Due laptop da gaming da aggiungere alla wishlist nel 2021

Siamo a dicembre: gli sconti sono alle porte e in lontananza si sentono già le musiche natalizie. Nella wishlist non avete ancora nulla di interessante e il vostro vecchio laptop riesce a malapena a reggere la pressione di qualche scheda di Chrome aperta sui social. Quale sarebbe il regalo perfetto per rimediare a questa situazione? Abbiamo dato un'occhiata al catalogo dei prodotti

di quinta generazione, che ottimizza i flussi d'aria all'interno del laptop per farli arrivare esattamente dove serve in maniera efficace e col minimo rumore. Per esprimere al meglio le prestazioni è possibile scegliere uno schermo FHD fino a 360 Hz1 o un QHD a 165 Hz, ma con i suoi 3 ms di risposta avrete sempre un'esperienza fluida e con pochissimo ghosting.

è stato progettato per integrare una potenza notevole in una scocca agile ed elegante. Sotto la scocca nera metallizzata ci sono tutti i componenti che un gamer può desiderare: Intel Core i9 di 11a Generazione, GeForce RTX Serie 30 e fino a 32GB di memoria 3200MHz DDR4. Nei momenti più concitati gli FPS rimangono stabili grazie ad un sistema di ventilazione chiamato