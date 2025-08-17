Tutto quello che c'è da sapere sulla Vuelta del 2025

La Vuelta è il terzo e ultimo Grande Giro della stagione ciclistica e quest'anno vedrà alcuni dei migliori ciclisti del mondo darsi battaglia sulle strade di Italia, Francia, Andorra e Spagna in una gara di tre settimane per conquistare la maglia rossa di leader della classifica generale.

Il più giovane dei tre Grandi Giri - il 2025 segna la sua 80° edizione e il 90° anniversario della sua prima edizione nel 1935 - inizialmente si disputava nei mesi di aprile e maggio prima di passare nel 1995 a fine stagione per evitare che fosse troppo vicino al Giro d'Italia. Oggi, oltre a essere uno dei tre grandi appuntamenti del ciclismo mondiale e l'unica forma di riscatto per chi tra Giro d'Italia e Tour de France non ha trovato fortuna, viene usato da molti come preparazione in vista dei Campionati del Mondo su strada UCI di fine stagione.

Le tre maglie simbolo della Vuelta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

01 Fatti salienti della Vuelta 2025

L'80ª edizione della Vuelta partirà dall'Italia il 23 agosto per la prima volta nella sua storia. Dopo la partenza da Torino, il percorso prevede quattro giorni di gara nell'angolo nord-occidentale del nostro paese prima di attraversare il confine francese e le Alpi nella quarta tappa per terminare a Voiron. Il gruppo si trasferirà poi in Spagna per la quinta tappa, una cronometro a squadre, prima che la corsa entri nel suo quarto paese, con le tappe 6 e 7 che si concluderanno e partiranno rispettivamente da Andorra. Il resto del percorso si svolge nelle regioni settentrionali della Spagna prima che le ultime quattro tappe si dirigano verso il centro e la finalissima si concluda nella capitale, Madrid, il 14 settembre.

La corsa prevede 21 tappe, tra cui una prova contro il tempo a squadre (tappa 5) e una cronometro individuale (tappa 18), mentre i ciclisti avranno due giorni di riposo dopo le tappe 9 e 15. Lungo il percorso, il gruppo composto da 23 squadre e 184 corridori affronterà 3.180 km di corsa e 54.588 metri di dislivello tra la partenza da Torino e l'arrivo a Madrid, il che lo rende il più breve, ma anche il più impegnativo, Grande Giro del 2025.

Oltre alla maglia rossa per il leader della classifica generale, ci sono altre tre competizioni secondarie in gioco durante le tre settimane di corsa: quella riservata agli sprinter, agli scalatori e ai giovani. Come al Tour de France, i leader di ogni classifica indossano rispettivamente una maglia verde, a pois (qui blu e bianca) e bianca.

Le tappe pianeggianti sono notoriamente calde a La Vuelta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Non mancano le famose salite ripide e decisive © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

02 Il percorso della Vuelta 2025

Panoramica del percorso della Vuelta 2025:

4 tappe pianeggianti

8 collinari

7 di montagna

1 cronosquadre (TTT)

1 crono individuale (ITT)

Tappe

Tappa 1: sabato 23 agosto, da Torino, Italia a Novara, Italia - 200 km - pianeggiante

Tappa 2: domenica 24 agosto, da Alba, Italia a Limone Piemonte, Italia - 157 km - pianeggiante con arrivo in montagna

Tappa 3: lunedì 25 agosto, da San Maurizio Canavese, Italia a Ceres, Italia - 139 km - collinare

Tappa 4: Martedì 26 agosto, da Susa, Italia a Voiron, Francia - 192 km - collinare

Tappa 5: mercoledì 27 agosto, da Figueres a Figueres - 20 km - cronometro a squadre

Tappa 6: giovedì 28 agosto, da Oloy a Pal, Andorra - 170 km - montagna

Tappa 7: Venerdì 29 agosto, da Andorra la Vella a Cerler - 187 km - montagna

Tappa 8: Sabato 30 agosto, da Monzón Templario a Zaragoza - 187 km - pianura

Tappa 9: Domenica 31 agosto, da Alfaro a Estación de Esquí de Valdezcaray - 195 km - collinare

Giorno di riposo: Lunedì 1 settembre

Tappa 10: martedì 2 settembre, da Parque de la Naturaleza Sendaviva a El Ferial Larra Belagua - 168 km - collinare

