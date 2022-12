Ormai, LA SAD va considerata come un'unica entità. Non più un trio di "raga" che hanno aggiornato all'epoca digitale il punk rock di fine millennio, ma direttamente un "cane a tre teste", come si sono autodefiniti Theo, Fiks e Plant in questa intervista.

) e quell'indole che non è rap, non è punk ma che in qualche modo sta funzionando bene come sentimento neo-emo di questo secolo. Sì, cioè, è semplicemente

Dopo la release avremo i live da gennaio in poi. Non l'abbiamo ancora annunciato, ma faremo una data a Londra e una a Barcellona a marzo. La annunceremo a breve. Conta che questa dell'estero è una roba a cui stiamo lavorando perché può funzionare. Stiamo proprio cercando di mettere su una scena punk, ma neanche: non legata a un genere musicale ma proprio a un mood. Siamo già riusciti a chiuderla con il massimo esponente in Francia e poi siamo in contatto con gente all'estero, a Taiwan, ovunque. Questa è una roba che si sta spargendo a macchia d'olio, vedo proprio i ragazzini che, soprattutto fuori (qui in Italia c'è ancora poca gente), usano questo stile.

