Sono molte le cose interessanti da sapere su Karsten Warholm : ama i Lego di Harry Potter, diventare virale sui social assieme al suo coach, e correre veloce. Molto Veloce.

Con occhi e bocca spalancata, Warholm ha raggiunto la linea di finish dei 400m a ostacoli a Tokyo a braccia spalancate, sbigottito dal suo nuovo record mondiale (45.94s).

Questo ragazzo norvegese aveva già battuto il record mondiale a inizio estate, ma questa volta lo ha distrutto . Ma c'è molto di più da sapere su questa star dell'atletica leggera che sta riempiendo il vuoto lasciato da Usain Bolt, come potete leggere qui sotto...

1. La sua prima passione è stata il calcio

Il calcio ha catturato per primo l'immaginazione del giovane e sportivo Warholm, che ha giocato con il numero 9 per la sua squadra locale. Ma come lui stesso dice: "Usavo la mia velocità, ed era tutto quello che riuscivo a fare. Non sono mai riuscito a fare grandi cose".

Si accorse in fretta che era più portato per la corsa, quindi la sua attenzione si concentrò sulle piste di atletica, dove preferiva i format multi-disciplinari come il decathlon.

Onore al nuovo re dei 400m a ostacoli, Karsten Warholm © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

2. Quando ha iniziato, la sua tecnica di salto degli ostacoli era pessima

Pur vincendo i Campionati del Mondo Under 18 nel decathlon, il suo allenatore ha visto qualcosa in lui che gli ha fatto pensare che le sue capacità atletiche sarebbero state più adatte ai 400 m ostacoli . Ma è stato un inizio tutt'altro che glorioso.

Warholm ricorda: "Durante uno dei miei primi campi di allenamento, facendo i 400 m ostacoli mi sono schiantato davvero male contro uno degli ostacoli , ed è stato un inizio brutale". Ma ben presto ha trovato il suo ritmo. Avendo iniziato nel 2015, ha partecipato alle Olimpiadi del 2016, ed è diventato campione del mondo un anno dopo.

3. Lui e il suo allenatore sono diventati virali

Sia Warholm che il suo allenatore, Leif Olav Alnes , prendono chiaramente il loro sport molto sul serio, ma la coppia non ha paura di divertirsi un po' , come conferma il feed Instagram di Warholm. La coppia ha posato per ogni sorta di foto bizzarra, che sono naturalmente esplose sui social .

Su come ha convinto il suo coach a partecipare, ci dice: “Di solito sono io a pensare la maggior parte delle idee. A Leif non piace rivelare le sue informazioni personali, quindi sono molto sorpreso di di riuscire a convincerlo a fare alcune delle cose che facciamo. Anche se non lo dice a nessuno, lo trova molto divertente".

In allenamento per l'evento soprannominato "the man killer" © Frode Sandbech/Red Bull Content Pool

4. La sua disciplina è nota anche come "The man killer"

"Il nostro sport è anche soprannominato "l'ammazza-uomini" , ed è facile capire perché", dice Warholm della sua disciplina, che è famosa per l' assurdo accumulo di acido lattico che va formandosi mentre gli atleti barcollano verso gli ultimi metri della gara.

E aggiunge: “È una brutta sensazione, bisognerebbe provarla almeno una volta, ma si impara a fare i conti anche con quella. Mi piace come funziona il ritmo dei primi otto ostacoli, e gli ultimi 100 metri sono unicamente una corsa verso la fine. È dura, ma allo stesso tempo è la cosa che amo".

5. Quando non infrange record mondiali, ama costruire modellini Lego

Come ci si prepara ad essere più veloce di chiunque altro nella storia propria disciplina? Nel caso del nostro atleta venticinquenne, ci si distrae costruendo Lego , e più nello specifico assemblando la recente riproduzione del castello di Hogwarts.

"Ho lavorato molto con i Lego", spiega. “ È ricreativo , dopo l'allenamento è un modo per rilassarsi. L'ho fatto molto da bambino, ma c'è stato un lungo periodo in cui sembrava stupido, dato che gli adulti non lo fanno. Ma ad un certo punto ti rendi conto che dovresti fare quello che ti piace fare. I Lego sono il mio modo di fare qualcosa che mi piace fare, e in un certo senso è anche molto nostalgico".

Karsten Warholm: sui Lego non si scherza © Frode Sandbech/Red Bull Content Pool Ho lavorato molto con i Lego. È ricreativo, è un modo per rilassarsi dopo l'allenamento Karsten Warholm

6. Sogna un giorno di saltare un'intera macchina... magari quella di Max Verstappen

Nel suo sport, Warholm è abituato a spingersi oltre i propri limiti, ma vuole farlo anche al di fuori. La sua singolare missione è di, a un certo punto, saltare un'intera auto ... se si riuscisse a farlo in sicurezza.

"Ho sempre sognato di saltare un'auto", ammette, "ma dovrà essere l'ultima cosa che faccio, perché non posso infortunarmi. Sarebbe un progetto da sogno, ma non sono sicuro di avere le palle per portarlo a termine". Per quanto riguarda il suggerimento di superare in salto la F1 Red Bull Racing di Max Verstappen , dice: “Sarebbe fantastico. Ma sarà difficile, e molto rischioso”.

7. Per essere una delle persone più veloci del mondo, è incredibilmente pigro... e ritardatario

Per sua stessa ammissione, Warholm ha due cattive abitudini: è pigro e ritardatario , e nessuna delle due sembra plausibile per un atleta al culmine delle sue forze.

"Sono sempre in ritardo, questa è probabilmente la mia peggiore abitudine", dice. “Nella mia testa mi convinco sempre di poter fare un viaggio in macchina di 10 minuti nella metà del tempo, e non è un buon modo di comportarsi. Sono sempre positivo quando si tratta di tempo . Sono anche incredibilmente pigro. Posso allenarmi per otto ore ed essere completamente concentrato, ma appena finisco, sono pigro. Possono passare giorni prima che mi decida a lavare i piatti!”