Khothalang Leuta rompe gli schemi: una storia di emancipazione dall'Africa

Crescere nel Lesotho, una regione di montagna del Sudafrica, è impegnativo, soprattutto per donne e ragazze. Ma nonostante questo, Khothalang Leuta sta rompendo le regole e ispirando le nuove generazioni semplicemente andando in bicicletta.

The fastest girl in the village

Non è certo usuale vedere donne in bicicletta in Lesotho, ma quando nel 2017 è stata costruita una pump track a Roma, nel suo paese, Leuta è rimasta estasiata. "Sono stata la prima ragazza a girare in pump track nel villaggio", dice. "Ma ora sono più veloce dei ragazzi, lascio che sia la mia guida a parlare".

E la sua guida ha parlato. Nel 2019 ha vinto la gara National Pump Track del Lesotho, che le ha dato la possibilità di rappresentare il suo paese alle finali del campionato mondiale in Europa. Per Leuta, questa sarà la prima volta che sarà fuori dal Sudafrica e la prima volta che salirà su un aereo. "Ero molto entusiasta di vincere, è quello che ho sempre voluto", dice. "Ho sempre voluto andare in finale, quindi mi sono detta che non avrei dovuto smettere di correre".

