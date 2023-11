Ecco come Kalle Rovanperä sta riscrivendo il libro dei record del WRC

Da più giovane Campione del Mondo di Rally nel 2022 a più giovane due volte Campione del Mondo di Rally nel 2023. Kalle Rovanperä ha conquistato il proprio secondo sigillo iridato al termine del nuovo Central European Rally, appuntamento del calendario WRC composto da tappe in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Tra una vittoria e l'altra, oltretutto, ha trovato anche il tempo di dare vita al Campionato Europeo Drift Masters .

Se il suo primo titolo è stato frutto della sua velocità, il secondo Mondiale è stato il risultato di una crescente maturità e sicurezza di guida. Il Campione del Mondo di Rally sembra destinato a diventare sempre più forte, non ci sono molti dubbi in merito. Data la sua giovane età è però lecito chiedersi: come è arrivato fin qui?

Come il più classico dei figli d'arte, Rovanperä è cresciuto al volante di un'auto da rally e il suo talento è stato alimentato dal padre Harri, vincitore del Rally di Svezia del 2001. Rovanperä ha iniziato a guidare moto e passeggini all'età di tre anni. A sei anni ha iniziato a imparare a guidare e a otto correva per le foreste finlandesi a bordo di auto che Harri aveva adattato per permettergli di raggiungere i pedali.

Rovanperä ha seguito le orme del padre approdando nel WRC, salvo poi intraprendere un cammino del tutto nuovo non appena si è laureato Campione del Mondo WRC nel 2022. Non contento di partecipare a una sola disciplina motoristica, Rovanperä si sta avvicinando al mondo del drifting e ha intenzione di partecipare ad eventi come la serie Drift Masters European Championship (DMEC).

01 Impara in fretta: l'infanzia di Kalle Rovanperä

Proprio come Max Verstappen è stato istruito da suo padre Jos, trascorrendo ore e ore a fare giri di prova, Rovanperä è cresciuto scodando e accelerando sulla ghiaia.

I piloti di rally impiegano anni per acquisire le capacità necessarie a correre a 200 km/h su asfalto, ghiaia e ghiaccio: il record che Rovanperä ha battuto diventando il più giovane campione del mondo WRC era stato stabilito da Colin McRae nel 1995, quando lo scozzese aveva 27 anni. I due piloti di maggior successo di tutti i tempi, Sébastien Loeb e Sébastien Ogier , hanno vinto il loro primo campionato rispettivamente a 30 e 29 anni. Kalle è un classe 2000, e non è dunque difficile capire quanto rapidamente sia riuscito a bruciare tutte le tappe: il primo Campionato del Mondo WRC, per il giovanissimo finlandese, è arrivato a soli 22 anni.

02 Nati per guidare

10 min Born to Drive Kalle Rovanperä started driving rally cars at the age of eight and has been unstoppable since.

I piloti di rally devono essere veloci nel capire il veicolo, leggere la superficie e comprendere le condizioni del percorso grazie alle ricognizioni con il copilota. Come un pilota di F1, devono fornire un feedback accurato per aiutare i meccanici del team a trovare il giusto set up dell'auto. Ma un circuito di F1 rimane più o meno costante, mentre un pilota di rally corre in tutte le condizioni atmosferiche su superfici asfaltate, fangose, ghiaiose, polverose o ghiacciate che cambiano a ogni passaggio di auto. Grazie al suo inizio precoce, Rovanperä ha iniziato a sviluppare queste fantastiche abilità di guida prima che la maggior parte di noi potesse andare in bicicletta.

03 Incontra suo padre, Harri

Il padre di Rovanperä, Harri 'Rovis' Rovanperä, ha gareggiato nel WRC tra il 1993 e il 2006, guidando per SEAT, Peugeot, Mitsubishi e il team Škoda sostenuto da Red Bull. Vincitore del Rally di Svezia del 2001, Harri era uno stimato specialista degli sterrati.

"È stato anche il mio primo maestro. Mi ha insegnato che l'auto ha un volante, un acceleratore e una frizione e poi mi ha detto di darmi da fare", racconta Rovanperä. Oltre a fare da mentore a Kalle, ha coinvolto amici, come il suo ex copilota Risto Pietiläinen, per aiutarlo.

04 Ti presento sua madre, Tiina

Come la madre di Max Verstappen, Sophie Kumpen, anche Tiina, la madre di Rovanperä, riconosce che alcuni degli straordinari talenti del figlio sono stati ereditati da lei. "È difficile imparare a concentrarsi. O ci nasci o non ci nasci", ha dichiarato al quotidiano finlandese Ilta-Sanomat. "Kalle non lascia che le cose esterne lo disturbino ed è in grado di resettare rapidamente gli eventi precedenti".

