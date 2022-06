Gli ultimi due anni sono stati edificanti per Ketama126 . All'inizio, alla clausura obbligata aveva reagito con rabbia e stories di Instagram in cui minacciava di cambiare lavoro. Poi però si è reso conto che il corso degli eventi gli aveva consegnato cose mai avute. O perlomeno, mai più viste, tipo il tempo libero, da quando lui e la 126 gang in Italia sono effettivamente qualcosa.

Torna 3 anni dopo Kety con un album, Armageddon , che gioca sicuramente sul topos della fine del mondo. Ma che in realtà sfoggia un cieco ottimismo. Della serie, comunque vada, Piero è contento della vita che sta avendo.

L'ultima volta che c'eravamo sentiti era per Kety . Con che premesse è nato questo nuovo album?

È nato con la premessa di portare l'ascoltatore in un altro mondo ancora. È nato in un periodo un po' particolare, quello dove eravamo tutti a casa. Sulle prime avevo reagito con rabbia a questa cosa, poi ne ho approfittato per fare quello che non potevo fare, tipo avere tempo libero. Sono uscito dalla situazione iniziale del blocco svagandomi un po'.

Vero, inizialmente non l'avevi presa bene.

Come chiunque. Quando mi sono reso conto di non avere più il controllo della mia carriera, quando mi è stato imposto di fermarmi, ho reagito con rabbia. Poi ho realizzato che in realtà potevo fare altro.

Come un disco, per esempio?

Sì, ma quello in realtà lo faccio comunque. Forse l'avrei fatto più velocemente senza questo stop. Non parla di fine del mondo, però diciamo che non c'era momento migliore per chiamare Armageddon un album. In più, dalla copertina si capisce la citazione ai romanzi sci-fi degli anni Sessanta e Settanta. Non è un mondo reale quello dove voglio portare l'ascoltatore, anche se quello che descrivo nelle canzoni è il mio mondo, la realtà dal mio punto di vista.

Ti dirò che rispetto al solito, soprattutto nel sound, è addirittura più ottimista come disco. Almeno, rispetto agli altri dischi. In ogni caso, come dico nel pezzo, vado su e giù, è un'altalena di emozioni e sensazioni. Sono sempre stato così. È un lato che mi appartiene. Bisogna trarre qualcosa di buono sia dai momenti bui che dai momenti migliori. Non c'è solo glorificazione dei momenti più belli.

Tant'è che dici anche di essere pronto a morire come le rockstar. Dici sul serio?

Chiaramente no. Ma fa parte sempre del concetto di Armageddon, per cui ogni giorno è come se fosse l'ultimo. È proprio quello che fa la differenza tra un artista che dura un momento e uno che dura per sempre, una leggenda. È il comportamento, l'attitude. Non sono pronto a morire, ma se morissi domani morirei felice. Questo è il senso. Sono contento di quello che ho fatto.

Nomini parecchie volte la Luna.

In effetti torna in almeno due pezzi. Quando dico di sparare alla Luna è una metafora, forse è perché un po' sono un licantropo. È piena di crateri, come se le avessero sparato. Comunque non sono più un animale solo notturno. Dopo questi ultimi due anni ho imparato ad apprezzare la vita diurna. Un po' per necessità un po' per piacere. Ma non sarò mai un animale mattutino, ecco. Dalle 11:30/mezzogiorno se ne può parlare. Prima no [ride].

E come sta la crew della 126?

Molto bene. In gran forma: abbiamo appena fatto un singolo tutti insieme ad aprile. Dovrebbe essere il primo di una serie di pezzi che faremo insieme. Ce li abbiamo lì, in cantiere. Intanto vogliamo far uscire un po' di pezzi e poi magari raggrupparli in un EP o un album, ancora non sappiamo. Sicuramente c'è la volontà.

Non dev'essere facile incastrare gli impegni di tutta la gang.

No, quello non è facile per niente. Però se c'è la volontà di farlo il tempo lo si trova. Sai cos'è? Che noi ancora ci divertiamo a fare queste cose. Come una volta. Ci gasa la possibilità di andare su un beat vecchia scuola, come una volta. E finché ci divertiamo ci sarà la 126.