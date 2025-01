Jürgen Klopp: i dettagli sul suo ruolo di Head of Global Soccer di Red Bull

La nuova avventura di Jürgen Klopp è ufficialmente iniziata. Il tedesco, di recente nominato nuovo Head of Global Soccer di Red Bull, nel corso della conferenza stampa in cui ha parlato del proprio ruolo si è detto entusiasta di poter lavorare per la prima volta in un contesto che abbraccia e coinvolge più club e più sport. Il suo obiettivo? Portare passione sul campo, intrattenimento per i tifosi e una visione a lungo termine per l'universo calcistico che è ora sotto la sua guida.

"Voglio che le persone ci vedano giocare e che, prima ancora di leggere il nome sulla maglia, possano intuire che siamo Red Bull", ha detto Klopp all'Hangar-7 di Salisburgo, in Austria, il luogo in cui ha fatto la sua prima apparizione con i media da quando ha assunto il ruolo all'inizio di gennaio.

"Quello che voglio fare è sviluppare il calcio: svilupparlo per i nostri club, per i nostri giocatori e per i nostri talenti, ma anche per il calcio stesso" - ha poi aggiunto - "Qualcuno deve occuparsene. Poter aiutare il calcio e allo stesso tempo avere successo con la Red Bull in un progetto a lungo termine mi attrae molto".

Guarda la replica completa della conferenza stampa di Klopp cliccando sul player qui sotto:

Scatenare il futuro: Jürgen Klopp e Red Bull Jürgen Klopp è il nuovo Head of Global Soccer di Red Bull: scopri quali sono i suoi piani futuri in questa conferenza stampa.

Klopp ha iniziato la sua carriera di allenatore con la squadra tedesca Mainz 05 nel 2001, per poi trovare la consacrazione definitiva con Borussia Dortmund e Liverpool. Nella sua bacheca trovano posto Premier League, Bundesliga, Champions League, FA Cup, DFB-Pokal e FIFA Club World Cup. Quello assunto per Red Bull è il primo ruolo in cui il tedesco si è cimentato dopo l'emozionante addio al Liverpool nel maggio 2024, e chiunque è pronto a scommettere che Klopp si avvarrà di tutta la sua esperienza per fornire una visione strategica al mondo calcistico di Red Bull.

"Sono stato una guida negli ultimi trent'anni, ma ora voglio ascoltare, sentire, imparare e capire cosa hanno fatto le persone finora. Al momento posso dire che hanno fatto tutti un ottimo lavoro. Non partiamo da zero ma, a essere onesti, mettere insieme tutto credo che rappresenti una vera sfida. Eppure, è proprio quello che cercheremo di fare".

Descrivendo se stesso come una "persona sportiva prima di tutto", Klopp ha anche dichiarato di voler sfruttare il più possibile l'esperienza che Red Bull ha maturato in diversi sport - o tramite diversi atleti - e di voler avere un impatto a lungo termine sui club e sul gioco del calcio nel suo complesso.

Klopp nel tunnel del RB Lipsia, uno dei club che supervisionerà © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Voglio che la gente ci veda giocare e che, senza leggere il nome sulla maglietta, possa capire che siamo la Red Bull Jürgen Klopp

Unirsi a Red Bull è stata "una decisione facile" per Jürgen Klopp

"Quando fai l'allenatore non hai tempo per queste cose, perché giochi ogni tre giorni e devi solo vincere, vincere, vincere o affrontare la sconfitta. Ora sono libero da tutto questo: ho tempo ed energia per una serie di altre cose. Ecco perché è stata una decisione facile per me. È una decisione sportiva e amo le idee che Red Bull ha in questo ambito. È eccitante, avventurosa, innovativa e io voglio farne parte, ora ne faccio parte".

Klopp ha una lunga esperienza nel far emergere giovani giocatori ed è ansioso di continuare questo suo lavoro con i talenti che appartengono all'universo Red Bull.

"Ho sempre avuto l'idea di far migliorare le persone, di mettere le braccia sotto le loro ali per farle migliorare davvero. Questa è sempre stata la mia idea, e ora di certo non è cambiata. L'unica novità, sotto questo punto di vista, è che prima mi impegnavo per fare ciò solamente con i giovani di un club mentre ora potrò seguirne molti di più. Nella mia mente vogliamo essere speciali, e voglio aiutare le persone a esserlo davvero".

Klopp sul campo di allenamento del RB Lipsia con l'allenatore Marco Rose © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool L'attaccante del RB Lipsia Yussuf Poulsen ha conosciuto Klopp © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Klopp è anche famoso per uno stile di gioco che lui stesso una volta ha definito "calcio heavy metal". Insiste sul fatto che quel genere di intensità sarà essenziale, ma è consapevole che uno stesso unico approccio potrebbe non funzionare allo stesso modo in club di diverse parti del mondo.

"Non è possibile applicare un'unica idea a culture diverse", ha spiegato. "Bisogna capire cosa è giusto per quella cultura. Mi rifaccio a quanto detto prima: voglio che si metta in campo una maggiore intensità. Voglio che la gente ci veda giocare e che, senza leggere il nome sulla maglietta, capisca chi siamo".

Jürgen Klopp è desideroso di imparare dalla mentalità vincente del campione di F1 Max Verstappen

Il coinvolgimento che Red Bull ha in diversi sport e con svariati atleti in tutto il mondo significa che Klopp potrà condividere idee e considerazioni con alcuni degli sportivi più talentosi, innovativi e di successo in circolazione. Tra le persone che Klopp desidera incontrare c'è Max Verstappen , campione del mondo di Formula 1 di Oracle Red Bull Racing, che nel 2024 ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo.

Klopp vuole scoprire la mente di atleti come Max Verstappen © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Non si può utilizzare una stessa idea su culture tanto diverse: bisogna capire cosa è giusto per ciascuna singola cultura Jürgen Klopp

"Ci sono così tante cose di cui vorrei parlare con lui!". Ha detto Klopp. "Non solo desidererei capire quanto sia concentrato, ma vorrei proprio confrontarmi con Verstappen su ogni genere di cose. È davvero pazzesco. Mi piacerebbe passare un po' di tempo con lui per capire come fa a fare tutto ciò che è necessario mentre è costantemente sotto la pressione di velocità vicine ai 300 km/h, mantenendo oltretutto sempre la stessa concentrazione e mentalità. Sarebbe molto interessante".