E come la madre di Verstappen, anche lei si preoccupa che suo figlio sia al sicuro. "Oggi sta bene, ma mi rendo conto che si preoccupa per me durante i rally. Faccio parte del mondo del Motorsport: potrebbe succedere di tutto", dice Rovanperä.

05 Alla scoperta di Kalle Rovanperä

Le scivolose strade finlandesi e la freddezza sotto pressione sono gli ingredienti chiave per la nascita di grandi piloti, come i campioni del mondo di F1 Kimi Raïkkönen, Mika Häkkinen e Keke Rosberg. Nel mondo del rally, l'elenco è molto più lungo: Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen e altri ancora.

Cresciuto a Puuppola, appena fuori dalla città ospitante del Rally di Finlandia, Jyväskylä, Rovanperä è stato notato presto, addirittura nel 2009, quando un video su YouTube che ritraeva il talentuoso bambino di otto anni mentre correva con una Toyota Starlet attraverso le foreste innevate divenne virale nel paddock del WRC.

La stessa Puuppola è una fucina di talenti del rally ed è la patria di Tommi Mäkinen, che ha ingaggiato Rovanperä per la Toyota Gazoo Racing, e di Timo Jouhki, il leggendario manager di piloti che ha guidato le carriere di Mäkinen, Kankkunen e Harri Rovanperä. Ha gestito Kalle Rovanperä da quando aveva 16 anni.

Kalle Rovanperä debutta nel WRC2 con M-Sport a soli 17 anni © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 Rovanperä diventa un campione

All'età di 12 anni Rovanperä era pronto a correre, ma in quasi tutta Europa è necessaria una patente di guida prima di poter partecipare ai rally. Quasi tutta, per l'appunto. La Lettonia è infatti l'eccezione che conferma la regola, ed è lì che Kalle ha iniziato a gareggiare nei rally sprint, con Risto che prendeva il volante della Škoda Fabia S2000 per guidare tra le tappe.

A 15 anni, Rovanperä fu incoronato campione R2 in Lettonia. L'anno successivo, equipaggiato con una Škoda Fabia R5 più potente, è diventato il più giovane campione nazionale di rally al mondo, mantenendo il titolo nel 2017. In quell'anno ha corso anche nel Campionato Italiano e ha vinto due rally nel Campionato Finlandese.

Kalle Rovanperä è il campione del mondo WRC 2023 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

I risultati di Rovanperä nei rally fino ad oggi

2023 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT - 1°, 217 punti (3 vittorie, 6 podi) - stagione in corso

2022 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT - 1°, 255 punti (6 vittorie, 8 podi)

2021 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT - 4°, 142 punti (2 vittorie, 4 podi)

2020 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT - 5°, 80 punti (1 podio)

2019 WRC2 Pro: Campione del mondo (5 vittorie)

2018 WRC2: Škoda Motorsport II - 3° (2 vittorie)

2017 WRC2: 15° (1 vittoria), campione nazionale di Lettonia

2016: Campione nazionale di Lettonia

2015: Campione lettone di classe R2

07 Patente di guida

Il 2 ottobre 2017, il giorno dopo il suo 17° compleanno, Rovanperä ha superato l'esame di guida e finalmente ha potuto iniziare a competere sulla scena mondiale.

2 min Kalle Rovanperä all'esame per la patente Watch how the 17-year-old rally driver gets his driving license.

Tre settimane dopo l'esame pratico Kalle era in gara con il Team M-Sport di Malcolm Wilson al Rally GB, la prima gara in cui ha condiviso l'abitacolo con il suo copilota Jonne Halttunen. Nell'ultimo rally della stagione in Australia, Rovanperä è diventato il più giovane pilota a vincere una gara del WRC2.

Nel 2018 Rovanperä ha corso la sua prima stagione completa nel WRC2 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 L'approdo al palcoscenico mondiale con il WRC2

Nel 2018 Škoda ha ingaggiato Rovanperä come pilota ufficiale nel WRC2, con Halttunen al suo fianco. La stagione da esordiente è stata dura e Rovanperä ha affinato la sua abilità contro professionisti esperti come Jan Kopecky e Pontus Tidemand.

