandi momenti sotto le luci di Anfield, ma questo è stato sicuramente il più bello. In svantaggio per 3-0 dopo l'andata a Barcellona e con gli attaccanti Mohamed Salah e Roberto Firmino infortunati, nessuno dava al Liverpool la possibilità di ribaltare il risultato maturato al Camp Nou. Divock Origi ha dato ai tifosi un barlume di speranza all'inizio, prima che Georginio Wijnaldum desse il via alle danze segnando due gol in due minuti poco prima dello scoccare dell'ora di gioco. La brillantezza tattica di Klopp e la sua capacità di convincere i suoi giocatori che tutto è possibile sono state dimostrate ancora una volta quando Origi ha trasformato il corner di Trent Alexander-Arnold, un momento di genialità da parte del difensore. Il risultato ha lasciato Lionel Messi e il Barcellona completamente scioccati e il Liverpool ha continuato a marciare verso la finale.

07 Tottenham Hotspur - Liverpool 0:2, giugno 2019

Klopp festeggia la vittoria della finale di Champions League © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Klopp si è assicurato la sua prima Champions League - la sesta del Liverpool - in questa finale tutta inglese. Dopo aver assaporato la sconfitta già due volte nella finale, la partita allo stadio dell'Atletico Madrid si è rivelata fortunata per il tedesco. A dire il vero non è stato il massimo dello spettacolo, ma questo non ha avuto importanza perché il Liverpool ha segnato subito grazie a un rigore di Mo Salah e poi ha gestito la partita con calma. Questa prestazione dei Reds ha messo in evidenza l'evoluzione di Klopp come allenatore: il tedesco era ora in grado di bilanciare un calcio basato sul pressing asfissiante con uno votato invece alla gestione del risultato. Origi ha siglato il secondo gol in una prestazione che ha consolidato lo status di regalità europea del Liverpool e di Klopp. "Dai dubbiosi ai credenti, fino ai migliori giocatori" recitava il titolo del quotidiano locale The Liverpool Echo la mattina dopo.

08 Aston Villa - Liverpool 1:2, novembre 2019

Per molti tifosi, questa partita di Premier League è stata il momento decisivo di una stagione che ha poi visto il Liverpool conquistare la Premier League. Sotto per 1-0 all'87° minuto, il Liverpool di Klopp ha in qualche modo ribaltato la partita con i gol di Andrew Robertson e dell'ex attaccante del Red Bull Salisburgo Sadio Mané. La filosofia di Klopp, che consiste nel dare il massimo fino all'ultimo respiro e nel non perdere mai la speranza, ha portato il Liverpool a superare il traguardo del Villa Park e ha rafforzato la convinzione di poter finalmente porre fine a 30 anni di attesa per un titolo di Premier League. Il Liverpool ha dominato la stagione, chiudendola con la vittoria del campionato e con un record di 99 punti per il club.

09 Chelsea - Liverpool 0:1, febbraio 2024

Klopp ha descritto il suo ultimo trofeo con il Liverpool come il più speciale della sua carriera, ottenuto portando una squadra fortemente rimaneggiata alla vittoria sul Chelsea nella finale di EFL Cup a Wembley. Il Liverpool era privo di giocatori del calibro di Salah, Alexander-Arnold, Darwin Núñez, Alisson, Dominic Szoboszlai e Diogo Jota e aveva una panchina quasi interamente composta da ragazzi. Dopo aver subito il gioco del Chelsea e con giovani come Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell e Jayden Danns entrati come sostituti, il capitano del club Virgil van Dijk ha segnato il gol vittoria al 118° minuto sigillando una vittoria che ha riempito Klopp di orgoglio. Aveva già annunciato che si sarebbe dimesso a fine stagione, ma le prestazioni dei giocatori del club hanno dimostrato che stava lasciando al club una grande eredità.