Tappa 11: mercoledì 3 settembre, da Bilbao a Bilbao - 167 km - collinare

Tappa 12: giovedì 4 settembre, da Laredo a Los Corrales de Buelna - 143 km - collinare

Tappa 13: venerdì 5 settembre, da Cabezón de la Sal a L'Angliru - 202 km - montagna

Tappa 14: sabato 6 settembre, da Avilés ad Alto de la Farrapona - 135 km - montagna

Tappa 15: domenica 7 settembre, da A Viega/Vegadeo a Monforte de Lemos - 167 km - collinare

Giorno di riposo: Lunedì 8 settembre

Tappa 16: martedì 9 settembre, da Poio a Mos. Castro de Herville - 172 km - collinare

Tappa 17: mercoledì 10 settembre, da O Barco de Valdeorras a Alto de El Morredero - 137 km - montagna

Tappa 18: giovedì 11 settembre, da Valladolid a Valladolid - 26 km - cronometro individuale

Tappa 19: venerdì 12 settembre, da Rueda a Guijuelo - 159 km - pianura

Tappa 20: sabato 13 settembre, da Robledo de Chavela a Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada - 156 km - montagna

Tappa 21: domenica 14 settembre, da Alalpardo a Madrid - 101 km - pianeggiante

La Vuelta garantisce tappe mozzafiato © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

03 I corridori della Vuelta 2025

Chi sono i favoriti? Chi manca all'appello? Chi sono gli eroi in cerca di riscatto?

La lista dei partenti dell'edizione 2025 de La Vuelta dovrebbe dare vita a una appassionante sfida per la classifica generale.

Jai Hindley è la punta della Red Bull - Bora - hansgrohe in Spagna © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Sarebbe stato suggestivo puntare a una doppietta Tour-Vuelta, ma il campione del Tour de France 2025 Tadej Pogačar ha deciso di saltare il Grand Tour spagnolo per concentrarsi sulla difesa della sua maglia iridata ai Campionati del Mondo su Strada UCI in programma a fine settembre in Ruanda e all'ultimo Monumento della stagione, Il Lombardia. Anche il connazionale, vincitore del record di quattro volte de La Vuelta e detentore della maglia rossa in carica, Primož Roglič è assente, avendo già corso il Giro e il Tour de France quest'anno, mentre il suo compagno di squadra alla Red Bull - BORA - hansgrohe, salito sul podio del Tour e vincitore della maglia bianca, Florian Lipowitz chiuderà la sua stagione con due gare in Canada e la classica di un giorno italiana.

La lista dei partenti non manca comunque di star, con due ex vincitori (Sepp Kuss e Nairo Quintana) che non sono nemmeno tra i favoriti. L'attenzione si concentrerà su Jonas Vingegaard e sulla possibilità che il danese riesca a conquistare la prima maglia rossa senza Pogačar. Il due volte vincitore del Tour de France avrà Kuss e Matteo Jorgenson come gregari ma non avrà vita facile, con il compagno di squadra di Pogacar alla UAE Team Emirates - XRG, João Almeida, supportato da Juan Ayuso, entrambi con ambizioni da GC.

Tom Pidcock andrà a caccia di vittorie di tappa in Spagna © Charly López/Red Bull Content Pool

Tra i corridori di casa ha grandi ambizioni Mikel Landa, che dovrà vedersela anche con i già vincitori di Grandi Giri Egan Bernal, Jai Hindley e Richard Caparaz, oltre a una nuova generazione di talenti guidati da Tom Pidcock e i "nostri" Giulio Pellizzari , Antonio Tiberi e Giulio Ciccone.

A supportare Hindley e Pellizzari, il team Red Bull - BORA - hansgrohe schiera Giovanni Aleotti, Matteo Sobrero, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Jonas Koch e Tim van Dijke.

Non ci saranno molte possibilità per gli uomini veloci del gruppo, ma non mancherà l'appuntamento il vincitore della maglia ciclamino del Giro d'Italia Mads Pedersen, favorito per la classifica a punti. Le maglie bianca e a pois saranno probabilmente appannaggio dei favoriti della classifica generale, con Ayuso e Pellizzari entrambi eleggibili per quest'ultima.