Nel suo secondo round del campionato in Argentina Rovanperä ha conquistato la testa della classifica, ma è stato l'ultimo giorno di gara a giocare un brutto scherzo al talento finlandese. Dopo essere entrato in una curva stretta a sinistra a circa 160 km/h, è uscito di strada e si è ribaltato finendo sul tetto di un'auto parcheggiata. "È stato un grosso incidente. È stata colpa mia. È stata davvero una brutta fine per quello che fino a quel momento era stato un buon rally per me".

Poco tempo dopo, tuttavia, Kalle ha conquistato due vittorie di classe in Gran Bretagna e in Spagna riuscendo così a concludere al terzo posto in classifica generale. Nel 2019, Rovanperä è diventato il più giovane vincitore di un titolo WRC conquistando il titolo WRC2 Pro: il finnico ha sbaragliato gli avversari grazie ai cinque successi ottenuti, tra i quali spiccano quello conquistato al Rally GB e (per la prima volta in carriera) al Rally di Finlandia.

Rovanperä e il copilota Jonne Halttunen in azione al Rally di Svezia 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

I record mondiali di Rovanperä

Il più giovane campione nazionale di rally

Primo campione del mondo WRC2 Pro

Il più giovane pilota WRC

Il più giovane vincitore di una tappa del WRC

Il più giovane pilota WRC a salire sul podio

Il più giovane pilota a guidare la classifica iridata del WRC

Il più giovane vincitore di un rally WRC

Il più giovane campione WRC

Il più giovane due volte campione WRC

Flying Finn: Kalle Rovanperä
Like father, like son: Kalle and Harri Rovanperä at home in Finland
In 2017, Kalle Rovanperä wins Down Under. It's his first win in WRC2
Celebrating victory in Australia in WRC2 in 2017
Flying high: Kalle Rovanperä becomes the youngest winner in WRC history
On the road to a spectacular win in Croatia
Kalle comes through the heat and dust to win the Safari Rally Kenya 2022
Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen festeggiano la vittoria in Kenya

09 Lasciare la scuola ed entrare nell'esercito

Lo svantaggio di aver iniziato così giovane è che Rovanperä ha dovuto sostanzialmente rinunciare ad approfondire qualsiasi tipo di studio. Ma "un'opportunità come questa si presenta solo una volta nella vita. Posso sempre tornare a scuola", dice.

Il servizio militare, tuttavia, è obbligatorio in Finlandia e Rovanperä è entrato nelle file dell'esercito finlandese insieme ad altri 71 giovani atleti finlandesi, tra cui il pilota di Rallycross Jesse Kallio. Si è presentato a Helsinki nell'ottobre 2019, pronto a prestare servizio, ma allo stesso tempo aveva un contratto per correre a tempo pieno nel WRC con Toyota Gazoo. Dopo aver prestato servizio militare per soli 10 giorni Rovanperä è tornato ai rally, ma è consapevole di dover completare il servizio militare prima di compiere 30 anni.

Squadra da sogno: Kalle e Jonne festeggiano con Toyota Gazoo Racing © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

I più giovani campioni di motorsport

Il più giovane campione del mondo di F1: Sebastian Vettel, 2010, 23 anni

Il più giovane campione del mondo di MotoGP: Marc Márquez , 2013, 20 anni

Il più giovane campione WRC: Kalle Rovanperä, 2022, 22 anni

Il più giovane vincitore della 24 Ore di Le Mans: Alexander Wurz, 1996, 22 anni

Il più giovane campione del mondo RX: Timmy Hansen , 27 anni

10 Rovanperä stabilisce nuovi record nel WRC

Nel 2020, Rovanperä ha fatto il suo debutto nella massima serie del Mondiale Rally con Toyota, stabilendo subito nuovi record: è infatti diventato il più giovane pilota del WRC e in Svezia, al termine di quello che era solamente la sua seconda gara nel World Rally Championship, il più giovane pilota a salire sul podio nella storia del WRC a soli 19 anni e 139 giorni.

Rovanperä era alla sua prima stagione in cui gareggiava con professionisti esperti. Era compagno di squadra del campione del mondo Sébastien Ogier e di Elfyn Evans . Un ambizioso team Hyundai era guidato da Ott Tänak, con Thierry Neuville e una terza auto condivisa dal leggendario Loeb e da Dani Sordo . Ma la stagione è stata interrotta dalla pandemia e limitata a sette gare.

11 Rovanperä corre il Campionato Europeo Drift Masters

Nel maggio del 2022, Rovanperä ha deciso di portare il suo interesse per lo sport del drifting a un livello superiore, partecipando al Drift Masters European Championship (DMEC) a Dublino. Fino a quel momento, aveva partecipato a eventi di drifting solo nella sua Finlandia. Tuttavia, aveva già ottenuto una vittoria, centrando il successo alla gara di drifting Kokkola Venetsia 2021, dimostrando di avere il potenziale per competere con i migliori drifter del mondo.

In occasione del DMEC di Dublino, equipaggiato con una Toyota Supra modificata dal campione di drift Daigo Saito, Rovanperä ha dimostrato il suo eccezionale talento alla guida entrando tra i migliori 16 piloti dell'evento sui 42 totali che vi avevano preso parte.

Kalle Rovanpera in azione nel Campionato Europeo Drift Masters © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Rivelando che il suo progetto è sempre stato quello di partecipare a più eventi internazionali se possibile, Rovanperä ha anche rivelato cosa lo ha attratto del mondo del drifting. "Credo che la cosa che mi piace di più del drifting è il fatto che per me sia più libero. È ancora molto difficile e al limite, ma in modo diverso rispetto al WRC", ha detto il finlandese.

Finals 2 – Ireland Mondello Park’s Japfest layout is characterised by a high-speed run-in and plenty of elevation changes.

Nel 2023 Rovanperä ha partecipato a quattro dei sei round del DMEC, ovvero quelli in Svezia, Finlandia, Germania e Polonia. In questi eventi ha utilizzato la Toyota Supra A90, ed è stato supportato da amici e familiari che hanno lavorato con lui nella preparazione dell'auto.

All'ultimo round della stagione DMEC, Rovanperä ha superato le qualifiche con un tempo quasi perfetto, ottenendo un punteggio di 99,00 e superando di poco il neo-campione Conor Shanahan. La sua strabiliante esibizione si è svolta il primo giorno di fronte a una folla di 60.000 spettatori al PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia, in quello che è diventato il più grande evento di drift racing di tutti i tempi.

I round del DMEC 2023 in cui ha partecipato RovanperäDM Evento Round 2 Drivecenter Arena – Fällfors, Svezia Round 3 PowerPark Huvivaltio - Alahärmä, Finlandia Round 5 Ferropolis - Gräfenhainichen, Germania Round 6 PGE Narodowy - Varsavia, Polonia

12 Avventure fuori pista

La vita da pilota internazionale d'élite ha i suoi vantaggi e ha dato a Rovanperä la possibilità di prendere parte ad alcune attività straordinarie con altre star del mondo Red Bull. Nella clip qui sotto, fa squadra con lo snowboarder Eero Ettala - vincitore della medaglia d'oro agli X Games - per una sessione di freeride su un lago ghiacciato. Guarda qui:

5 min Eero x Kalle Kalle Rovanperä - futuro prodigio WRC - ed Eero Attala - leggenda dello snowboarding finlandese - ci mostrano cosa accade quando uno snowboarder si fa trascinare da un pilota di rally.

13 La prima vittoria nel WRC

Con Jari-Matti Latvala che ha sostituito Mäkinen come team principal di Toyota, la stagione 2021 è iniziata in modo promettente con il secondo posto in casa a Rovaniemi all'Arctic Rally. Nonostante la frustrazione per non avere potuto contendere la vittoria al Campione del Mondo di rally 2019 Ott Tänak, Rovanperä è decollato dalla Lapponia come il più giovane pilota ad avere mai guidato la classifica del Campionato del Mondo di Rally.

Il passo successivo è stato la svolta al Rally di Estonia. Tänak ha ancora una volta cercato di dettare il passo, desideroso di vincere sul suolo di casa, ma una serie di forature ha messo fine al suo weekend. Rovanperä ha preso il comando e ha tenuto a bada la rimonta del compianto Craig Breen andando così a conquistare la sua prima vittoria nel WRC.

Quel successo ha reso Rovanperä il più giovane vincitore di un rally nella storia del WRC, a soli 20 anni e 290 giorni. "È stata una stagione difficile ed è davvero bello ottenere la mia prima vittoria qui in Estonia", ha dichiarato Rovanperä.

Rovanperä non si è però accontentato, ed è riuscito ad aggiungere una vittoria al Rally dell'Acropoli in Grecia prima di concludere la stagione al quarto posto in classifica generale.

3 min Kalle Rovanperä wins Rally Estonia Kalle Rovanperä rewrites history in Estonia as the 20-year-old Finn becomes the youngest ever WRC winner.

14 La sua migliore vittoria nel WRC

La 50ª stagione del WRC ha visto l'introduzione di una nuova generazione di auto, le Rally1, auto con propulsione ibrida che hanno preso il posto delle mostruose WRC Plus. Sébastien Loeb ha iniziato la sua stagione da pilota part-time centrando un'altra vittoria al Rally di Monte-Carlo, dopodiché Rovanperä ha trovato il giusto ritmo con la sua Toyota ed è riuscito a replicare l'impresa l'impresa del padre andando a vincere in Svezia.

6 min This is how you win on 3 different surfaces Ahead of Rally Italia Sardegna, take a look at how Kalle Rovanperä has come to lead the championship.

Nelle condizioni insidiose della Croazia ha prodotto una performance di altissimo livello. "Per me questa è la migliore prestazione di Kalle di sempre", ha dichiarato Jari-Matti Latvala.

Dopo avere affrontato con successo pioggia e nebbia, Rovanperä è stato in testa fino a domenica pomeriggio, quando si è ritrovato con le gomme sbagliate sotto una pioggia torrenziale. Tänak ha preso il comando con 1,5 secondi di vantaggio quando mancava solo la Power Stage, che si sarebbe svolta su strade coperte di fango. "Sapevamo che Ott aveva pneumatici migliori per queste condizioni", ha dichiarato Jari-Matti Latvala. "Ho iniziato a calcolare quanti punti avremmo perso rispetto alla Hyundai".

"Poi è apparso il primo intertempo di Kalle e tutti sono rimasti a bocca aperta. Nessuno riusciva a credere che potesse guidare così veloce. Eravamo di fronte a un miracolo, i tempi erano rapidissimi. Come ha potuto farcela con le gomme dure? In qualche modo ci è riuscito, e ha vinto la tappa".

Sunday highlights – Croatia Watch Sunday's highlights on a course that's a mix of asphalt, with roads that are fast, and narrow in parts.

Oltre alla velocità e all'abilità, quella performance ha dato prova di grande maturità e di una straordinaria capacità di reggere la pressione: tutti hanno capito che il giovane finlandese aveva appena trovato un nuovo livello a cui esprimersi al meglio.

15 Il primo titolo WRC

Kalle Rovanperä ha conquistato il suo primo Campionato del Mondo Rally nel 2022, centrando cinque vittorie nei primi sette rally (tra cui figurava il Rally Safari in Kenya, uno degli eventi più complessi) ed esibendosi nella grande prestazione in Croazia di cui poco più sopra. La sua sesta vittoria, ottenuta in Nuova Zelanda, ha coronato un campionato brillante: il giovane finlandese ha superato il campione del 2019 Ott Tänak e il ben più esperto Thierry Neuville .

Kalle Rovanpera festeggia la sua prima vittoria del 2023 in Portogallo
Kalle Rovanpera at the Safari Rally
Kalle Rovanpera at Rally Portugal

16 La seconda vittoria del titolo WRC

A differenza del 2022, nel 2023 Rovanperä è stato sfidato fino all'ultimo dal suo compagno di squadra Elfyn Evans in una stagione caratterizzata da una maggiore costanza di rendimento: finora sono state tre le vittorie centrate dal finlandese e, a parte un ritiro nel suo rally di casa, Rovanperä non è mai sceso sotto il quarto posto in tutta la stagione.

Dopo un periodo un po' sottotono all'inizio del campionato, durante il quale ha conquistato tre quarti posti in Svezia, Messico e Croazia, è tornato alla ribalta ottenendo delle sue migliori vittorie in carriera in Portogallo. Ha aggiunto un secondo spettacolare successo guidando la sua GR Yaris Rally1 sugli impegnativi sterrati del Rally dell'Acropoli, insidiosi al punto da distruggere sospensioni - e gare - di Thierry Neuville e Sébastien Ogier .

Kaj Lindström di Toyota ha dichiarato dopo la gara: "È giovane, ma è dannatamente intelligente. Vederlo spingere e tirare fuori tutto dal mezzo che ha a disposizione, rimanere fuori dai guai e salvare l'auto: fa tutto in modo davvero naturale. Quando parli con lui e ascolti i suoi commenti è difficile pensare che sia nato negli anni 2000. È molto maturo".

Alla fine, il secondo posto al Rally dell'Europa Centrale è stato sufficiente per aggiudicarsi il titolo. "Mi sento davvero bene", ha dichiarato Rovanperä al traguardo. "Credo che quest'anno sia stato, per me personalmente, più importante dell'anno scorso. La competizione era più serrata e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il ringraziamento più grande va ovviamente a Jonne (Haltunnen), che è anche il miglior copilota al mondo. Mi godrò questa gara più della prima".